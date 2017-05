Týden na ScienceMag.cz: Co po sobě mohou zanechat mimozemské civilizace

10.5. | Redakce | Různé | 898×

Paměť jako procesor. 3D tisk na cizích planetách. Superhydrofobní materiály. Přímé měření elektronegativity atomu. Jak střevní bakterie ovlivňují chuť. Roboti z Brna v soutěži IBM Watson AI. Historie hry go. Perspektivy technologií GMO.

V architektuře současných počítačů se ukládání a zpracování dat provádí na různých místech. Přenosy dat mezi pamětí a procesorem vše zdržují. Kdyby se obě komponenty podařilo spojit do jedné…

3D tisk z různých křemičitých prášků nebo písků se již používá, nešlo by tímto způsobem zpracovávat i mimozemské suroviny? Při výzkumu vesmíru včetně stálých základen by bylo výrazně jednodušší si dokázat potřebné věci vyrábět na místě.

Materiály s určitou povrchovou strukturou mohou vodu odpuzovat až do té míry, že několikamilimetrové kapičky od povrchu odskakují. Kapky jsou příliš velké na to, aby pronikly povrchovou strukturou, proto zůstávají na povrchu útvarů tvořících povrchovou strukturu a tam jsou nadnášeny vzduchovými polštářky. Ve výsledku pak povrch zůstává v podstatě suchý. Mnoho takových povrchů však selhává, pokud je vystaveno specifickým vnějším podmínkám, jako je například mlha nebo vysoká vlhkost.

Elektronegativita mimo jiné určuje schopnost daného atomu reagovat s okolím a vytvářet chemické vazby. Donedávna ji vědci dokázali určit pouze pomocí technik, které pracovaly s velkým souborem atomů.

O tom, že střevní bakterie výrazně ovlivňují náš zdravotní stav, třeba co se obezity týče, se celkem nepochybuje. Nemusejí ale měnit přímo vstřebávání potravy, zřejmě dokáží cílit i na mozek a lidské (?) chutě. S tím, jak parazité různě manipulují chování svých hostitelů, jsme v českém prostředí dostatečně obeznámeni díly toxoplasmě. Pokud jeden parazit zvyšuje riziko toho, zda nás přejede auto, proč by si jiný nemohl pohrávat s tím, co nám chutná...

Jason Wright z Pennsylvania State University tvrdí, že při pátrání po hypotetických mimozemských civilizacích bychom se měli zaměřit spíše na „archeologické“ pozůstatky po civilizacích minulých a zaniklých. Mnohem pravděpodobnější prý je, že nějaká vyspělá civilizace existovala v našem okolí (Sluneční soustava) v minulosti, než že se s ní náhodou v čase zrovna sejdeme. A co bychom konkrétně měli hledat? Může jít stejně dobře o materiály, které nevznikají přirozenou cestou, jako o doklady těžby. Plus trochu komentářů na toto téma.

Krátce

Kde se vzaly chobotnice? Hlavonožci jsou suverénně těmi nejinteligentnějšími bezobratlými, výzkumy jejich schopností nás fascinují, přitom o evoluci chobotnic toho moc nevíme.

Z historie hry go. Existuje i teorie o vzniku hry z raných forem počítání. Tato teorie je však nejméně přesvědčivá vzhledem k velikosti desky 19×19 nebo 17×17 průsečíků, jež se vůbec nehodí pro počítání v desítkové soustavě.

GMO: Problémem Evropy jsou konzervativní zákony. V USA, Kanadě, Jižní Americe, Číně nebo Indii se pěstují některé geneticky modifikované plodiny na milionech hektarů.

Na parkování neuronovou sítí. Chytré parkování jako nedílná součást chytrých měst.

V Hradci vznikne evropské centrum na testování leteckých motorů. Do České republiky následně přijde investice za 10 miliard korun na výrobu motorů.

IKEM již rok transplantuje dělohy. Historicky první transplantaci dělohy v České republice provedl společný tým lékařů IKEM a FN Motol 30. dubna 2016.

Home-X, technologie pro inteligentní domy z ČR. Brněnská firma Bender Robotics se jako jediná česká společnost probojovala do mezinárodní soutěže IBM Watson AI XPRIZE.

Úplné přečtení genomu ječmene. Dědičná informace ječmene se skládá z pěti miliard písmen, tj. je o polovinu větší než genom člověka.

3D tiskárny 3ntr pro průmysl. Tiskárny A2 a A4 nejsou hračkami pro nadšence.

Vesmír by měl být plný dokonalých slunečních soustav. Proč tomu tak není? První objevené exoplanety byly horkými jupitery, ale data z Keplera ukázala, že nejčastějším typem planet minimálně ve vnitřních částech planetárních soustav jsou super země.

Pavel Houser

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse