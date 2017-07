Událo se v týdnu 26/2017

00:01 | Redakce | Novinky | 325×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

24.6.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 989x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Mechanismus pro zachytávání upcallů jádra. Citáty týdne: Daniel Vetter, Casey Schaufler, Michael Kerrisk. Vstříc neblokujícímu asynchronnímu I/O.

24.6.2017 00:05 | Redakce | Přečteno: 2138x | Komentářů: 0

Malíř Pollock a fraktály: matematické struktury v abstraktních obrazech. Evoluce člověka se nezastavila. Strojové učení ve výrobním průmyslu. Elektřina z mořských vln. Fázová přeměna vodiče na izolant. 3D tisk, kvasinky jako chemická laboratoř.

25.6.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 2034x | Komentářů: 0

Přihlaste se na globální akci zaměřenou na Linux, OpenStack, CEPH, Cloud Foundry, kontejnerová řešení Docker, NFV a další open-source technologie.

26.6.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1925x | Komentářů: 0

Zatímco mnozí mají v desktopu třeba jen 4 GB RAM (což ve spojení s SSD nepředstavuje zásadnější problém), do smartphonů letos definitivně míří dvojnásobné množství. Do sestav od Dellu zase zamíří hi-end procesory AMD a do Intel Skylake-X integrované regulátory napětí a pasta šedivka.

30.6.2017 01:00 | David Ježek | Přečteno: 1190x | Komentářů: 10

Zprávičky

Phoronix spustil 2017 Linux Laptop Survey. Tento dotazník s otázkami zaměřenými na parametry ideálního notebooku s Linuxem lze vyplnit do 6. července.

24.6.2017 01:23 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Vývojář Debianu Henrique de Moraes Holschuh upozorňuje v diskusním listu debian-devel na chybu v Hyper-Threadingu v procesorech Skylake a Kaby Lake od Intelu. Za určitých okolností může chyba způsobit nepředvídatelné chování systému. Doporučuje se aktualizace mikrokódu CPU nebo vypnutí Hyper-Threadingu v BIOSu nebo UEFI [reddit].

26.6.2017 06:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 2.2.0 svobodného správce hesel KeePassXC (Wikipedie). Jedná se o komunitní fork správce hesel KeePassX s řadou vylepšení.

26.6.2017 06:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V Edici CZ.NIC vyšla kniha Průvodce labyrintem algoritmů. Kniha je ke stažení zcela zdarma (pdf) nebo lze objednat tištěnou verzi za 339 Kč (připojení přes IPv4) nebo 289 Kč (připojení přes IPv6).

26.6.2017 06:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Před šesti týdny byly publikovány výsledky bezpečnostního auditu zdrojových kódů OpenVPN a nalezené bezpečnostní chyby byly opraveny ve verzi OpenVPN 2.4.2. Guido Vranken minulý týden oznámil, že v OpenVPN nalezl další čtyři bezpečnostní chyby (CVE-2017-7520, CVE-2017-7521, CVE-2017-7522 a CVE-2017-7508). Nejzávažnější z nich se týká způsobu, jakým aplikace zachází s SSL certifikáty. Vzdálený útočník může pomocí speciálně upraveného certifikátu způsobit pád celého OpenVPN serveru nebo v krajním případě převzít nad serverem kontrolu. Bezpečnostní chyby byly opraveny v upstream verzích OpenVPN 2.4.3 a 2.3.17 [CSIRT.CZ].

26.6.2017 17:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 1.3.0 odlehčeného desktopového prostředí Lumina (Wikipedie, GitHub) postaveného nad toolkitem Qt. Z novinek lze zmínit nový motiv ikon nahrazující Oxygen (material-design-[light/dark]) nebo vlastní multimediální přehrávač (lumina-mediaplayer).

