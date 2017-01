Týden na ScienceMag.cz: Temné hmoty prý ubývá

Nejvýznamnější události roku. Biotechnologie, geny čtené po smrti a evoluce pohádek. Lidoopi a teorie mysli. Proč lamarckismus nejen nefunguje, ale ani fungovat nemůže. Materiál s nejvyšší teplotou tání. Jak přimět elektrický proud, aby odkapával po jednotlivých elektronech.

Rok 2016: Gravitační vlny a další

Přinášíme přehled hlavních událostí a trendů loňského roku. Gravitační vlny, Zemi podobné exoplanety jsou možná hned za rohem, systém Galileo, počítač vyhrává nad nejlepším lidským hráčem v Go… Ale zajímavější jsou alespoň krátké zmínky o objevech, které do médií tolik nepronikly. Lidoopi mají pokročilou teorii mysli (údajně dokáží splnit false-believe test, tedy pochopit, že si někdo jiný může myslet nepravdu a jednat podle toho). Některé geny se kdovíproč začnou číst až po smrti. Evoluce pohádek, tedy jak to dopadne, když metodiku biologie aplikujeme na vývoj kultury. Biotechnologie: editování genomů CRISPR, mobilní sekvenátor DNA, simulace sbalení proteinů do 3D struktury…

Nestabilní temná hmota?

Máme zde další záhadu týkající se temné hmoty. Podle nových dat se zdá, jako by jí ve vesmíru postupně ubývalo, od velkého třesku v řádu jednotek procent. Možná temná hmota je/byla tvořena pestrou sadou částic, z nichž některé nejsou stabilní a rozpadají se. Samozřejmě zbývá dodat, že ani samotná existence temné hmoty není uznávána zdaleka bez výhrad a existují i jiné modely, které vysvětlují měřenou rotaci galaxií (rychlejší, než by odpovídalo gravitačnímu působení viditelné hmoty).

Rekordy s teplotou tání

Podařilo se připravit materiál s dosud nejvyšší známou teplotou tání, alespoň pokud jde o běžné sloučeniny. Jedná se o karbidy tantalu a hafnia. Rekord se blíží 4 000 °C. Zajímavé asi je tyto látky vůbec podrobněji zkoumat, jejich chemické vzorce zrovna neodpovídají tomu, jak se vysvětluje chemie v učebnicích (chemickým záhadám se můžeme vyhnout prostě tak, že podobné látky prohlásíme ne za sloučeniny, ale slitiny).

Elektron jako kapka

Elektrický proud je prostě dán pohybem jednotlivých elektronů (nebo děr, iontů…), nicméně není snadné ho opravdu rozdělit na jednotlivé částice. Jinak řečeno, nechat ho „odkapávat“. Nyní se to údajně poprvé podařilo, nepřekvapivě za celkem extrémních podmínek, tj. teplot těsně nad absolutní nulou. Navíc to i tak vyžaduje složité záznamové techniky.

Z pamětí mistra Dawkinse

Představujeme druhý díl pamětí Richarda Dawkinse a z této autobiografie přinášíme rovněž úryvek. Dawkins zde vysvětluje, proč je podle něj lamarckismus vadný ze své podstaty. Už samotný fakt, že používání svalů tyto svaly nějak vylepšuje, představuje ve skutečnosti dost výjimku – fotony proudící oční čočkou tu čočku nevycídí. Evoluci musí pohánět darwinovský přírodní výběr, a to dokonce i kdyby se získané vlastnosti dědily. Není to tedy tak, že Lamarck se mýlil prostě kvůli tomu, jak evoluce funguje zrovna na Zemi. Dawkinsova teze zní – i jinde vše musí fungovat darwinovsky. Dostaneme se k rozdílu mezi plánem a receptem, tj. vytváření živých organismů nefunguje jako 3D tisk. Když změníte výsledný koláč (nadrobíte ho, třeba), vůbec nemusí být možné převést tuto změnu do receptu, a tak ji poslat do dalších generací. Evoluce koláčů proto musí vycházet ze změn receptů.

Krátce

Myčce na nádobí je už 130 let. Relativně dlouho šlo o zařízení určené pro provozy typu hotelů, teprve později se objevily menší myčky i do domácností.

Epikatechin v kakau opravdu snižuje tlak. Aneb čokoláda je zdravá, alespoň ta tmavá a s minimem cukru.

Poprvé pozorovány změny počasí na exoplanetě. Podle modelů by na noční straně mělo docházet k vzniku mraků z kondenzátů, jako je třeba korund.

Robot se systémem Watson pro asistenci seniorům. Robot by měl např. poznat, zda člověk neupadl.

Rotující černá díra roztrhala hvězdu. Až dosud se vědci domnívali, že mimořádně jasný bodový zdroj světla, který zaznamenali v roce 2015 v jedné vzdálené galaxii, byl nejjasnější supernovou, jakou kdy spatřili.

Zařízení umožňuje sledovat i ty nejjemnější pohyby očí. Speciální kamera vyvinutá na ČVUT pomáhá diagnostikovat různé psychické poruchy, aplikaci konkrétních psychiku ovlivňujících látek apod.

Dinosauři se líhli z vajec později než ptáci. Inkubační doba 3–6 měsíců se blížila spíše dnešním krokodýlům.

Pavel Houser

