Týden na ScienceMag.cz: Ideální místo pro marťanský život?

Samořízená letadla, chytré lavičky i chytré nátěry, náš soused šakal i poranění hlavy jako možná příčina Alzheimerovy poruchy…

O budoucnosti samořízených aut se spekuluje neustále, ale co jiné dopravní prostředky? Boeing zvažuje autonomní letadla. V modelu Boeing 787 Dreamliner už funguje automatické přistávání i start. Co brání plné automatizaci?

Pokud by na Marsu existoval život, měl by v oblasti Coprates Chasma vhodné podmínky pro svůj rozkvět. V oblasti mohlo docházet k hydrotermálním procesům, během kterých proudila k povrchu Marsu směs horké vody a rozpuštěných chemických látek. Předchozí výzkumy hydrotermálních procesů na Zemi navíc odhalily, že opál vzniklý vysrážením z křemičitého roztoku má vysoký potenciál pro uchování biologických známek případného života. Pokud na dně kaňonu Coprates Chasma existovala společenství mikrobů, mohly by jejich pozůstatky být zachovány v relativně původním stavu.

Unikátní český nátěr umí díky absorpci slunečního světla produkovat vysoce reaktivní radikály, které brání růstu plísní a řas na fasádách domů a rozkládají usazenou špínu. Vědci ale nově dokázali, že nátěr navíc umožňuje snižovat koncentrace oxidů dusíku. V důsledku velmi husté silniční dopravy často dochází k překračování povolených denních limitů.

Lavička je napájena solárním panelem a opatřena vysokokapacitními bateriemi. Umožňuje nabíjení mobilních zařízení pomocí šesti USB konektorů, které jsou podsvíceny LED světlem a jsou tak snadno rozpoznatelné i za snížené viditelnosti. Díky konektivitě od CRA lavička také nabízí vlastní Wi-Fi připojení, je opatřena senzory pro měření teploty, vlhkosti a hladiny hluku.

Krátce

V Athénách popsán starověký masový hrob. Má jít o účastníky Kylonova pokusu o převrat ze 7. stol. př. n. l.

Šakal se už v ČR i rozmnožuje. Česká republika má s definitivní platností nového stálého obyvatele; kojící fenu v minulých dnech zachytila fotopast.

Obří stromy jsou důležité, v hustých lesích chybí. Vědci zmapovali 12 tisíc starých stromů v jihomoravských luzích.

Alzheimerovu chorobu může způsobit i poranění hlavy. Poranění mozku, například při nárazu hlavou, vedou k vyšší produkci a hromadění amyloidních prekurzorových proteinů.

Chilská MASCARA otevírá oči. Nový lovec exoplanet na observatoři La Silla spatřil první světlo.

Dávné kořeny teplokrevnosti? Nemůže být teplokrevnost původní v tom smyslu, že by teplokrevný byl poslední společný předek plazů a savců?

Astronomové hledají další planety u Proximy Centauri. Kampaň Red Dots si na paškál bere tři blízké a slavné červené trpaslíky: Proximu Centauri, Ross 154 a Barnardovou hvězdu.

Solar Orbiter – mise ke Slunci s českou účastí. Družice Solar Orbiter bude obsahovat přístroje vyvinuté českými vědci v rámci Strategie AV21.

Pavel Eisner o češtině: Klekánice, makovice, tchyně a tchoř. Skutečně sekvence tch vyjadřuje negativní pocity?

Stará tajemství nové hlavy obratlovců. A jak to souvisí s evolucí ryb?

