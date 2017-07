Událo se v týdnu 30/2017

00:01 | Redakce | Novinky | 100×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

22.7.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1721x | Komentářů: 0

Pokud nemáte zásadní osobní problém s operačním systémem Android a výrobou mimo Finsko, pak lze říci, že ze znovuzrozené Nokie vycházejí samé pozitivní zprávy. Ta poslední se týká nové dlouhodobé spolupráce s firmou ZEISS, což zlepší kvalitu fotoaparátů v nokiích. Podíváme se dále na to, koho MediaTek ulovil mezi zákazníky na své prokleté 10core 10nm FinFET SoC Helio X30 a jak hardwarově našlapaný bude chystaný Xbox One X (Scorpio), který Microsoft uvede na trh letos v listopadu.

24.7.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1603x | Komentářů: 0

Samořízená letadla, chytré lavičky i chytré nátěry, náš soused šakal i poranění hlavy jako možná příčina Alzheimerovy poruchy…

25.7.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1442x | Komentářů: 0

V nadpisu je sice schováno fotografické téma, ale podíváme se také na jednu novou „úchylnou“ desku ASRock a hlavně na to, jakou paseku nadělal Intel v nabídce nových Xeonů generace Skylake SP (stojí to fakt za to). A také na jeden zajímavý maličký čip z dílem VIA Labs. Jo a taky Leica.

26.7.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1692x | Komentářů: 18

Stav vydání jádra. Jak předcházet přeskakování ochranné stránky zásobníku.

27.7.2017 00:15 | Redakce | Přečteno: 1503x | Komentářů: 4

Zprávičky

Vyplněním dotazníku na Formuláře Google lze ovlivnit výběr výchozích aplikací v Ubuntu 18.04 LTS. Podrobnosti v příspěvku Dustina Kirklanda na Ubuntu Insights [reddit].

22.7.2017 14:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Mozilla.cz informuje, že Firefox Focus pro Android, velmi jednoduchý prohlížeč zaměřený na anonymní prohlížení, dosáhl milionu stažení. Firefox Focus blokuje sledující prvky a reklamy a při ukončení automaticky smaže všechna uložená data stránek, historii prohlížení a cookies.

22.7.2017 14:40 | Ladislav Hagara | Komentářů: 44

Nadace The Document Foundation (TDF) zastřešující vývoj svobodného kancelářského balíku LibreOffice zveřejnila čtyřiačtyřicetistránkovou výroční zprávu za rok 2016. K dispozici je ve formátu pdf ve vysokém (21,68 MB) a nízkém (7,1 MB) rozlišení. Zpráva byla vytvořena ve Scribusu.

22.7.2017 15:50 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Debian 9.1, tj. první opravná verze Debianu 9 s kódovým názvem Stretch a Debian 8.9, tj. devátá opravná verze Debianu 8 s kódovým názvem Jessie. Řešeny jsou především bezpečnostní problémy, ale také několik vážných chyb. Instalační média Debianu 9 a Debianu 8 lze samozřejmě nadále k instalaci používat. Po instalaci stačí systém aktualizovat.

23.7.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 38

Warner Skoch na svých stránkách zveřejnil návod (YouTube) na zhotovení kapesní herní konzole MintyPi. Konzole MintyPi je postavena na Raspberry Pi Zero W a RetroPie. Jako obal slouží plechová krabička od mentolek.

24.7.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána první stabilní verze 1.0 svobodného komunikačního softwaru Ring (Wikipedie). Ring, původně SFLphone, je součástí projektu GNU [reddit].

24.7.2017 11:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Mozilla.cz informuje, že na blogu Mozilly věnovaném bezpečnosti byly zveřejněny výsledky bezpečnostního auditu služby Firefox Accounts, v českých překladech účet Firefoxu, sloužící hlavně k přihlašování k synchronizaci Firefox Sync. Nalezeno bylo celkem 15 bezpečnostních chyb, z toho jedna byla označena jako kritická a tři jako vážné.

24.7.2017 11:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Tým Debianu zabývající se reprodukovatelnými sestaveními (Reproducible Builds), tj. kdokoli může nezávisle ověřit, že daný binární .deb balíček vznikl překladem daných zdrojových kódů, oznámil, že 94 % balíčků Debianu lze přeložit a sestavit reprodukovatelně. V únory 2015 to bylo 83 % [reddit].

