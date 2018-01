Událo se v týdnu 3/2018

13.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 866x | Komentářů: 0

Gravitační vlny a velký třesk. Co dokáží telefony s umělou inteligencí. Čtvrtý rozměr, sítě 5G, ozonová díra, kouzla s DNA…

15.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 1234x | Komentářů: 0

Kovové nanopěny, led na Marsu, voda jako elektrolyt baterií, grafenové květy, 3D tisk ve stavebnictví. Skrývá Cheopsova pyramida železný trůn? Tesla Roadster přišla o titul nejrychlejšího elektromobilu. Co jsou to dnové ledy.

19.1.2018 17:45 | Redakce | Přečteno: 246x | Komentářů: 1

Pornhub zveřejnil statistiky za rok 2017. Dočíst se lze například, že 53 % návštěvníků Pornhubu přistupujících z počítačů používalo webový prohlížeč Chrome. Na Pornhub přistupovalo 67 % návštěvníků z chytrých telefonů, 24 % z počítačů a 9 % z tabletů. Na 3 % počítačů běžel Linux.

13.1.2018 22:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

V srpnu 2016 Microsoft uvolnil zdrojové kódy PowerShellu (Wikipedie, GitHub) pod open source licencí MIT a naportoval jej na Linux. Tento týden Microsoft vydal PowerShell Core 6.0 pro Windows, macOS a Linux. PowerShell Core 6.0 využívá .NET Core 2.0.

13.1.2018 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Po čtyřech měsících vývoje od vydání verze 5.7.0 byla vydána verze 5.8.0 správce digitálních fotografií digiKam (digiKam Software Collection). V Bugzille bylo uzavřeno 231 záznamů. Ke stažení je také balíček ve formátu AppImage (Wikipedie).

13.1.2018 23:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených technologií a otevřeného přístupu na 148. brněnský sraz, který proběhne v pátek 19. ledna od 18:00 hodin v MIKI pub & restaurant na Makovského náměstí 3166/2. Sraz je spojen s návštěvou (již v 16:30) Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

15.1.2018 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

První letošní pražský sraz spolku OpenAlt se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.

15.1.2018 01:22 | František Kučera | Komentářů: 0

Firefox končí s podporou GTK+ 2. Od verze 59 bude možné Firefox sestavit pouze s GTK+ 3 [reddit].

15.1.2018 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 37

V GitLabu, v open source alternativě GitHubu, tj. v softwarovém nástroji s webovým rozhraním umožňujícím spolupráci na zdrojových kódech, byl nalezen vážný bezpečnostní problém. Bezpečnostní aktualizace bude vydána ve středu 17. ledna v 00:59.

15.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Na Indiegogo byla dnes spuštěna kampaň na podporu 6 palcového notebooku a kapesní herní konzole GPD WIN 2. Cena v rámci kampaně byla stanovena na 649 dolarů. Cílová částka 100 tisíc dolarů byla překonána již 8 krát. Ukázka s Linuxem na YouTube.

15.1.2018 15:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Společnost F-Secure upozorňuje na bezpečnostní "problém" v Intel AMT (Active Management Technology). Útočník s fyzickým přístupem k počítači s povoleným AMT a nenastaveným heslem k MEBx (Management Engine BIOS Extension) může obejít heslo nastavené v BIOSu, pin v TPM, přihlašovací jméno a heslo do operačního systému nebo i šifrování disků restartováním tohoto počítače a při jeho startu zavedením MEBx (CTRL-P) a zadáním výchozího hesla "admin". Pak už útočníkovi stačí pouze změnit heslo a povolit vzdálený přístup k počítači na úrovni AMT.

15.1.2018 17:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Bezpečnostní tým Cisco Talos upozorňuje na celou řadu bezpečnostních chyb v Blenderu. Vývojáři Blenderu byli o chybách informování již v září. Dosud tyto chyby ale opraveny nebyly. Doporučeno je neotevírat v Blenderu soubory z nedůvěryhodných zdrojů.

16.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Hodnota Bitcoinu, decentralizované kryptoměny, klesla na cca 12 000 dolarů. Před měsícem byla hodnota Bitcoinu téměř 20 000 dolarů [reddit].

16.1.2018 12:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 41

Mozilla.cz informuje o 2 plánovaných novinkách ve Firefoxu. Nové webové funkce budou ve Firefoxu dostupné jen přes HTTPS (en) a nové verze Firefoxu přinesou rychlejší přepínání panelů (předehřívání nebo žhavení panelů, anglicky tab warming).

16.1.2018 13:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

V knihovně glibc (GNU C Library) byla nalezena a v upstreamu opravena bezpečnostní chyba CVE-2018-1000001 (buffer underflow) zneužitelná k lokální eskalaci práv. Podrobnosti na halfdog.net.

17.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že většina problémů s rychlostí Firefoxu 57 při použití open source odečítače NVDA (NonVisual Desktop Access) budou vyřešeny hned v další verzi Firefoxu 58. NVDA je zatím dostupný pouze pro operační systémy Windows.

17.1.2018 12:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Vývojáři Thunderbirdu žádají o vyplnění dotazníku. Upřednostňujete klasický vzhled nebo raději Monterail (GitHub)?

