Událo se v týdnu 2/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

7.1.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1027x | Komentářů: 0

Novinky ze světa grafenu, ultralehké, přesto však pevné struktury tvořené téměř prázdnem. Umělá inteligence pozná duševní poruchu. Očekávané technologie: makroskopy a hyperspektrální zobrazování. Může život existovat i ve čpavkovém oceánu uvnitř Pluta? Foton přenáší kvantový bit mezi elektrony. Nanotechnologie a roboti v lidském těle. QLED, drony, svíčky v zapalovacím motoru...

9.1.2017 18:00 | Redakce | Přečteno: 2067x | Komentářů: 5

Pro Linux vyšly hry The Dwarves, SHENZHEN I/O, War Thunder, Orwell, Her Majesty's SPIFFING, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Quern – Undying Thoughts a mnohé další. Poslední linuxové herní novinky roku 2016 jsou tu.

13.1.2017 00:01 | Jiří Komárek | Přečteno: 918x | Komentářů: 2

Stav vydání jádra. Konec začleňovacího okna 4.10. Sledování funkčních závislostí mezi zařízeními.

13.1.2017 21:00 | Redakce | Přečteno: 276x | Komentářů: 0

Před deseti lety, 18. prosince 2006, oznámil Karel Žák v diskusním listu LKML (Linux Kernel Mailing List) vznik forku balíčku util-linux s názvem util-linux-ng (Wikipedie). O čtyři roky později, 1. prosince 2010, se z balíčku util-linux-ng stává balíček util-linux. Deseti letům vývoje se Karel Žák věnuje v příspěvku 10 let s projektem util-linux na svém blogu.

7.1.2017 18:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 43

Pornhub zveřejnil statistiky za rok 2016. Dočíst se lze například, že 51 % návštěvníků Pornhubu přistupujících z počítačů používalo webový prohlížeč Chrome. Na Pornhub přistupovalo 61 % návštěvníků z chytrých telefonů, 28 % z počítačů a 11 % z tabletů. Na 3 % počítačů běžel Linux. Jedná se o 14% nárůst oproti roku 2015 [reddit].

8.1.2017 01:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 19

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení.

K vidění bude mechanická klávesnice Das Keyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.

8.1.2017 18:16 | František Kučera | Komentářů: 0

Spolek OpenAlt zve své příznivce na 136. brněnský sraz, který proběhne v pátek 20. ledna od 18:00 ve vinném sklípku na adrese Hlinky 102.

8.1.2017 18:42 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství, jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx) („Je nutné, aby Vojenské zpravodajství mělo i kompetence k aktivnímu zásahu do cizích systémů a sítí, a to i v souvislosti se spojeneckými závazky České republiky k navyšování potřebných kapacit kybernetické obrany na národní úrovni.“). O instalovaných zařízeních jsou navíc všichni povinni zachovávat mlčenlivost.

Výzvu proti zákonu na webu prichazi.rozvedka.cz podepsalo zatím asi 800 lidí. Petici oznámili její organizátoři na poslední konferenci 33c3 v Hamburku. Iniciativě vadí zejména:

- Vojenské zpravodajství (dále také jen rozvědka) bude mít možnost plošného odposlechu, k němuž stačí souhlas vlády.

- Zásadní zásah do ústavních svobod, odposlechy byly dosud možné pouze s povolením soudu.

- Neexistuje uspokojivé vysvětlení, proč by „kybernetická obrana“ vyžadovala plošné odposlechy obyvatelstva.

- Vágně napsaný zákon dává vojenské rozvědce obrovské pravomoci a nestanovuje dostatečnou kontrolu.

- Možné (negativní) ovlivnění služeb poskytovatelů internetového připojení.

- Není nijak stanoveno nakládání se získanými daty - doba a rozsah jejich ukládání, předání třetí straně.

- Není jasné, proč by tuto prakticky neomezenou pravomoc mělo mít zrovna Vojenské zpravodajství, jehož reputace v posledních letech dost utrpěla (např. kauza Nagyová).

Web upozorňuje i na to, že ani šifrování nezajistí dostatečnou ochranu proti sledování, protože důležité informace lze získávat i z metadat.

Závažné výhrady k zákonu zveřejnili právníci sdružení Iuridicum Remedium, které pořádá ceny Velkého bratra, i Česká advokátní komora - obě organizace mluví o zásahu do ústavních svobod. Ostře se proti návrhu ohradil i Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC. Z politiků zákon kritizovala zejména Pirátská strana, která však nemá zastoupení v parlamentu.

Ministr obrany Stropnický potřebu zákona obhajoval mimo jiné nedávným výpadkem Googlu. Google ale znovu potvrdil, že výpadek se stal chybou jejich vlastní konfigurace a ministerstvo obrany později Stropnického výrok samo bagatelizovalo. Předkladatel zákona Bohuslav Chalupa (ANO) i důvodová zpráva přirovnávají sondy k úsekovému měření rychlosti.

Zákon vadí i internetovým providerům, kteří se bojí, že jim Vojenské zpravodajství bude moci zasahovat do sítí a že nejsou definované konkrétní technické okolnosti: zejména to, jestli „černé skříňky“ („sondy“, řečí zákona „prostředky kybernetické obrany“) budou aktivní, či pasivní. A zda na ně budou muset směrovat pouze NetFlow nebo i celý provoz - zákon v tom nedává žádné hranice a vojáci tak budou moci legálně požadovat obojí.

