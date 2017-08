Událo se v týdnu 33/2017

dnes 13:44 | Zajímavý software

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-08-16 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Nejnovější Raspbian je založen na Debianu 9 Stretch. Přehled novinek v poznámkách k vydání. Řešena je také bezpečnostní chyba Broadpwn (CVE-2017-9417).