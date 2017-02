Týden na ScienceMag.cz: Kvantový počítač má dalšího zákazníka

Umělá inteligence a poker. První stabilní polosyntetický organismus. Výročí: 25 let Internetu, alespoň v Praze. 50 let od tragédie Apolla 1. Jak bude probíhat vývoj hologramů, najdeme na bankovkách animace? Laser Bivoj.

Jak počítače hrají poker

Program poráží lidské hráče i v pokeru. Jde o variantu Heads-Up, No-Limit Texas Hold’em, která má být v tomto ohledu prý nejtěžší. Zasvěcenější komentář by přirozeně měl provést někdo, kdo poker hraje, nicméně: Program Liberatus spadá do těch „inteligentních“, podobně jako AlphaGo, který loni porazil lidského šampiona v Go. Je tu však rozdíl, Liberatus nehraje jenom „nejlepší tahy“, ale blufuje (zařazen aspekt náhodnosti?), klade léčky a zkoumá strategie soupeře (chce vědět, s kým hraje? zkoumá nejenom situaci, ale i jak vznikla?). Prý jde proto o dost univerzální přístup k teorii her a rozhodování na základě neúplné informace.

Organismus s umělými bázemi DNA

S umělými bázemi DNA se už experimentovalo, nyní se ale podařilo připravit organismus, kde je tato nově vložená informace stabilní – během dělení nevypadne, jak se to často děje. Výsledkem je, že autoři výzkumu si mohou ve své kategorii připsat prvenství: první stabilní polosyntetický organismus. Použita k tomu byla další moderní technologie, CRISPR. A k čemu může být bakterie s umělými bázemi DNA dobrá?

4. zákazník pro kvantový počítač

D-Wave 2000Q, nová verze kvantového počítače zase zdvojnásobuje počet qubitů. A nový systém si tentokrát hned po uvedení někdo objednal… K čemu nový zákazník bude kvantový počítač používat a v jakém působí oboru? Pokus o porovnání kvantového systému se současnými konkurenčními klasickými řešeními pro optimalizační procedury typu „žíhání“ (benchmarky se tomu asi tedy říkat nedá). Na kolik nejnovější kvantový počítač vyjde?

Jak k nám dorazil Internet

Blíží se kulaté výročí: čtvrt století Internetu v ČR. Jak fungovaly tehdejší síťové technologie a jaké byly tehdy k Internetu alternativy? Čím se jednotlivé sítě lišily technologicky? Co byl Bitnet, EARN, Fidonet, BBS… A co vlastně znamenalo připojit Československo k Internetu, propojení sítí nebo budování zcela nové infrastruktury?

Solární článek dodávající energii i za tmy

Nitrid uhlíku může v solárním článku fungovat jako konzerva pro zrovna nepotřebnou energii. Jeho energeticky bohatá modifikace pak dokáže vytvářet vodík, stačí přidat katalyzátor, přitom už ale nemusí vůbec svítit světlo. Mohlo by to přispět k vyrovnávání zátěže už v místě, a to navíc bez obřích ztrát? Nitrid uhlíku je zajímavý i z hlediska řady dalších technologií, existuje v několika verzích, jedna z nich by se mohla uplatnit rovněž jako polovodič.

Výročí nejznámější kosmické havárie

50 let od tragédie Apolla 1: Je možné, spíše pravděpodobné, že pokud by nebyly provedeny důležité změny a úpravy po smrti kosmonautů z Apolla 1, tak by se podobná nehoda stala někdy později, možná přímo během letu k Měsíci.

Budoucnost hologramů

Hologramy jsou jako každé jiné bezpečnostní odvětví neustálou bitvou mezi zabezpečením a narušiteli. Jaké nové technologie zde vstupují do hry? Častější budou animace: Když hologramem otáčíte pod ostrým světlem, panenka se může roztančit, pták může zamávat křídly apod. Hologramy se rovněž budou zmenšovat, vizuální efekt totiž fakticky nezávisí na tom, jak velká plocha je hologramem pokrytá, ty malé se ovšem obtížněji napodobují. Hologramy také nebudou primárně nalepovány, ale vytlačovány přímo do materiálu chráněného předmětu. Podrobnosti o popisovaných technologiích viz odkaz výše.

Dalekohled VLT bude pátrat po planetách v systému Alfa Centauri. Loni byla objevena planeta Proxima b obíhající kolem hvězdy Proxima Centauri ze systému Alfa Centauri.

Vědci na extra silném laseru Bivoj dělají první experiment. Čeští a britští vědci předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie, když jako první vyvinuli a loni otestovali laser s extra silným výkonem – 1 000 wattů.

Mýty a fakta o dronech.

Před 185 lety se narodil autor Alenky. (Proč vlastně zrovna tuhle knížku tak často cituje literatura ve vědě? Slavných literárních děl z té doby jistě je...)

Pomsta bývá opravdu sladká. Pomsta nejenže zlepšuje náladu, ale také jsme přesvědčeni, že nám náladu zlepší. Takže...

Vědci upřesnili dráhu planety Devět. Pro simulace bylo použito osm objektů Kuiperova pásu.