17.1.2018 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 22

Linux ve VirtualBoxu nebude potřebovat Přídavky pro hosta (Guest Additions). Budou součástí linuxového jádra. Ovladač vboxguest by se měl dostat do Linuxu 4.16. Ovladač vboxsf by měl následovat.

17.1.2018 20:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 26

Společnost Oracle vydala čtvrtletní bezpečnostní aktualizaci svých softwarových produktů (CPU, Critical Patch Update). Opraveno bylo celkově 237 bezpečnostních chyb. V Oracle Java SE je například opraveno 21 bezpečnostních chyb. Vzdáleně zneužitelných bez autentizace je 18 z nich. V Oracle MySQL je opraveno 25 bezpečnostních chyb. Vzdáleně zneužitelných bez autentizace je 6 z nich.

18.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V květnu loňského roku měl na YouTube premiéru krátký animovaný film Agent 327: Operation Barbershop. Blender Animation Studio včera zveřejnilo alternativní konec tohoto filmu.

18.1.2018 12:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V říjnu loňského roku úspěšně skončila kampaň na podporu chytrého telefonu Librem 5, jenž by měl respektovat bezpečnost, svobodu a soukromí uživatelů. Společnost Purism informuje o aktuálním vývoji tohoto telefonu. Místo plánovaného SoC i.MX6 by měl být použit úspornější i.MX8.

18.1.2018 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Po roce vývoje od vydání verze 2.0 a 6 000 změnách byla vydána nová stabilní verze 3.0 softwaru, který vytváří aplikační rozhraní umožňující chod aplikací pro Microsoft Windows také pod GNU/Linuxem, Wine (Wikipedie). Z novinek lze zdůraznit například podporu Direct3D 10 a 11. Podrobnosti v poznámkách k vydání.

18.1.2018 17:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 14

Společnost Canonical stojící za linuxovou distribucí Ubuntu oznámila dostupnost nástroje pro týmovou spolupráci Slack (Wikipedie) ve formátu snap. Instalovat jej lze ze Snapcraftu. Slack pro Linux je dostupný také ve formátu klasických balíčků pro Ubuntu a Fedoru.

19.1.2018 11:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Letošní ročník konference Prague PostgreSQL Developer Day se koná ve dnech 14. 2. a 15. 2. 2018. Zveřejněn byl program s přednáškami a školeními. Otevřena byla také registrace na konferenci.

19.1.2018 18:22 | Tomáš Vondra | Komentářů: 0

Na tri dni sa hlavné mesto Slovenska po tretíkrát zmení na miesto s najväčšou koncentráciou profesionálnych programátorov, systémových administrátorov, učiteľov informatiky aj technologických nadšencov. Hlavným lákadlom bude konferencia PyCon SK 2018, určená záujemcom o Python, jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov na svete.

Účasť opäť potvrdilo mnoho zaujímavých rečníkov z celého sveta. Jedným z hlavných bude Michael Kennedy, tvorca populárneho podcastu Talk Python To Me. Mená ostatných rečníkov budeme postupne zverejňovať na našom webe.

Vyhradený priestor na konferencii budú mať aj admini, pretože chystáme “DevOps Track”. Dúfame, že sa nám podarí lepšie zoznámiť tieto dva svety.

“Early bird” lístky sa vypredali veľmi rýchlo a momentálne sú v predaji už len lístky za štandardnú cenu. Obidva doterajšie ročníky (2016 aj 2017) boli vypredané, preto ak chcete mať istotu, že sa na konferenciu dostanete, nenechávajte si kúpu lístka na poslednú chvíľu.

Ako komunita sa snažíme byť čo najviac otvorení, preto sme opäť spustili grantový program pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť lístok.

Dúfame, že aj tento rok sa nám všetkým spolu podarí vytvoriť otvorenú a tvorivú atmosféru, ktorú si všetci na PyCon SK užijeme ako jedna veľká Python komunita.

Tešíme sa na vás 9. marca 2018 na PyCon SK v Bratislave.

19.1.2018 18:33 | Richard Kellner | Komentářů: 0

Koncem ledna, 29. 1. 2018 od 17 do 20 hodin se v Akademii CZ.NIC uskuteční večer s Turrisem.

Co bude na programu?- Ohlédnutí za rokem 2017- Prezentace na téma OpenWRT, LEDE a TurrisOS a jak to všechno souvisí- Přesun do hospody a posezení s vývojářiAkce se bude odehrávat v Akademii CZ.NIC ve 2. patře hotelu Olšanka, Praha 3, Táboritská 23/1000.

19.1.2018 18:44 | Michal Hrušecký | Komentářů: 0

NHSbuntu (Joinup, prezentace) měla být z Ubuntu vycházející linuxová distribuce přizpůsobená pro potřeby britské Národní zdravotní služby (NHS). NHS se název nelíbil, nejednalo se o oficiální projekt NHS, a proto bylo NHSbuntu v září loňského roku přejmenováno na NHoS. Vývojáři NHoS tento týden oznámili, že NHS se nelíbí ani název NHoS a už nemají sílu na další přejmenování a pokračování v projektu. Dodávají, že několik jednání s vedením NHS bylo na poslední chvíli zrušeno. Domnívají se, že jednání byla domluvena pouze proto, aby vedení NHS mělo lepší pozici při vyjednávání s Microsoftem.

19.1.2018 18:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

