Týden na ScienceMag.cz: Strach ze ztráty a další podivnosti našeho ekonomického chování

11.6. | Redakce | 769×

U kvantově zapletených částic může být záhadný už jejich vznik. Čeští astronomové objevili nebezpečné planetky meteorického roje Taurid. Hořící létající sáček čaje. Lasery pro ELI Beamlines. Autonomní automobily. Genetická mapa psů. Vodík a elektromobily.

Kvantová fyzika je prostě nenapravitelně divná. Sotva se člověk smířil s existencí propletených stavů částic, přichází další rána „zdravému selskému rozumu“. Částice v entanglementu vůbec nemusejí vznikat na stejném místě – jak to, že pak o sobě vědí?

Strach ze ztráty se v rámci „iracionálního“ ekonomického chování uvádí jako jedna ze základních kategorií. Máte možnost vyhrát stovku nebo s 50% pravděpodobností stovky dvě. Co si vyberete? Jak se liší situace, pokud vám stovku mezitím dají do rukou? Aby to bylo ale ještě složitější, jak to všechno souvisí se sázením v posledním kole dostihů? Nakolik se obáváme ztrát v portfoliu? Chováme se vůbec konzistentně?

Čeští astronomové podrobně analyzovali 144 bolidů meteorického roje Taurid. Nová objevená větev Taurid obsahuje také přinejmenším dvě planetky o velikosti 200–300 metrů. Nebezpečí srážky s planetkou výrazně narůstá každých několik let, když se Země s tímto proudem meziplanetárního materiálu potkává.

Proč z ohně odlétávají jiskry? Může se hořící předmět sám vznést do vzduchu? Odpovědi nám pomůže najít následující experiment. Budeme potřebovat sáček čaje, který je dvojitý, nehořlavou podložku a zápalky.

Systém, který po necelých čtyřech letech práce vyvinula pro ELI Beamlines americká národní laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byl převezen do centra ELI v Dolních Břežanech. Laser představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových systémů. Je postaven výlučně na vysokovýkonových polovodičových laserových diodách.

Evropský plán má být odpovědí na pokusy firem Google a Tesla. HERKULES je projekt EU financovaný z programu Horizon 2020. Jeho cílem je vyvinout platformu pro vestavěné řídicí systémy, která bude pracovat na základě Linuxu v reálném čase s vysokým výkonem a nízkou spotřebou.

Krátce

Rubikon: Hlavní město světa. Jak vlastně vypadal Řím na konci republiky: Ulice nikdy nikdo neprojektoval, město se ale neustále přestavovalo, bouralo a zase přestavovalo.

Nově objevený protein hraje roli při vývoji bílých krvinek. Protein Evi2b je důležitý pro normální vývoj myeloidních buněk, souvisí se vznikem akutní myeloidní leukemie.

Horší než peklo. Našli planetu, která má vyšší teplotu než většina hvězd.

Velká genetická mapa ukazuje evoluci psů. Vědci z National Institutes of Health publikovali v Cell Reports studii, která je založena na srovnání genomu celkem 161 moderních psích plemen.

Vodíková auta nejsou konkurencí elektromobilů. Vodíkový automobil navazuje na elektromobil a v blízké budoucnosti by mohl vodík posloužit jako prodlužovač jinak omezené dojezdové vzdálenosti elektromobilu.

V okolí mladé hvězdy detekován methylisokyanát. Astronomové využili radioteleskop ALMA k pozorování hvězd podobných Slunci ve velmi raném stádiu vývoje a podařilo se jim objevit známky přítomnosti methylisokyanátu – chemikálie, která je považována za jeden ze základních stavebních kamenů života.

Nejmenší exoplaneta objevená mikročočkou. Po několika horkých super zemích skočili astronomové do království ledu.

EHMC v opalovacích krémech může poškozovat DNA. Aktivní látka ethylhexyl metoxycinamát, kterou obsahují některé opalovací krémy i další kosmetické výrobky, není pod vlivem ultrafialového záření stabilní a v přeměněné formě může poškozovat DNA.

Pavel Houser

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse