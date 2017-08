Událo se v týdnu 31/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

29.7.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 2042x | Komentářů: 0

Elektronika z antiaromatických molekul? Jak rychle dorazí autonomní auta? Nejrychlejší auto světa. Uchovávání šifrovacích klíčů. Malé jaderné reaktory. Uhlík stokrát jinak. Editování genů CRISPR. Jsou si partneři podobní a v čem?

31.7.2017 00:45 | Redakce | Přečteno: 2278x | Komentářů: 4

Ryzen zavařuje Intelu na všech frontách, takže po hi-endu se dnes opět vraťme k mainstreamové platformě, která po více než dekádě podle všeho s příští generací nabídne více než čtyři CPU jádra (bez ohledu na HyperThreading). Kromě toho se podíváme na pár dalších témat.

2.8.2017 18:30 | David Ježek | Přečteno: 1756x | Komentářů: 0

V květnu se na Linuxu objevila služba Parsec, hry Total War: Shogun 2 a Total War: Shogun 2 – Fall of the Samurai, A Story About My Uncle, Block'hood, Reus a mnohé další. Opožděné květnové linuxové herní novinky jsou tu.

3.8.2017 12:00 | Jiří Komárek | Přečteno: 1293x | Komentářů: 4

Zprávičky

Rich Turner z Microsoftu oznámil, že Windows Subsystem for Linux (WSL) již není beta (Build 16251). Po Ubuntu 16.04 byly do Microsoft Store minulý týden přidány také openSUSE Leap 42 a SUSE Linux Enterprise Server 12 (SLES 12).

29.7.2017 18:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 50

Společnost WikiLeaks rozšířila sérii dokumentů Vault 7 (Wikipedie) popisujících hackerské techniky a nástroje používané CIA o 3 další dokumenty z projektu Imperial. Linuxu se týká malware Aeris. Ten běhal na Debianu 7, Red Hat Enterprise Linuxu 6, Solarisu 11, FreeBSD 8, CentOS 5.3 a CentOS 5.7 [reddit].

29.7.2017 22:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V Manchesteru probíhá konference GUADEC 2017, tj. konference uživatelů a vývojářů desktopové prostředí GNOME. Dění lze sledovat na Twitteru. V sobotu večer proběhla oslava 20. výročí GNOME. Před dvaceti lety, 15. srpna 1997, poslal Miguel de Icaza do diskusního listu GTK+ email, který je považován za zahájení projektu GNOME.

30.7.2017 01:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Christopher Domas prezentoval na bezpečnostní konferenci Black Hat 2017 svůj nástroj Sandsifter, pomocí kterého s využitím fuzz testování (fuzzing) hledá nedokumentované instrukce a hardwarové chyby v x86 procesorech (článek, prezentace) [Hacker News].

31.7.2017 01:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Od zítra platí novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Přehled změn (pdf) je k dispozici na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). To se zítřkem oddělí od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a vznikne Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

31.7.2017 02:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Po třech letech od vydání verze 4.5 byla vydána verze 4.6 specifikace OpenGL. Stalo se tak na konferenci SIGGRAPH 2017 u příležitosti pětadvacátého výročí vzniku OpenGL.

31.7.2017 20:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Artoo oznámil, že projekt Manjaro-OpenRC bude v krátké době ukončen a uživatelům bude doporučeno přejít na novou distribuci Artix, která je spojením projektů Arch-OpenRC, Manjaro-OpenRC, pravděpodobně i Archbang a autoři usilují i spolupráci s Obarun. OpenRC balíčky budou z repozitářů Manjara odstraněny na podzim.

Na stránkách systemd-free.org již vyšel návod k upgradu na Artix pro užitele Archu i Manjara. Technicky je nutné přidat tři nové repozitáře system, world a galaxy před repozitáře Archu. Základem pro Artix nebude Manjaro, přesto by mělo být možné využívat repozitáře manjaro extra a manjaro community, jelikož drtivá většina balíčku v nich pochází z Archu. Hlavním initem distribuce bude OpenRC, projekt však bude podporovat i runit a s6. K dispozici je již iso.

31.7.2017 21:11 | Jiri Krc | Komentářů: 14

Byla vydána verze 29.0 svobodného multimediálního centra MythTV (Wikipedie). Přehled dalších novinek a vylepšení v poznámkách k vydání. Změněno bylo číslování verzí. Odstraněna byla počáteční nula. Předchozí stabilní verze byla 0.28.1.

31.7.2017 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Krita Foundation informuje o svých problémech s nizozemskými daňovými úřady. Nadaci překvapilo, že tím, že také prodává knížky a výuková videa a není tedy stoprocentně financována dary, se na ni částečně hledí jako na firmu a musí doplatit DPH. V plánu je vznik samostatné firmy zabývající se prodejem a z Krita Foundation udělat stoprocentně neziskovou organizaci [Hacker News].

1.8.2017 15:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Společnost Red Hat oznámila vydání Red Hat Enterprise Linuxu 7.4, který přináší vedle nových vlastností a oprav chyb také aktualizaci ovladačů a předběžné ukázky budoucích technologií. Podrobnosti v poznámkách k vydání.

