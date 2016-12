Týden na ScienceMag.cz: Elektrody mohou simulovat chuť

Technologie na jazyku v době vánočního obžerství. Pilulky pro lepší zážitek ze samořízených aut i aplikací virtuální reality. Jak do programů dostat „zdravý rozum“. GMO tabák zrychluje fotosyntézu. Qubity, Galileo, eSIM, temná hmota a děti tří rodičů.

Elektrody na jazyku

Ve virtuální realitě se dají vytvářet i chuťové vjemy. Když jazyk položíme na elektrody, podle dráždění takto prý lze navozovat dojem základních chutí (což se zařizuje např. různou teplotou dráždících bodů). A pulzy pouštěné do žvýkacích svalů zase simulují i kousání, respektive konzistenci určité potraviny. Ještě to nefunguje příliš spolehlivě, ale určitě by to našlo využití při různých dietách (namísto soli si líznout pár voltů apod.); po syntéze komplexnějších vjemů než jen základních chutí by takto bylo možné zkoušet také exotické potraviny.

Po chytrých brýlích přijdou rukavice a boty

10 spotřebitelských trendů pro rok 2017: AI a virtuální realita. Chytré brýle budou brzy následovány rukavicemi a botami. V rámci předpovědí technologického vývoje se kromě často zmiňovaných trendů (umělá inteligence, internet věcí, autonomní auta…) objevuje v této prognóze Ericssonu jedna zajímavost: Lidé prý očekávají, že samořízená auta zhorší zážitek z jízdy, takže se objeví i speciální pilulky proti nevolnosti v autech. Stejně tak možná budou na trhu tablety pro lepší snášení virtuální/rozšířené reality. (Poznámka: Jakkoliv to působí kuriózně, na základě určitých vlastních zážitků mi to přijde rozumné. Virtuální realita není jen otázka zábavy, ale má i další využití, kde bude potřeba snést i něčím nepříjemnou aplikaci. Nebo někoho napadne i kombinace pilulek a erotických aplikací VR?)

Turingův test a smysl vět

Modifikovaná verze Turingova testu vychází z toho, že konverzační robot má mít k dispozici informace o reálném světě, a získat tak „zdravý rozum“. Dokáže pak rozhodnout, co věta znamená, i když ze samotné gramatiky to poznat nejde. (Počítač se nevešel do kufru, protože byl příliš velký/malý. Co je podmětem vedlejší věty?) Jak je příslušný požadavek silný oproti klasickému Turingovu testu? A jak se liší od technik, které se již používají v automatických překladačích?

Kvantový počítač vydrží déle

Qubity mohou být stabilnější. Realizovány jsou spinem (celkem běžné), v nové podobě má příslušný atom od okolí izolovat elektromagnetické pole, které ruší okolní šum. Qubit tak vydrží 10krát déle. Co ovšem ono desetkrát déle znamená?

Rostliny pomalu vypínají chlazení

Jak zrychlit fotosyntézu? Rostliny rozptylují energii, aby se při plném slunečním příkonu neuvařily. Když přijde mrak, trvá poměrně dlouho tento systém vypnout. Přenesením genů huseníčku do tabáku lze reakční doby zkrátit, a zvýšit tak účinnost zachycování energie i fixace oxidu uhličitého. (Poznámka: Vlastně je s podivem, proč fotosyntézu v tomto ohledu už nějak podobně neoptimalizovala samotná selekce.)

Temná hmota stále záhadná

Různá měření dávají rozporné výsledky týkající se toho, jak je ve vesmíru rozložena temná hmota. Data ze sondy Planck a tzv. kosmický střih se vůbec neshodují, aktuální výsledky naznačují, že temná hmota je rozložena rovnoměrněji, tedy méně se shlukuje. Temná hmota hraje ústřední roli v současné kosmologii i v rozvoji fyziky, která jde za standardní model; navíc ani samotná její existence není přijímána bez výhrad a existují i konkurenční teorie.

Krátce

Galileo zítra začne poskytovat služby. Zítřkem se myslelo 15. 12., plně funkční by systém měl být v roce 2020.

Velká Británie jako první na světě povoluje počít dítě s DNA tří dárců. Myslí se tím dodávka mitochondriální DNA z dalšího zdroje, je-li mtDNA matky nějak problematická. I když i tato metoda má své odpůrce, je celkem nekontroverzní.

Firmy v ČR chtějí více investovat do výzkumu a vývoje. Jako velký problém se vnímá nejistota, jaké položky by při zpětné kontrole byly daňově uznatelné.

IBM Watson: Umělá inteligence proti kybernetickému zločinu. Téměř 60 % odborníků na bezpečnost považuje kognitivní systémy za novou prioritu.

Na konci neolitu zasáhlo sucho. Kolem roku 4000 př. n. l. ve střední Evropě ubývá dokladů lidské přítomnosti, přitom v té době byly zvládnuty nové technologie (vůz, oradlo, měď aj.). Jak tehdejší lidé žili?

Začne testování karet eSIM. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že karty eSIM lze programovat na dálku.

Nejkulatější objekt ve vesmíru. Tedy alespoň mezi hvězdami. (Platí-li, že čím větší, tím kulatější, budou nejkulatější obří černé díry uprostřed galaxií?)

Pavel Houser

