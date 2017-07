Týden na ScienceMag.cz: Voda jako směs dvou kapalin?

Podivné vysvětlení podivných vlastností vody. Snadné cestování v relativistickém vesmíru? Nejrychlejší elektronický přepínač. Směs grafitu a diamantu další zajímavou formou uhlíku. Plasty a elektrická vodivost. Paradoxní závěry analýzy DNA neandrtálců. O čem vypovídá délka prstů.

Daly by se některé z nezvyklých vlastností vody, např. závislost hustoty na teplotě, vysvětlit tím, že jde o směs dvou kapalin lišících se strukturou, hustotou, viskozitou? Jak to vypadá při tání různých modifikací ledu? Je to zvláštní myšlenka, že? Na rozdíl od více modifikací pevných látek by se např. zdálo, že kapalina o daném chemickém složení může být pouze jediná.

Němečtí fyzici vytvořili pouhé tři atomy silná vlákna, která se působením laserového pulzu mění z izolátoru na elektrický vodič a obráceně. Rychlost přeměny roste s výkonem laserového pulzu až po určitou mez, nad níž už zůstává konstantní. Jde o limit, který už vyplývá ze zákonů klasické fyziky.

Nový typ uhlíku je lehký, elektricky vodivý, pružný a současně pevný. Uplatnění by mohl najít v letecké technice i jako pancéřování ve vojenských aplikacích. Na počátku procesu je neuspořádaná forma uhlíku, tzv. skelný (glassy) uhlík zvaný též skelný grafit….

Trocha úvah vycházejících z Feynmana. Jak velká je galaxie pro opravdu rychlou částici? Jak rychle dorazí částice na druhý konec vesmíru v relativistickém a jak rychle v newtonovském vesmíru? Skutečně omezená rychlost světla představuje překážku, nebo tento faktor překonají další relativistické efekty?

O evoluci mořských korýšů pistolníků. Krevety zvané pistolníci mají zajímavou evoluci i zajímavá klepeta

Spékání prášků vytváří plasty s novými vlastnostmi. Vývoj plastů s přesně definovanou a reprodukovatelnou elektrickou vodivostí určených pro zefektivnění rotačních elektrozařízení.

Dluh vůči radostem života a stínky v rybníce. Řím na konci republiky, rozmařilost a dekadence. „Jednou, když mu číšník přinesl prosté jídlo, Lukullus rozhořčeně vykřikl: Ty nevíš, že dnes u Lukulla obědvá Lukullus?“

Začíná lov planet u exkluzivních hvězd. V rámci nového projektu budou v hledáčku tři blízcí červení trpaslíci: Proxima Centauri, Ross 154 a Barnardova hvězda.

Analýza DNA neandrtálců vede k paradoxům. Analýzy přinášejí podivné výsledky, co se týče odštěpení linie neandrtálců a Homo sapiens, jak tyto rozpory vysvětlit?

Astrofoto: trojice galaxií v Draku. Souhvězdí Draka nenalezne na obloze každý.

Jak neměřit lidské prsty. O poměru druhého ke čtvrtému prstu u lidí i zvířat byly již publikovány stovky studií. Uváděly tento poměr do souvislosti s chováním, plodností, levorukostí či sexuální orientací.

