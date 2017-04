Týden na ITBiz.cz - Kolik dat se vejde do DNA?

Tisk světlem – s barvivem a oxidem titaničitým. Paměť by mohla současně fungovat jako procesor. Cloud může mít celou řadu podob.

Vícekrát použitelný papír, z něhož se předcházející potisk dá odstranit teplem – takových projektů zde už bylo několik. Nový nápad předpokládá, že by se proces obešel zcela bez inkoustu či toneru, postačilo by UV záření.

V architektuře současných počítačů se ukládání a zpracování dat provádí na různých místech. Přenosy dat mezi pamětí a procesorem vše zdržují. Kdyby se obě komponenty podařilo spojit do jedné, kromě větší rychlosti by to umožnilo také snížení spotřeby energie a další miniaturizaci, tedy vylepšení důležitá např. pro mobilní zařízení.

Dělení podnikových IT systémů na cloud a řešení on-premise (na vlastní infrastruktuře) zdaleka nevystihuje, jak heterogenní mohou být současné architektury. Taktéž zdaleka nestačí dělit cloud na soukromý a veřejný.

Báze DNA nabízejí teoreticky obrovskou hustotu záznamu. Často diskutované jsou projekty DNA počítačů, DNA však nemusí fungovat jen jako aktivní výpočetní prvek, ale také hrát roli úložiště. Vědci z Columbia University a New York Genome Center nyní demonstrovali, kolik dat lze do DNA vlastně uložit a jak by při tom šlo postupovat.

Je to taková metamorfóza krtka na programátora. Tak svou cestu za novou prací ve zkratce popsal pětačtyřicetiletý bývalý horník z Dolu Paskov Martin Adamec, když nastoupil do intenzivního tříměsíčního vzdělávacího kurzu. Na jeho konci by měl jako začínající programátor znát aspoň částečně některé programovací jazyky či vytvářet v internetovém prostředí databáze.

Výběr ze zpráviček

Asociace slovenských operátorů je proti vyřazení českých stanic.

Policie eviduje sebepoškozování kvůli internetové hře.

Podniky se mají otevřít freelancerům, otázkou je zabezpečení.

Facebook sází na rozšířenou realitu.

Firma Yahoo se v prvním čtvrtletí vrátila k zisku.

3D tisk: Jak si stojí české firmy v porovnání se světem.

14 miliard na rychlý internet je prý v ohrožení.

Google se v Rusku dohodl na urovnání sporu kolem Androidu.

Prodej počítačů v prvním čtvrtletí klesl o 2,4 procenta.

Apple prý zvažuje investici do čipové divize Toshiby.

NSA mlčí k podezření ohledně nabourání bankovního systému.

Společnost Uber je ztrátová, její tržby však prudce rostou.

Pro šéfa CIA je WikiLeaks nepřátelská agentura podporovaná Ruskem.

