Událo se v týdnu 36/2017

00:01 | Redakce | Novinky | 103×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

2.9.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 977x | Komentářů: 0

Došli Babyloňané za Pythagorovu větu až k obdobě našich goniometrických funkcí? Budoucnost jaderné energetiky. Měla Venuše oceány? Umělá inteligence koreluje zločinnost a rysy tváře. Proč se do whisky kape voda. Exokomety, nový FitBit Ionic a rovněž nová hype křivka nastupujících technologií…

3.9.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1861x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Rychlejší ochrana před přetečením čítače referencí.

7.9.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 994x | Komentářů: 0

České retailové firmy spoléhají na Kerio Control. SAP podporuje sociální start-upy a digitální dovednosti u mladých. Atos Bull Hoox, řešení pro nasazení u zásahových jednotek.

8.9.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 643x | Komentářů: 0

Zprávičky

Po 9 týdnech vývoje od vydání Linuxu 4.12 (zprávička) oznámil Linus Torvalds vydání Linuxu 4.13 (LKML). Přehled nových vlastností a vylepšení v Jaderných novinách (1 a 2). Kódové jméno Linuxu 4.13 zůstává Fearless Coyote.

5.9.2017 01:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Komunita kolem Linuxu From Scratch (LFS) vydala Linux Linux From Scratch 8.1 a Linux From Scratch 8.1 se systemd. Nové verze knih s návody na instalaci vlastního linuxového systému ze zdrojových kódů přichází především s Glibc 2.26, Binutils 2.29 a GCC 7.2.0. Současně bylo oznámeno vydání verze 8.1 knih Beyond Linux From Scratch (BLFS) a Beyond Linux From Scratch se systemd.

5.9.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo spuštěno hlasování o přednáškách na LinuxDays 2017. Letošní linuxová konference LinuxDays proběhne o víkendu 7. a 8. října v Praze v Dejvicích v prostorách FIT ČVUT.

5.9.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam. Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,63 %. Před rokem to bylo 0,83 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 860 her pro SteamOS a Linux.

5.9.2017 04:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

WinBtrfs dospěl po roce a půl vývoje do první stabilní verze 1.0. Jedná se o open source systémový ovladač pro systémy Microsoft Windows umožňující přístup k linuxovému souborovému systému Btrfs.

5.9.2017 13:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Po více než sedmi měsících vývoje od vydání verze 10.0 (zprávička) byla vydána verze 11.0 zvukového serveru PulseAudio. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

5.9.2017 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Google Chrome 61 byl prohlášen za stabilní (YouTube). Nejnovější stabilní verze 61.0.3163.79 tohoto webového prohlížeče přináší řadu oprav a vylepšení. Zdůraznit lze WebUSB. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře (YouTube). Opraveno bylo 22 bezpečnostních chyb.

6.9.2017 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Vývojáři postmarketOS (GitHub) hodnotí 100 dnů vývoje tohoto koncem května představeného operačního systému pro chytré telefony vycházejícího z optimalizovaného a nakonfigurovaného Alpine Linuxu s vlastními balíčky [reddit].

6.9.2017 02:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Používáte pro ukládání uživatelských hesel funkce jako MD5 nebo SHA-1 a chtěli byste to změnit na třeba bcrypt? A chcete to udělat pořádně, aby byla chráněna všechna hesla ve vaší databázi? Michal Špaček v článku Změna hashování existujících hesel na svých stránkách ukazuje, jak to udělat.

6.9.2017 10:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 30

V červnu 2014 byla Tribunálem Evropské unie potvrzena pokuta (zprávička) ve výši 1,06 miliardy eur uložená společnosti Intel za zneužití jejího dominantního postavení na trhu s centrálními procesními jednotkami x86 mezi lety 2002 až 2007. Dnes Soudní dvůr Evropské unie tento rozsudek zrušil (pdf). Věc se vrací Tribunálu, aby posoudil argumenty společnosti Intel ohledně způsobilosti sporných slev omezit hospodářskou soutěž.

6.9.2017 11:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Pokud má dnes uživatel Firefoxu na Linuxu ve schránce URL a kdekoli na webové stránce stiskne prostřední tlačítko myši, tak Firefox dané URL otevře. Pro řadu uživatelů je to ale matoucí. Bylo rozhodnuto, viz Bug 366945 z ledna 2007, tj. po téměř 11 letech, že od Firefoxu 57 bude ve výchozím stavu toto chování vypnuto. Zapnout jej bude možné v about:config pomocí volby middlemouse.contentLoadURL [Phoronix].

6.9.2017 15:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Jonathan Thomas oznámil vydání nové verze 2.4.0 video editoru OpenShot (Wikipedie). V oznámení je zdůrazňována stabilita této nové verze. Opravena byla řada těžko reprodukovatelných chyb. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu. Ke stažení je také balíček ve formátu AppImage.

7.9.2017 14:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po půl roce od vydání verze 4.0.0 byla vydána verze 5.0.0 překladačové infrastruktury LLVM (Wikipedie). Jak bylo v prosinci naplánováno, čísla nových verzí vycházejících přibližně každých 6 měsíců již nejsou zvyšovány o 0,1 ale o 1,0. Z novinek ve verzi 5.0.0 lze zmínit například podporu standardu programovacího jazyka C++ C++17 (C++1z), jenž již byl formálně schválen a následovat bude vydání ISO. Pracuje se na verzi C++20.

7.9.2017 22:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byl vydán GnuCOBOL (Wikipedie) ve verzi 2.2. Jedná se o svobodný překladač programovacího jazyka COBOL. Původní název projektu byl OpenCOBOL a nějaký čas GNU Cobol. Verze 2.2 vychází po 8 letech od vydání verze 1.1.

8.9.2017 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V Praze na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy probíhá do neděle 10. září konference vývojářů GNU Tools GNU Tools Cauldron 2017. Na programu je řada zajímavých přednášek. Ke zhlédnutí jsou videozáznamy přednášek a prezentace z loňského ročníku.

8.9.2017 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje (en) o projektu Coral, na kterém spolupracují Mozilla, New York Times a Washington Post. Cílem projektu je návrh nástrojů pro žurnalisty, publikování zpráv nebo komentáře. Jedním z výsledků je platforma pro ukládání komentářů Talk. Zdrojové kódy Talku jsou k dispozici na GitHubu pod licencí Apache.

8.9.2017 01:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 2.0 open source softwaru Vagrant (Wikipedie) pro vytváření a distribuování vývojových prostředí (Vagrant Cloud) mezi různými platformami. Přehled novinek v příspěvku na blogu a v CHANGELOGu na GitHubu.

8.9.2017 02:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Flathub, centrální repozitář pro flatpaky, byl vylepšen. Nově lze zobrazit přehled nabízených aplikací a po kliknutí na obrázek aplikace získat příslušný flatpakref soubor. Ten může být předán instalátoru.

8.9.2017 03:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Do 23. října se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy, jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 5. prosince 2017 do 5. března 2018, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD. Jedná se již o 15. kolo tohoto programu.

8.9.2017 12:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse