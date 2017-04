Týden na ScienceMag.cz: Algoritmy pro balení

Oxid uhelnatý jako palivo vytvářené sluneční energií. Porušení zákona zachování energie a zrychlující se rozpínání vesmíru. Procesory pro umělou inteligenci. Chemie berkelia, editování RNA, exploze hvězd a exoplanety.

Reakce, která přemění oxid uhličitý na uhelnatý, by mohla sloužit k zachytávání sluneční energie. Následně by se CO spaloval zase na CO2. Vše by fungovalo nezávisle na fotočláncích – čistě jako chemický proces.

Porušení zákona zachování energie by však mohlo vyřešit největší fyzikální hádanku současnosti – proč se rozpínání vesmíru zrychluje. Podle nové hypotézy může mít temná energie při účinném vysávání energie z rozpínajícího se vesmíru podobu Einsteinovy kosmologické konstanty. Pokud by se ukázalo, že je nová myšlenka pravdivá, neznamená to, že by se měly zákony zachování energie zahodit. Změny hodnoty kosmologické konstanty by mohly ukazovat na daleko abstraktnější a složitější druh zákonů zachování.

Zkusme třeba následující úlohu. Do krabic o objemu 10 jednotek máme co nejhospodárněji zabalit 25 různých balíčků, jejichž objemy jsou (ve stejných jednotkách – řekněme kusech knih) tyto: 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 8, 2, 7, 1.

Britská firma Graphcore přichází s myšlenkou, že v reakci na trend umělé inteligence a strojového učení vznikne zcela nový typ procesoru: Intelligent Processing Unit (IPU). Grafické procesory mají být pro většinu aplikací umělé inteligence nehospodárné, protože tyto aplikace nevyžadují velkou přesnost aritmetických výpočtů.

Technicky jde o záměnu adeninu (adenosinu) za inosin, co z toho ale vyplývá pro hlavonožce nebo obecné chápání evoluce? Je tím nějak zpochybněn centrální princip molekulární biologie o jednosměrném přepisu informace? A může to souviset s velkou inteligencí chobotnic?

Krátce

Chemie berkelia: dokázáno oxidační číslo IV. Berkelium je jediný transuranový prvek, u kterého byl předpovězen výskyt oxidačních stavů jak +III, tak +IV v roztoku, avšak dokázat výskyt ve stavu +IV se dlouho nedařilo.

V Olomouci vznikly nové odrůdy ostropestřce. Ostropestřec na regeneraci jater užívají např. lidé, kteří si rádi přihnou.

Vývoj HIV vakcíny na bázi nanočástic. Cílem je vyselektovat co nejefektivnější HIV syntetický peptid a jeho nosič.

Fomalhaut b: Existuje slavná exoplaneta, nebo si z nás dělá legraci neutronová hvězda? Fomalhaut b je pravděpodobně jednou z nejslavnějších exoplanet, kterou pozorujeme přímo.

Omega-3 mastné kyseliny z mikrořas. Evropská unie i USA již schválily potravinářské oleje s přídavkem řasových PUFA (funkční potravina).

Exploze mohou provázet i vznik hvězd. Nejen výbuch supernovy může přinést působivý kosmický ohňostroj.