25.7.2017 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Před 10 lety, v červenci 2007, se začal prodávat svobodný chytrý telefon Neo 1973 (vnitřní označení GTA01). Za jeho vývojem stáli vývojáři projektu Openmoko (Wikipedie). O rok později bylo možné koupit jejich druhý telefon Neo FreeRunner (GTA02). V roce 2011 byl představena platforma GTA04. Tuto platformu využívá také projekt Neo900, jehož cílem je vývoj nástupce telefonu Nokia N900. Nahlédnutí do historie Openmoko a další informace v článku na Vanille.de [Hacker News].

25.7.2017 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 24

Společnosti Adobe, Apple, Facebook, Google, Microsoft a Mozilla společně oznámily konec Flashe. Podpora Flashe oficiálně skončí na konci roku 2020.

25.7.2017 22:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 20

Google Chrome 60 byl prohlášen za stabilní. Nejnovější stabilní verze 60.0.3112.78 tohoto webového prohlížeče přináší řadu oprav a vylepšení. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře (YouTube). Opraveno bylo 40 bezpečnostních chyb.

26.7.2017 14:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána nová verze 42.3 linuxové distribuce openSUSE Leap. Jedná se už o třetí vydání, které staví na SUSE Linux Enterprise (SLE). Výchozím jádrem je opět poslední LTS verze, tedy řada 4.4. Podrobnosti v oznámení o vydání a v poznámkách k vydání.

26.7.2017 14:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Intel končí s vývojovými deskami Joule, Edison, Galileo a také s Arduino 101 a Curie.

26.7.2017 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Nitay Artenstein z Exodus Intelligence se v příspěvku na blogu společnosti podrobně věnuje bezpečností chybě Broadpwn (CVE-2017-9417). Její analýzu provedl také Zhuowei Zhang na blogu Booster Ok. Jedná se o chybu ve firmwaru Wi-Fi chipsetů BCM43xx od Broadcomu. Útočník může vzdáleně získat kontrolu nad zařízením. Chyba byla již opravena v macOS, iOS i Androidu [Hacker News].

27.7.2017 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

V Las Vegas končí bezpečnostní konference Black Hat USA 2017 (Twitter) a začíná bezpečnostní konference DEF CON 25 (Twitter). V rámci Black Hat budou vyhlášeny výsledky letošní Pwnie Awards (Twitter). Pwnie Awards oceňují to nejlepší, ale i to nejhorší z IT bezpečnosti (bezpečnostní Oscar a Malina v jednom). V kategorii "Lamest Vendor Response" byl například nominován také Lennart Poettering za jeho přístup k řešení bezpečnostních chyb v systemd, viz například chyba s uživatelem 0day.

27.7.2017 01:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

ZFS on Linux, tj. implementace OpenZFS (Wikipedie) na Linuxu, byl vydán ve verzi 0.7.0. Přehled novinek v diskusním listu zfs-announce nebo na GitHubu. Nejnovější ZFS on Linux je kompatibilní s Linuxem 2.6.32 až 4.12.

27.7.2017 07:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Radek Vokál v článku Boltron – náhled modulárního operačního systému (en) na MojeFedora.cz představuje a informuje o možnosti vyzkoušet si Boltron, prototyp modulární distribuce. Pro Fedoru 26 je k dispozici testovací docker kontejner, který obsahuje modifikovanou verzi správce balíčků DNF, který na pozadí pracuje s moduly.

27.7.2017 11:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byla vydána dvaadvacátá alfa verze svobodné historické realtimové strategie 0 A.D. (Wikipedie). Kódový název této nejnovější verze je Venustas. Představení novinek také na YouTube.

27.7.2017 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Byla vydána verze 4.0 svobodného systému pro detekci a prevenci průniků a monitorování bezpečnosti počítačových sítí Suricata (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání a v aktualizované dokumentaci. Ve dnech 15. až 17. listopadu proběhne v Praze konference vývojářů a uživatelů Suricaty SuriCon 2017.

27.7.2017 22:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Sway ve verzi 0.14. Přehled opravených chyb, změn a novinek v nejnovější verzi tohoto dlaždicového (tiling) správce oken pro Wayland kompatibilního s i3 na GitHubu. Do vývoje se zapojilo 12 vývojářů [reddit].

28.7.2017 02:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno (pdf) již šedesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači. K dispozici je také jako papírový časopis za £5,99.

28.7.2017 12:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

The Document Foundation oznámila na svém blogu vydání verze 5.4 svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Z novinek lze zmínit například podporu podepisování ODF dokumentů pomocí OpenPGP klíčů. Podrobnosti v poznámkách k vydání a na YouTube.

28.7.2017 12:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse