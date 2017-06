Událo se v týdnu 25/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

17.6.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1023x | Komentářů: 0

Algoritmus Googlu pro rozpoznávání obrázků lze zmást. Počítačová simulace umí rozhodnout, zda je slitina magnetická. Hádanky Raymonda Smullyana. 2D materiály produkují provázané fotony, lze to použít pro šifrování? Sonda New Horizons se chystá navštívit dosud nejvzdálenější objekt ve Sluneční soustavě.

19.6.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1999x | Komentářů: 6

Zprávičky

Projekt Debian s potěšením oznamuje, že po 26 měsících vývoje byla vydána nová stabilní verze 9, kódovým názvem Stretch. Díky spojenému úsilí týmů Debian Security a Debian Long Term Support bude tato verze podporována 5 let. Debian 9 je věnován zakladateli projektu Ianu Murdockovi, který nás opustil 28. prosince 2015. Výchozí variantou MySQL ve Stretchi se stala MariaDB. Náhrada balíků MySQL 5.5 nebo 5.6 za MariaDB 10.1 proběhne při aktualizaci automaticky. S vydáním Stretche se do Debianu vrací Firefox a Thunderbird a nahrazují tak jejich přejmenované verze Iceweasel a Icedove, které byly součástí archivu více než 10 let.

18.6.2017 10:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 19

Distribuční platformu Steam je nyní možno instalovat ve formě Flatpaku z oficiálního repozitáře Flathub. Pro informace jak povolit repozitář Flathub viz stránka na Flathub.org.

18.6.2017 20:44 | AsciiWolf | Komentářů: 28

Již tento čtvrtek se uskuteční další Prague Containers Meetup. Přijďte se podívat a zjistit, co zajímavého se v posledních několika měsících událo kolem kontejnerů obecně - nejen ve světě Dockeru. Přijďte se pobavit v otevřené a přátelské komunitě a zjistit, k čemu se kontejnery hodí a kdy je vhodnější použít jiné technologie.

19.6.2017 10:22 | l-d-j | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že Firefox Focus bude také pro Android. Firefox Focus se nehodí na běžné prohlížení, ale spíše na stránky, o kterých nechcete, aby někdo věděl, že je navštěvujete. Má tak k dispozici jedno tlačítko, kterým lze smazat data o současném prohlížení, a také zabudované blokování prvků, které vás mohou na internetu sledovat. Cílem je udržet Focus co nejjednodušší. Také proto nenabízí možnost mít otevřených více panelů a podporu doplňků. To zaručuje, že žádný doplněk nenaruší soukromí.

19.6.2017 10:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 32

Samuel Thibault oznámil v diskusním listu debian-hurd vydání distribuce Debian GNU/Hurd 2017, tj. portu Debianu používajícího místo linuxového jádra jádro Hurd. Nejnovější Debian GNU/Hurd je k dispozici pro architekturu i386, používá GNU Hurd 0.9 a GNU Mach 1.8 a přináší podporu více než 3 GiB paměti.

19.6.2017 22:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Qualys na svém blogu informuje o bezpečnostním problému Stack Clash. Jedná se o zranitelnost ve správě paměti ovlivňující Linux, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD a Solaris na architekturách i386 a amd64. Zneužít ji lze k lokální eskalaci práv a k spuštění libovolných příkazů. Jedná se o několik CVE. Detaily v bezpečnostním upozornění.

19.6.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Nakonfigurovat linuxové jádro před jeho překladem, tj. vytvořit soubor .config, lze několika způsoby. Nově lze použít také webovou verzi oblíbeného make menuconfig na menuconfig.org. Výsledný .config lze následně stáhnout z kconfig.org.

20.6.2017 02:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Dnes a zítra probíhá v Praze konference Internet a Technologie 17 přinášející témata spojená s doménami, internetovými technologiemi a internetem samotným. Konferenci lze sledovat online na YouTube (1. den, 2. den).

20.6.2017 14:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl aktualizován seznam 500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě TOP500. Nejvýkonnějším superpočítačem zůstává Sunway TaihuLight s výkonem 93,0 petaFLOPS. Na druhém místě zůstává Tianhe-2 (MilkyWay-2) s výkonem 33,9 petaFLOPS. Z osmého na třetí místo poskočil vylepšený Piz Daint s výkonem 19,6 petaFLOPS. Český superpočítač Salomon s výkonem 1,5 petaFLOPS klesl na 78. místo. Další přehledy a statistiky na stránkách projektu.

20.6.2017 14:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po projektech PulseAudio, Avahi a systemd Lennart Poettering dnes představil nový projekt casync. Jedná se o nástroj pro distribuci obrazů systémů souborů inspirovaný rsyncem a gitem. Zdrojové kódy casyncu jsou k dispozici na GitHubu pod licencí LGPL-2.1.