9.1.2017 19:31 | Jan Hrach | Komentářů: 90

Ve Firejailu, nástroji pro sandboxování aplikací, bylo nalezeno a opraveno několik závažných bezpečnostních chyb. CVE-2017-5180 například umožňuje lokální eskalaci práv. Jednoduše spustit shell pod právy roota dovoluje další chyba CVE-2017-5207. Dle poznámek k vydání jsou chyby opraveny ve verzích Firejailu 0.9.38.8 a 0.9.44.4 [reddit]

10.1.2017 01:37 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byly zveřejněny videozáznamy přednášek z konference PyCon CZ 2016 věnované programovacímu jazyku Python a konané od 28. do 30. října loňského roku v Brně. Na programu byla řada zajímavých přednášek.

10.1.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Linux lze spatřit v seriálu Pustina (Wikipedie, ČSFD) z produkce HBO. Zuzana Stivínová a Jaroslav Dušek si v něm prohlížejí fotky na Ubuntu.

10.1.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Bylo oznámeno kódové jméno verze 18 multimediálního centra Kodi. Po jménech Atlantis, Babylon, Camelot, Dharma, Eden, Frodo, Gotham, Helix, Isengard, Jarvis a Krypton bude následovat Leia. Jméno bylo vybráno na počest zesnulé Carrie Fisher, jež ztvárnila princeznu Leiu ve filmové sérii Star Wars.

10.1.2017 11:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Po dvou měsících vývoje od verze 5.3.0 byla vydána verze 5.4.0 správce digitálních fotografií digiKam (digiKam Software Collection). Dokončena byla například portace na framework pro přehrávání multimédií QtAV, jenž je postaven na Qt a FFmpeg. V Bugzille bylo uzavřeno více než 200 záznamů.

10.1.2017 17:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 1.2.0 svobodného nástroje pro tvorbu 2D animací Synfig Studio (Wikipedia). Přehled nových vlastností a videoukázky v příspěvku na blogu projektu Morevna.

10.1.2017 23:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Adobe Flash Player ve verzi 24.0.0.194. Dle bezpečnostního upozornění APSB17-02 bylo opraveno 13 bezpečnostních chyb. Nainstalovanou verzi Adobe Flash Playeru lze zjistit například na oficiální testovací stránce.

11.1.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Bylo oznámeno vydání stabilní verze komunikačního programu Discord (Wikipedie) pro Linux. Discord je určen především pro hráče počítačových her. Nahradit ním lze Skype nebo TeamSpeak. Jedná se o proprietární software. K dispozici je zdarma.

11.1.2017 09:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 27

Barton George, mj. zakladatel a vedoucí projektu Sputnik, představil několik počítačů od Dellu s předinstalovaným Ubuntu 16.04 LTS. Na americkém trhu je již v prodeji mobilní pracovní stanici Precision 3520. V konfigurátoru lze Windows nahradit Ubuntu a ušetřit tak 100 dolarů [reddit].

12.1.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Tim Pettersen v článku Git in 2016 na Hacker Noon hodnotí vývoj distribuovaného systému správy verzí Git za rok 2016 (5 verzí, 189 vývojářů, 3 676 commitů) a rozebírá nejdůležitější nové vlastnosti přidané v loňském roce.

12.1.2017 03:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla nalezena a v upstreamu opravena bezpečnostní chyba CVE-2016-9587 (CT-2017-0109) ve svobodném softwaru vytvářejícím platformu pro konfigurační správu a řízení počítačů Ansible (Wikipedie). Spravování kompromitovaného uzlu pomocí Ansible může vést ke spuštění příkazů na řídícím počítači [LWN.net].

12.1.2017 11:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Telegram Desktop, klient služby pro rychlé psaní zpráv Telegram (Wikipedie, zdrojové kódy) pro počítače, byl představen v roce 2013. Dnes byla vydána verze 1.0. Podrobnosti v oznámení na blogu.

12.1.2017 12:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Na serveru Jabb.im bylo zveřejněno vyjádření k úniku dat z Jabbim Archive (pastebin). Dump databáze obsahuje komunikaci uživatelů, jejich IP adresy a logy aplikace od října 2015 do března 2016. Celkově se jedná o 8 GB dat, převažujícím jazykem zpráv je čeština a slovenština. O úniku informoval jako první server Motherboard. Jabbim Archive byla službou volitelnou, dostupnou pouze pro VIP uživatele. Podle provozovatele serveru Jabb.im k úniku hesel uživatelů v tomto případě nedošlo, připomíná však doporučení změny hesla v souvislosti s předchozím únikem přihlašovacích údajů uživatelů Jabbim.cz v roce 2014.

12.1.2017 14:49 | Michal Makovec | Komentářů: 50

Akční hra Lugaru HD od Wolfire Games (recenze) byla uvolněna jako svobodný software, a to včetně dat (pod licencí Creative Commons Attribution – Share Alike). Linuxový port byl v roce 2010 součástí první akce Humble Indie Bundle a engine byl krátce poté uvolněn pod licencí GNU GPL, což vedlo mj. k portu na AmigaOS. Autor mezitím pracuje na pokračování nazvaném Overgrowth.

12.1.2017 23:28 | davkol | Komentářů: 0

Po pěti měsících od vydání verze 1.0.0 (zprávička) byla vydána verze 2.0.0 frameworku Kirigami (HIG) pro vytváření uživatelských rozhraní mobilních a konvergentních aplikací nad toolkitem Qt. Pro vyzkoušení je určena aplikace pro Android Kirigami gallery.

13.1.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V loňském roce proběhla úspěšná kampaň na Indiegogo na podporu GPD Win. Jedná se o malý 5,5 palcový notebook a přenosnou herní konzoli v jednom. Předinstalované Windows 10 lze nahradit Linuxem. V únoru by se na Indiegogo měla objevit kampaň na podporu 7 palcového notebooku GPD Pocket.

13.1.2017 17:27 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