27.6.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Konference LinuxDays 2017 proběhne o víkendu 7. a 8. října v Praze v Dejvicích v prostorách FIT ČVUT. Konference OpenAlt 2017 proběhne o víkendu 4. a 5. listopadu na FIT VUT v Brně. Organizátoři konferencí vyhlásili CFP (LinuxDays, OpenAlt). Přihlaste svou přednášku nebo doporučte konference známým.

27.6.2017 11:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Ve správci systému a služeb systemd, konkrétně v systemd-resolved, byla nalezena bezpečnostní chyba CVE-2017-9445. Útočník může vzdáleně shodit server nebo spustit libovolný příkaz.

28.6.2017 16:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 29

Před týdnem Lennart Poettering představil casync, tj. nástroj pro distribuci obrazů systémů. Dnes oficiálně představil mkosi, tj. nástroj pro generování těchto obrazů. Zdrojové kódy mkosi jsou k dispozici na GitHubu pod licencí LGPL-2.1.

28.6.2017 23:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Eclipse Foundation oznámila vydání nové verze vývojového prostředí Eclipse. Eclipse 4.7 s kódovým označením Oxygen vychází rok po vydání verze 4.6 s kódovým označením Neon (zprávička) a přináší celou řadu novinek. Jejich představení také na YouTube.

29.6.2017 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Byla vydána nová verze 8.0.0 svobodného toolkitu pro počítačovou 3D grafiku, zpracování obrazu a vizualizaci VTK (Visualization Toolkit, Wikipedie). Z novinek vývojáři zdůrazňují VTK-m přinášející podporu mnohojádrových procesorů. Na vývoji VTK 8.0.0 se podílelo 79 vývojářů.

29.6.2017 08:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

The Document Foundation vyhlásila soutěž o maskota svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Návrhy lze předložit do 31. srpna. Autoři prvních tří návrhů získají věcné ceny (Slimbook KATANA Intel i5, Nextcloud box with Raspberry Pi 3 a Nitrokey Pro 3) [reddit].

29.6.2017 09:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno (pdf) již devětapadesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači. K dispozici je také jako papírový časopis za 5,99 £.

29.6.2017 15:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otevřená certifikační autorita Let's Encrypt oznámila, že vydala již přes 100 milionů certifikátů. Dle telemetrických dat (about:telemetry) anonymně odesílaných z webových prohlížečů Firefox organizaci Mozilla bylo při spuštění veřejné bety otevřené certifikační autority Let's Encrypt, v prosinci 2015, pomocí HTTPS stahováno 39,5 % webových stránek. Dnes je to téměř 58 %. Podrobnosti na stránce se statistikami.

29.6.2017 16:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Libre Computer Project spustil na Kickstarteru kampaň na podporu svého prvního jednodeskového počítače s kódovým názvem Le Potato. Cena Le Potata s čtyřjádrovým 64bitovým ARM Cortex-A53 CPU a ARM Mali-450 GPU začíná na 25 dolarech.

29.6.2017 16:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Po přihlášení uživatele do Ubuntu 17.04 je spuštěn skript /etc/update-motd.d/50-motd-news, který se připojí na motd.ubuntu.com, stáhne zveřejněné informace a zobrazí je v rámci MOTD (message of the day). Mělo by se jednat o důležitá upozornění. Včera a předevčírem se ale uživatelům zobrazovala reklama na seriál Silicon Valley (Wayback Machine). Řadě uživatelů se to nelíbí (Bug #1701068) [reddit].

30.6.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

David Manca oznámil na redditu, že v rámci Středoškolské odborné činnosti na Obchodní akademii, Račianska v Bratislavě vytvořil příručku Hardvér a operačný systém Linux Mint a povedlo se mu přesvědčit vedení školy, aby mohl na jedné učebně na počítače Linux Mint nainstalovat.

30.6.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 27

Společnost System76 prodávající počítače s Ubuntu představila svou vlastní, na Ubuntu založenou, linuxovou distribuci Pop!_OS. Vydání stabilní verze je plánováno na 19. října. Ke stažení je alfa verze. Diskuse k Pop!_OS na redditu.

30.6.2017 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse