Týden na ScienceMag.cz: Jak přepínat zrcadla elektrickým polem

Co by si inteligentní medúzy myslely o přirozených číslech. Grafen rozkládá vodu. Co udělá radioaktivita se sklem. Umělá inteligence pro sumarizaci textů. Jak 4. průmyslová revoluce změní trh práce. Mikroskopy, atomová energetika, jehličnany vs. listnáče…

Ještě jednou o povaze matematiky, další úryvek z knihy Je Bůh matematik: Představme si, že by inteligence nepřebývala v lidech, ale v nějaké obrovské, osamocené a izolované medúze, ponořené v hlubinách Tichého oceánu. Ta by se nikdy nesetkala s jednotlivými objekty a znala by pouze vodu, která ji obklopuje. Jejími základními smyslovými údaji by byl pohyb, teplota a tlak. V takovém čistém kontinuu by nemohla vzniknout nespojitost, a neexistovalo by tak nic, co by se dalo počítat. Jinak řečeno, i koncept tak základní jako přirozená čísla byl možná stvořen lidmi.

Elektrolytická fólie navržená vědci z Rice University a University of Houston prý dokáže rozkládat vodu efektivněji než konkurenční metody. Katalyzátor je v tomto případě třívrstvou strukturou z niklu, grafenu a sloučeniny železa, manganu a fosforu.

Nová technologie prý dokáže přepsat dokument tak, aby několika větami shrnula jeho obsah. Má jít o shrnutí v přirozeném jazyce, výstup je určen přímo člověku, asi jako kdyby mu shrnutí poskytla živá asistentka. Tyto nástroje obecně pracují dvěma hlavními způsoby: extrakcí a abstrakcí.

Jak se mění vlastnosti materiálů, které jsou vystaveny radioaktivnímu záření? Tuto otázku si nedávno položili američtí fyzici a na základě provedených experimentů zjistili, že ozářený materiál má atomovou strukturu, která se více podobá kapalině, a nikoli sklu, jak se dosud předpokládalo.

Algoritmus z Jihočeské univerzity pracuje s obrázky pořízenými na velmi málo odlišných pozicích. Hledá objekty, které nejvíce mění procházející světlo a také ty objekty, které se pohybují. Tím zvýrazňuje detailní buněčné struktury účinněji než všechny dosavadní metody. Výsledkem je virtuální trojrozměrný model buňky.

Vezmeme dvě vzájemně nemísitelné kapaliny a na jejich rozhraní umístíme nanočástice zlata. Následně můžeme změnami elektrického pole s těmito částicemi manipulovat; podle velikosti vnějšího elektrického pole se zlato shlukuje nebo se částice velké v řádu 10 nm naopak více rozptylují.

Krátce

Webová aplikace pro big data se hodí lignvistům i chemikům. Rychle zpracovat a analyzovat velké množství textu a dat. To umí nová webová aplikace QuitaOnline z Univerzity Palackého v Olomouci.

Dítě žilo několik měsíců s mechanickým srdcem umístěným mimo tělo. Přístroj vypadá jako pumpa, která je umístěna mimo hrudník pacienta. Krev je z těla do pumpy a zpět vedena hadicemi napojenými na komory a velké tepny.

Kdo s koho – jehličnany versus listnáče. Jsou listnaté lesy ve střední Evropě opravdu těmi původními?

Záhada KIC 8462852 je zase o něco větší. KIC 8462852 nepřestává fascinovat astronomy. Se záhadnými poklesy jasnosti jedné z momentálně nejslavnějších hvězd v Galaxii vědci příliš nepohnuli.

Před 60 lety Československo poprvé rozštěpilo atom. Výstavba reaktoru VVR-S v areálu v Řeži u Prahy začala v létě 1955.

Povolání budoucnosti: Trenér robotů či operátor VR. Jak bude vypadat průmyslová výroba v roce 2030? Zmizí až 40 % současných profesí, pracovních míst ovšem přibude.

