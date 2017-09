Týden na ScienceMag.cz: Bílý grafen konkuruje tomu klasickému

Došli Babyloňané za Pythagorovu větu až k obdobě našich goniometrických funkcí? Budoucnost jaderné energetiky. Měla Venuše oceány? Umělá inteligence koreluje zločinnost a rysy tváře. Proč se do whisky kape voda. Exokomety, nový FitBit Ionic a rovněž nová hype křivka nastupujících technologií…

Babylonská tabulka z doby asi 1700 př. n. l., plimpton 322 (P322), prý obsahuje základy trigonometrie zhruba odpovídající našim funkcím sinus a kosinus. Tím by Babyloňané nejen předběhli Řeky, ale na rozdíl od nich mohli mít také nakročeno k chápání geometrie spíše jako podmnožiny algebry… Plus o rozdílech babylonského a řeckého přístupu k matematice.

Bílý grafen, neboli 2D nitrid bóru je výborně tepelně vodivý. Pokud do tohoto materiálu nějak vpravíme atomy fluoru, materiál se změní z izolantu na polovodič; navíc se stane magnetickým. Nafluorovaná forma by podle vědců mohla sloužit v aplikacích vysokoteplotní elektroniky, možná i jako magnetická paměť.

Jeden ze scénářů vývoje jaderných kapacit podle MAAE počítá s tím, že instalovaný výkon všech jaderných elektráren vzroste z 392 GW na konci roku 2016 až na 874 GW v roce 2050. Celkový podíl jádra na výrobě elektřiny by se zvýšil z dnešních 11 na 13,7 %. Předpoklad vychází ze současných projekcí ekonomického růstu a poptávky po elektřině.

Máme scénáři o vlhké a celkem chladné Venuši věřit? Jednou z možností je podívat se na současné poměry lehkého a těžkého vodíku (deuteria), porovnat je se Zemí a z toho odhadnout, kolik vody mohla mít Venuše v minulosti (lehký vodík unikal přednostně).

Je to poněkud politicky nekorektní, nicméně… Bylo by divné, kdyby tvář nějak nekorelovala s povahovými rysy a ty zase s ochotou přestupovat zákon; samozřejmě různé rysy by pouze statisticky souvisely s různými druhy kriminality, tvůrce finančního letadla bude (statisticky) nejspíš vypadat jinak než ten, kdo v noci přepadává v parku. Chceme-li se na problém podívat objektivně, je asi nejvhodnější přenechat ho počítačům, respektive umělé inteligenci (expertnímu systému).

Krátce

IKEM: První kombinovaná transplantace srdce a jater. Historicky první kombinovanou transplantaci těchto dvou orgánů v průběhu jednoho dne provedly týmy z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Fitbit Ionic, další chytré hodinky na trhu. Před 10 lety byl Fitbit průkopníkem wearables trhu představením prvního zdravotnického a sportovního náramku, dnes přidává i chytré hodinky.

Staročeskéit, co je to? Nový minerál z Kutnohorska. Po chemické stránce jde o vzácný sulfid stříbra a olova se zastoupením antimonu a bismutu.

Riziko výskytu invazivních druhů komárů v ČR. Komár Aedes albopicus byl v Evropě poprvé zjištěn v sedmdesátých letech minulého století. Jeho přítomnost je spojována i s výskytem prvních případů některých onemocnění způsobených viry chikungunya a dengue.

Proč se do whisky kape voda? Někdo whisky vodou zapíjí, někdo si do ní pár kapek rovnou přilije. Má to smysl?

Gartner: Nová hype křivka rodících se technologií. Všudypřítomná umělá inteligence (AI everywhere) je prvním a zároveň nejdůležitějším trendem, následují „transparentně pohlcující zážitky“.

Objevili první exokometu? Nedávno byla zveřejněna studie, která s velkou opatrností ohlásila možný objev prvního exoměsíce. A co exokometa?

