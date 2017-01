Týden na ITBiz.cz - Rok 2016 v IT - Události a technologie

Rok 2016 v IT - Akvizice. Whitesoft nasazuje software IBM pro zefektivnění podnikové komunikace. Rok 2016 v IT - Trendy, produkty a trh. Servery Lenovo System x3650 M5 a System x3550 M5 oceněny.

Rok 2016 v IT - Akvizice

HP se rozdělilo na dvě firmy, Dell se spojil s EMC, Microsoft kupuje LinkedIn, Japonská SoftBank kupuje ARM, Qualcomm kupuje rivala NXP, Intel prodal většinu v McAfee, Avast se spojil s AVG, Samsung prodal tiskárny, Oracle kupuje NetSuite a další pohyby na IT trhu.

Whitesoft nasazuje software IBM pro zefektivnění podnikové komunikace

Před nějakými 30 lety u nás platilo, že rozdíl mezi fámou a skutečností je 14 dní až tři neděle. „Zaděláno“ však bylo po desetiletí. V přijímání IT technologií udávají rytmus Spojené státy a tamější „buzzwordy“ zpravidla přicházejí do Evropy po nějakých třech až čtyřech letech. Jak některé progresivní změny na trhu IT vnímá lokální firma, jsme si povídali s Janem Valdmanem ze společnosti Whitesoft.

Rok 2016 v IT - Trendy, produkty a trh

Mezi nejdůležitější trendy uplynulého roku patří umělá inteligence. Pokračovaly také patentové spory mezi největšími IT korporacemi. Objevil se v oblasti podnikového IT nějaký klíčový produkt?

Servery Lenovo System x3650 M5 a System x3550 M5 oceněny

Servery Lenovo System x3650 M5 a System x3550 M5 v zástavbě 2U a 1U získaly v testu britského odborného webu IT Pro hodnocení pěti hvězdiček.

Rok 2016 v IT - Události a technologie

O čem se nejvíc psalo, kdo koho koupil a jak se vyvíjely jednotlivé segmenty trhu? Populární technologie, produkty nově uvedené i ty končící. Pokus o shrnutí nejdůležitějším událostí.