20.6.2017 23:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 21

Mozilla.cz zve na Mozilla meetupy v Brně a Praze. Brněnské setkání proběhne vůbec poprvé, a to tento pátek 23. 6. v Beer & Grill U Dřeváka. To pražské bude příští čtvrtek 29. 6. v Diversion Bistru.

21.6.2017 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V KMailu byla nalezena a opravena bezpečnostní chyba CVE-2017-9604 týkající se uživatelů, již své maily podepisují a šifrují pomocí OpenPGP. Pokud uživatel KMailu při odesílání mailu zvolil možnost Odeslat později, tak byl mail odeslán nepodepsaný a v otevřeném tvaru.

21.6.2017 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 15

Na MojeFedora.cz byl zveřejněn překlad příspěvku na blogu Christiana Schallera, vedoucího desktopového týmu v Red Hatu, v němž se zabývá novinkami ve Fedoře Workstation 26 a následujících vydáních. Například již ve Fedoře 27 by se měl objevit jednotný server pro audio a video v Linuxu PipeWire. Ten byl představen před dvěma lety. Tenkrát ještě pod názvem Pinos (PulseVideo).

21.6.2017 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Vyšla nová verze 1.2 audio kodeku Opus, která přináší mnoho drobných optimalizací a tím i celkové vylepšení poměru bitrate/kvalita. Fullband (do 20 kHz) stereo hudba je možná již od 32 kbit/s, fullband mono řeč již od 14 kbit/s. Více informací sepsal vývojář Opusu J. M. Valin formou již tradiční demo stránky.

21.6.2017 14:11 | Petr Tomášek | Komentářů: 21

Ne-konference jOpenSpace 2017 se koná od 13. do 15. října 2017 v hotelu Farma u Pelhřimova. Registrace účastníků je nutná. Více informací na stránkách ne-konference.

21.6.2017 14:22 | Zdeněk Henek | Komentářů: 0

LinuxGizmos (v dubnu loňského roku přejmenován na HackerBoards a v lednu letošního roku zpět na LinuxGizmos) zveřejnil výsledky čtenářské ankety o nejoblíbenější jednodeskový počítač (SBC) v roce 2017. Letos se vybíralo z 98 jednodeskových počítačů (Tabulky Google). Nejoblíbenějšími jednodeskovými počítači v letošním roce jsou Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi Zero W a Raspberry Pi 2 Model B.

21.6.2017 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bulharská firma Olimex je známá jako výrobce kvalitních mini arm desek, u nichž se snaží být maximálně open source. Kromě velké otevřenosti taktéž zaručují dlouhodobou podporu výroby, což je vítáno ve firemním prostředí. Nyní firma ohlásila ESP32-GATEWAY, malou IoT desku s Wifi, Bluetooth, Ethernetem a 20 GPIO porty za 22EUR. Tato malá deska je ořezanou verzí ESP32-EVB.

21.6.2017 18:47 | Max Devaine | Komentářů: 21

Bylo oznámeno, že frontend a runtime programovacího jazyka D bude začleněn do kolekce kompilátorů GCC (GNU Compiler Collection). Správcem byl ustanoven Iain Buclaw.

22.6.2017 10:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

I čtenáři AbcLinuxu před dvěma lety vyplňovali dotazníky věnované Retro ThinkPadu. Nyní bylo potvrzeno, že iniciativa Retro ThinkPad je stále naživu a Lenovo připravuje speciální edici ThinkPadu jako součást oslav jeho 25. výročí.

22.6.2017 13:37 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Opera 46, verze 46.0.2597.26, byla prohlášena za stabilní. Nejnovější verze tohoto webového prohlížeče je postavena na Chromiu 59. Z novinek lze zmínit například podporu APNG (Animated Portable Network Graphics). Přehled novinek pro vývojáře na blogu Dev.Opera. Oznámení o vydání zmiňuje také první televizní reklamu.

22.6.2017 14:24 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-06-21 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Z novinek lze zdůraznit IDE Thonny pro vývoj v programovacím jazyce Python a především offline verzi Scratche 2.0. Ten bylo dosud možné používat pouze online. Offline bylo možné používat pouze Scratch ve verzi 1.4. Z nového Scratchu lze ovládat také GPIO piny. Scratch 2.0 vyžaduje Flash.

23.6.2017 13:53 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 9.3 open source alternativy GitHubu, tj. softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech, GitLab. Představení nových vlastností v příspěvku na blogu a na YouTube.

23.6.2017 17:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po třech měsících vývoje od vydání verze 5.5.0 byla vydána verze 5.6.0 správce digitálních fotografií digiKam (digiKam Software Collection). Do digiKamu se mimo jiné vrátila HTML galerie a nástroj pro vytváření videa z fotografií. V Bugzille bylo uzavřeno více než 81 záznamů.

23.6.2017 22:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