1.8.2017 22:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 29

Party na oslavu vydání openSUSE Leap 42.3 proběhne v Praze v kancelářích SUSE na adrese Křižíkova 148/34 dne 9. srpna od 17:00. Můžete se těšit na dort a propagační předměty. Přijďte si popovídat nejen o novém openSUSE s dalšími uživateli a vývojáři. Akce bude pokračovat v některé z hospod v okolí.

1.8.2017 22:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Red Hat kupuje společnost Permabit (Wikipedie) vyvíjející software pro deduplikaci dat, kompresi a thin provisioning. V plánu je uvolnění zdrojových kódů těchto softwarů pod open source licencí.

2.8.2017 01:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Gordon "Fyodor" Lyon vydal Nmap 7.60. Nová stabilní verze tohoto nástroje přináší například 14 nových NSE (Nmap Scripting Engine) skriptů od 6 autorů. Celkový počet NSE skriptů tak stoupl na 579. Podrobný přehled novinek a vylepšení v seznamu změn. Na vývoji se podíleli také 4 studenti v rámci letošního Google Summer of Code.

2.8.2017 02:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Mozilla.cz informuje o rozšíření programu Firefox Test Pilot o 3 nové experimentální funkce. První experiment Notes je, jak název napovídá, poznámkový blok. Druhý experiment Voice Fill umožňuje hlasové ovládání vyhledávače. Po kliknutí na ikonu vedle vyhledávacího pole můžete říci, co hledáte, a Voice Fill se pokusí odhadnout, co jste řekli. Pomocí třetího experimentu, služby Send, můžete nahrát a zašifrovat soubor až do velikost 1 GB a sdílet ho online. Po nahrání souboru Send vytvoří odkaz, který můžete komukoliv poslat.

2.8.2017 09:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 14

Krita Foundation v úterý informovala o svých problémech s nizozemskými daňovými úřady. Problémy jsou zažehnány. Během jediného dne více než 500 individuálních dárců přispělo celkově částkou 9 562 eur. Společnost Private Internet Access navíc darovala nadaci 20 000 eur [Hacker News].

3.8.2017 15:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

The Document Foundation představila na svém blogu TDF Dashboard, otevřené okno do vývoje LibreOffice, vizualizaci informací z nástrojů Git a Gerrit, z Bugzilly i diskusních listů. Řešení je postaveno na ElasticSearch a Kibitter, fork Kibany.

3.8.2017 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno Ubuntu 16.04.3 LTS, tj. třetí opravné vydání Ubuntu 16.04 LTS s kódovým názvem Xenial Xerus. Přehled novinek v poznámkách k vydání a v přehledu změn.

3.8.2017 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že Mozilla rozšiřuje WebExtensions API. V úterý Mozilla schválila návrh rozšířit ve Firefoxu dostupná API pro doplňky o skrývání/zobrazování panelů. To umožní jednak portovat rozšíření typu Skupiny panelů (známé jako Tab Groups nebo Panorama), ale zřejmě také vytvořit doplněk pro plnohodnotné přesunutí panelů do postranní lišty a z horní části okna je schovat.

3.8.2017 20:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Mozilla.cz informuje, že byla vydána nová stabilní verze 2.48 svobodného multiplatformního balíku internetových aplikací SeaMonkey (Wikipedie). Současně upozorňuje, že je nefunkční aktualizace z předchozí verze 2.46. Novou verzi SeaMonkey je tedy nutné stáhnout a nainstalovat ručně. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

4.8.2017 14:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

CSIRT.CZ upozorňuje, že bylo uneseno rozšíření Web Developer pro Chrome, které používá více než milion uživatelů. Útočníci následně vydali verzi 0.4.9, která byla distribuována na počítače uživatelů. Nová verze obsahovala mechanismus pro vkládání vlastních reklam útočníků do webových stránek navštívených uživatelem. Vývojářům se podařilo během několika hodin získat zpět vládu nad ukradeným účtem a vydat novou verzi 0.5. Na tu by měli uživatelé okamžitě přejít. Dále je doporučováno zvážit změnu hesel pro všechny webové účty a anulovat přihlašovací tokeny a cookies pro všechny webové stránky, které byly navštíveny v době používání infikovaného rozšíření.

4.8.2017 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Po čtyřech měsících vývoje od vydání verze 1.19 (zprávička) byla vydána verze 1.20 knihoven EFL (Enlightenment Foundation Libraries). Do vývoje EFL se zapojilo 64 vývojářů. Bylo provedeno více než 1 600 commitů.

4.8.2017 20:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Před rokem bylo z programu Mozilla Open Source Support (MOSS) uvolněno 152 500 dolarů na podporu projektu Tor. Příspěvek na blogu projektu Tor informuje o jejich využití. Zdůrazněno je vylepšení stránek s různými statistikami Tor Metrics a provedení bezpečnostní analýzy těchto statistik z pohledu anonymity uživatelů (pdf).

4.8.2017 23:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

