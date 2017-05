Týden na ScienceMag.cz: Topologické kvantové počítače

Majoranovy fermiony. Origami z DNA. Google Tensor Processing Unit. Testování NB-IoT. Elektronová mikroskopie. Zubaři a 3D tisk. Nejstarší bitvy válečných vozů.

Vědci připravili nový 2D materiál se speciálním elektromagnetickými vlastnostmi. Jedná se o tellurid chromu a germania (CGT). Za extrémně nízké teploty v této látce jako nosiče signálu nefungují elektrony, ale Diracovy nebo Majoranovy fermiony. A spousta dalších následujících podivností. Koncept topologických kvantových počítačů, tedy takových, které jsou postaveny na látkách jinak vodivých (např.) na povrchu a uvnitř materiálu.

Skládat z DNA různé krychle a podobné trojrozměrné útvary už nějaký čas umíme – této metodě se často říká „DNA origami“. Nicméně má stále řadu omezení. Překonat je má nová metoda, která kromě DNA využívá i proteiny a mohla by samočinně fungovat i v rámci živých buněk.

Google Tensor Processing Unit je specializovaný tištěný obvod, který funguje jako zásuvná karta do serveru. Připojuje se přes běžnou sběrnici SATA a hraje roli koprocesoru, který je speciálně určen pro urychlování výpočtů v oblasti neuronových sítí/strojového učení. Google nedávno zveřejnil benchmarky, které porovnávají výkon jeho TPU s klasickými i grafickými procesory. A co na to Nvidia?

V globální síti Vodafone je dnes do Internetu věcí připojeno více než 50 milionů zařízení, z nichž několik desítek tisíc je jich dnes již v ČR (např. konektivita pro Škoda Kodiaq) a jejich počet roste každý měsíc o 1 milion nových spojení. V květnu bude pro další zájemce o testování NB-IoT technologie otevřena on-line registrace. Pokrytí celé České republiky komerční sítí pro Internet věcí (NB-IoT) Vodafone zahájí na podzim letošního roku.

JIC investuje do firmy NenoVision. Získává tak 2,5 procenta v mladé firmě vzešlé z výzkumu na brněnském CEITEC VUT. Startup umí jednoduše propojit zobrazení ze dvou typů mikroskopů a tím zpřesnit a zároveň urychlit práci se vzorky. Vidět hloubku i členitost miniaturních vzorků je přitom klíčové pro výzkum solárních článků nebo mikročipů.

Klíčové inovace v dávných válkách: neolit, doba kovů, starověk. Jak se lišily války zemědělců a lovců? Kdy a kde došlo k prvním bitvám, které se rozhodovaly střetem mezi válečnými vozy? Vznik sevřených formací a dobývání opevnění.

Hlídají si samotářské včely svá hnízda? Jde tak o jeden z mála případů, kdy se úroveň rodičovské péče s evolucí snižuje.

Formlabs: nové dentální materiály pro 3D tisk. Uživatelé dentálních produktů Formlabs vytvořili již více než 150 000 výtisků a vrtací šablony vytištěné na tiskárně Form 2 byly použity při více než 10 000 operacích implantátů.

Osídlení Ameriky staré 130 tisíc let? Nálezy z jižní Kalifornie údajně naznačují přítomnost člověka v Americe už asi o 115 tisíc let dříve, než jsme si zatím mysleli. Co si o tom máme myslet teď?

Družici pro výzkum exoplanet CHEOPS vynese raketa Sojuz. V letošním roce jsme se měli nebo spíše mohli dočkat startu dvou menších družic pro výzkum exoplanet tranzitní metodou.

V Milovicích pokračují ve zpětném šlechtění praturů. Pratur je předek domácího skotu.

