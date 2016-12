Týden na ScienceMag.cz: Robot ovládaný jemnou rukavicí

Voda teče kapilárami i ve stavu beztíže. Rukavice se senzory zaznamenává přesné pohyby lidských rukou. Jak vnímáme cenovky na zboží. Pár úryvků z populárně-vědeckých knih: o matematických systémech, vanadu i sobeckém genu.

Kapaliny nerady určité geometrie

Voda se dokáže chovat velice podivně. Různými tenkými trubičkami proudí jen díky kapilárním silám, čili i bez účinku gravitace (lze využívat ve stavu beztíže). Voda např. vytéká z kapilár o průřezu trojúhelníku či stlačené elipsy. Má to tak ve skutečnosti fungovat bez ohledu na druh proudící kapaliny nebo materiál kapiláry. (Poznámka PH: Je to tak, že jde o povrchové napětí, tj. nějakou optimalizaci poměru mezi povrchem a objemem? Nejstabilnější by pak byl kruhový průřez, z trojúhelníkového by voda tekla do čtvercového atp.? Tak jednoduché to ale nebude. Voda totiž vyteče i z kapiláry, která má na obou koncích stejný průřez.)

Jemné ovládání průmyslových robotů

Speciální rukavice zaznamenává pohyby, gesta a změnu tlaku v lidských rukou. Roboti tak mohou po člověku kopírovat i jemné pohyby a vykonávat komplexní příkazy. V průmyslových provozech by díky tomu roboti mohli např. manipulovat s předměty i v blízkosti člověka bez rizika jeho ohrožení. Prototyp robotické rukavice je vybaven 17 pamětmi, včetně inerciálních a magnetických snímačů.

Matematický systém za vesmírem

Ještě jeden úryvek z knihy Matematický vesmír: na téma hypotézy, podle které by fyzikální realita a její matematický popis mohly být totožné. Jaké „matematické systémy“ jsou podle kosmologa Tegmarka v tomto ohledu přístupné? Musejí být takové matematické struktury konečné, vyčíslitelné nebo bezrozporné (a lze něco takového vůbec zaručit)? Poznámka: Izolovaně působí příslušný úryvek možná nesrozumitelně. Ona ale i samotná Tegmarkova teorie, která de facto předpokládá totožnost popisu a popisovaného, je dost výstřední.

Máme opravdu nejraději modrou?

Jaké květiny se nám líbí nejvíce? Prý modré a radiálně symetrické, praví průzkum. Něco bude asi dáno kulturně, částečně ale půjde o společné evoluční dědictví. (Poznámka PH: Preference modré je podle jiných výzkumů zřejmě nezávislá na kultuře. Modré nebe naznačuje dobré počasí, modrá voda pak znamená, že je nejspíš čistá a zdravotně nezávadná. Tedy alespoň pokud důvěřujeme konstrukcím evoluční psychologie.)

Kde se vzal sobecký gen

Richard Dawkins ve svých pamětech vzpomíná na to, kde se vzalo chytlavé sousloví „sobecký gen“. Dojde na koncept příbuzenského výběru, tj. proč se našim genům např. vyplatí, obětujeme-li se za své dva bratry. Potomci totiž nejsou jedinými příbuznými, kteří sdílejí naši genetickou výbavu.

Vanad, uran a mořské potvory

Hlavonožci využívají pro transport kyslíku v krvi komplex, v němž je namísto železa měď. Vyskytují se v přírodě ještě další řešení tohoto procesu? Nemohl by u pláštěnců hrát podobnou úlohu vanad? Pravda je, že vanad se v těchto živočiších vyskytuje zkoncentrovaný, což je zajímavé a možná i prakticky využitelné… Kapitoly z historie chemických prvků.

Krátce

Bez mocných bohů by prý nebylo měst. Komplexní společnosti prý potřebují víru v mocné bohy, které není snadné ošidit a dokážou potrestat přestupníka i na onom světě. Opravdu to tak funguje? Liší se proto nutně náboženství Inuitů a Sumerů?

Jak lidé těkají očima při prohlížení zboží. Cena na barevném papíře nám prý také připadá nižší než totožná cena na bílém podkladu.

Superlaser nové generace jako první na světě dosáhl výkonu 1000 W. Jde o systém Bivoj v tuzemském centru HiLASE.

Zemřela Vera Rubinová, která naměřila temnou hmotu. Americká astronomka studovala rotaci galaxií. Zjistila, že jejich vnější části obíhají rychleji, než by vyplývalo z gravitačního zákona a množství pozorovatelné hmoty.

Střevní bakterie způsobují jojo efekt při dietách. Dieta příliš bohatá na proteiny současně vyvolá změnu střevního mikrobiomu na tzv. šetřící typ. (Diskutuje se i otázka, zda z hlediska hubnutí lépe jíst hodně, nebo méně a třeba i nezdravých věcí.)

Hodnota bitcoinů v oběhu je rekordních 14 miliard dolarů. Nejvíce obchodů se realizuje v Číně.

