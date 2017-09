Událo se v týdnu 35/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

26.8.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 904x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Souborový systém ext4 bez omezení připojení. Citát týdne: Greg Kroah-Hartman. Konec začleňovacího okna 4.13.

27.8.2017 22:45 | Redakce | Přečteno: 1386x | Komentářů: 4

Bezpečnější jaderné reaktory, kvark-gluonové plazma, rekordní elektromotor, nové nanočočky z Brna, Zemi mine obří asteroid, reakce Bělousova-Žabotinského, náhodný světelný šum pro sledování v mlze…

28.8.2017 10:00 | Redakce | Přečteno: 1203x | Komentářů: 0

Obskurní základní deska pro obskurní účel, to je nová deska Asus pro Skylake/Kaby Lake. Pojme celkem 19 karet typu PCI Express, pro její napájení ale budete potřebovat více než jeden zdroj. Vedle toho vypadají ostatní témata vlastně trochu nudně.

30.8.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1833x | Komentářů: 36

Zprávičky

David Rosca nedávno oznámil, že se webový prohlížeč QupZilla (Wikipedie) stal oficiálním projektem KDE a že se hledá se pro něj nové jméno. Jméno bylo nalezeno. Z webového prohlížeče QupZilla se stal Falkon. Vývoj byl přesunut z GitHubu na Phabricator.

28.8.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Bezpečnost internetové nákupní galerie MALL.cz byla narušena. Útočníci se mohli dostat k jménům, zahešovaným heslům a e-mailovým adresám zhruba 750 tisíců zákazníků. Společnost provedla potřebná bezpečnostní opatření a přistoupila také k plošnému resetu uživatelských hesel u účtů, kterých se útok mohl týkat.

28.8.2017 15:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Společnost SUSE slavící 25 let od svého vzniku zveřejnila na YouTube svou parodii na seriál Game of Thrones (Hra o trůny). Při této příležitosti lze připomenout parodii Game of Codes od pořadatelů konference JavaZone 2014.

28.8.2017 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 42

Konference JavaZone 2017 se blíží. Pořadatelé pokračují v tradici a před konferencí opět zveřejnili krátký film věnovaný Javě. Letos přidali i webovou stránku Jak se stát lepším programátorem ve 20 snadných krocích.

29.8.2017 05:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 22

Byla vydána verze 2.2.0 kryptografického softwaru GnuPG (GNU Privacy Guard). Jedná se o první stabilní verzi nové řady 2.2.x. Řada 2.0.x zůstává upstreamem podporována do konce letošního roku. Nově se ve výchozím stavu hlavní program jmenuje gpg. Dosud se jmenoval gpg2 a gpg bylo vyhrazeno pro větev 1.4.x.

29.8.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME.

29.8.2017 14:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Podľa testu Phoronix novšie verzie procesora AMD Ryzen nespôsobujú pád, ako to bolo v starších verziach. Celý problém spôsobovala určita kombinácia záťaže. Autor testu uvádza spôsob určenia vadných sérii cpu podľa dátumu výroby s označením UA XXXXYY.

30.8.2017 10:23 | ewew | Komentářů: 17

Mozilla v příspěvku na svém blogu věnovaném bezpečnosti informuje, že v lednu 2018 s vydáním Firefoxu 58 budou z Firefoxu, přesněji ze seznamu důvěryhodných certifikačních autorit v Network Security Services (NSS), odstraněny certifikační autority WoSign a StartCom. Již od ledna letošního roku Firefox nedůvěřuje certifikátům vydaným těmito certifikačními autoritami po 21. říjnu 2016. Důvodem je řada bezpečnostních incidentů.

31.8.2017 03:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Byla vydána verze 2.10.0 QEMU (Wikipedie). Přispělo 208 vývojářů. Provedeno bylo více než 2 600 commitů. Přehled úprav a nových vlastností v seznamu změn.

31.8.2017 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Příspěvek na Ctrl blogu informuje o podpoře vzdálené plochy v GNOME na Waylandu. Uživatelé GNOME na Waylandu nemohli dosud ke své ploše přistupovat vzdáleně. GNOME server Vino nebyl na Wayland portován.

31.8.2017 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Dnes končí přihlašování přednášek a workshopů na LinuxDays 2017. Do 10. září lze přednášky a workshopy přihlásit na OpenAlt 2017. Do 30. září na OSS víkend Košice.

31.8.2017 12:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno (pdf) již jednašedesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači.

31.8.2017 13:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

