Událo se v týdnu 37/2017

Články

Stav vydání jádra. Email2git. Citáty týdne: Marc Zyngier, Rusty Russel a Avi Kivity. Přehledově: Přehodnocení heuristiky plánovače wake_wide() a Milník pro řídící skupiny.

Uplynul téměř rok od chvíle, kdy projekt Apache OpenOffice zvažoval – a zamítl – ukončení činnosti. Co se od té doby změnilo?

Podivná reakce lithia pro využití přebytečné elektřiny k výrobě amoniaku. Software pro zpracování dat ze zatmění Slunce. Lipidy z řas žijících pod antarktickým ledem. Jak by se nám žilo u Proximy Centauri? Proč asociálové nejsou nemocní. Vlci, jedovaté žáby a starověká DNA.

V době, kdy faktický šéf Samsungu vyslechl rozsudek 5 let vězení za rozsáhlou korupci zahrnující jihokorejskou presidentku, přichází jihokorejský obr s novým špičkovým modelem mezi smartphony, kterým se pokusí definitivně smést pachuť Note 7 a jeho problémových akumulátorů. Dále se podíváme, co plánuje Qualcomm z hlediska výroby, jaká je nová zrcadlovka Nikon D850 a jak to vidí s Nikonem americká NASA.

Jsou „ajťáci“ za vodou už po střední škole? Konference SAP Forum Professional Day 2017 ukázala využití technologií v praxi.

Zprávičky

Nadace pro svobodný software (FSF) na svém blogu představuje počítače s procesory POWER9 Talos II a žádá o jejich podporu. Počítače, jež by měly získat certifikaci RYF (Respects Your Freedom, Respektuje vaši svobodu), lze předobjednat za cenu od 3 950 dolarů. Za vývojem počítačů Talos II stojí společnost Raptor Computing Systems. Jedná se o novější model počítačů Talos. V únoru 2016 byla představena základní deska Talos Secure Workstation a říjnu 2016 byla na Crowd Supply spuštěna neúspěšná kampaň na podporu počítačů s touto základní deskou.

Apache Software Foundation se v příspěvku na svém blogu vyjádřila k narušení bezpečnosti Equifax, při kterém útočníci pravděpodobně zneužili bezpečností chyby CVE-2017-9805 ve frameworku Apache Struts a získali data o 143 milionech klientů této společnosti.

Termín pro přihlašování přednášek a workshopů na konferenci OpenAlt, jež proběhne o víkendu 4. a 5. listopadu na FIT VUT v Brně, byl prodloužen do neděle 17. 9. 2017.

Společnost Station X nabízí počítače s předinstalovaným Linuxem. Koupit lze desktop B-29 Superfortress nebo notebooky Hurricane, Hellcat, Blenheim a Lancaster. Na výběr je řada linuxových distribucí. Nejnovějším přírůstkem je notebook Spitfire s Manjaro Linuxem.

Byla vydána verze 25.3 textového editoru GNU Emacs. Řešena je bezpečnostní chyba, jež se v GNU Emacsu nachází již od verze 19.29, tj. od roku 1995. Zobrazení textu zakódovaného pomocí MIME, například otevření emailu, může vést ke spuštění libovolného příkazu.

Po třech měsících vývoje od vydání verze 5.6.0 byla vydána verze 5.7.0 správce digitálních fotografií digiKam (digiKam Software Collection). Vylepšeny byly možnosti tisku. Fotografie lze nově přímo z digiKamu odeslat emailem. V Bugzille bylo uzavřeno 505 záznamů. Ke stažení je balíček ve formátu AppImage (Wikipedie).

Po roce vývoje od vydání verze 2.78 byl vydán Blender v nové stabilní verzi 2.79. Blender Foundation spolu s online vývojářskou komunitou představují nejnovější vlastnosti této verze. Intenzivně se již pracuje na verzi 2.8x. Ta by měla vyjít příští rok.

Byla vydána nová stabilní verze 1.20 textového editoru Atom (Wikipedie). Podrobnosti v poznámkách k vydání na GitHubu. Současně byla vydána beta verze Atomu 1.21. Atom 1.21 přinese Atom IDE. GitHub na něm spolupracuje s Facebookem [Hacker News].

Byly zveřejněny informace o závažných zranitelnostech v Bluetooth s názvem BlueBorne. Podrobnosti ve zveřejněném dokumentu (pdf). Videoukázky útoků na YouTube. Problém se týká i Linuxu (CVE-2017-1000250 a CVE-2017-1000251). Útočník může vzdáleně převzít kontrolu nad systémem.

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).

Bryan Lunduke ve svém videoblogu na YouTube upozorňuje, že Jim Zemlin, výkonný ředitel konsorcia Linux Foundation, ve své přednášce na Open Source Summitu prohlásil rok 2017 za rok linuxového desktopu. Sám ale používá a jeho prezentace běžela na macOS [reddit].

Po půl roce od vydání verze 3.24 bylo vydáno GNOME ve verzi 3.26 s kódovým názvem Manchester. Vydání obsahuje 24 105 změn od přibližně 778 přispěvatelů. Přehled novinek i s náhledy v poznámkách k vydání a v novinkách pro vývojáře a správce systémů.

Po šesti týdnech od vydání Red Hat Enterprise Linuxu 7.4 (zprávička) byla vydána na něm založena verze 7 (1708) linuxové distribuce CentOS. Podrobnosti v poznámkách k vydání.

Před měsícem společnost Oracle oznámila, že verze Java EE 8 bude uvolněna jako open source. Dle nejnovějšího příspěvku na blogu The Aquarium bylo po diskusích rozhodnuto, že open source Java EE bude přejmenována a předána nadaci Eclipse.

Proprietární multiplatformní editor textových souborů a zdrojových kódů Sublime Text (Wikipedie) byl vydán v nové stabilní verzi 3.0 (Build 3143). Porovnání s verzí 2.0 na samostatné stránce. Sublime Text je ke stažení a k vyzkoušení zdarma. Pro další používání je nutná licence v ceně 80 dolarů.

Na konci července bylo oznámeno, že Windows Subsystem for Linux (WSL) již není beta. V srpnu byly ve WSL nalezeny dvě bezpečnostní chyby. Společnost Check Point na svém blogu informuje o Bashware, tj. způsobu obejití bezpečnostních mechanismů ve Windows skrze Windows Subsystem for Linux. Ukázka na YouTube.

Free Software Foundation Europe (FSFE) a aktuálně 34 organizací a 4 053 jednotlivců stojí za iniciativou Veřejné peníze? Veřejný kód! (Public Money? Public Code!) aneb software vyvinutý za peníze daňových poplatníků by měl být k dispozici všem pod svobodnou licencí. Představení iniciativy také ve videu na Vimeo (slovenské titulky). Připojit se lze podepsáním otevřeného dopisu.

Spolek OpenAlt zve příznivce svobodného přístupu nejen v oblasti softwaru na 144. brněnský sraz, který proběhne v pátek 15. září od 18:00 v Občerstvení Na Kamenné Horce jako součást celosvětového Software Freedom Day. Od 17:00 je domluvena návštěva Lamacentra Hády.

Lime Microsystems spouští kampaň na LimeSDR Mini, menší a levnější variantu úspěšného LimeSDR. LimeSDR Mini je open source full-duplex SDR transceiver s 12 bit ADC/DAC, šířkou pásma 30.72 MHz, frekvencí 10 MHz - 3.5 GHz, USB 3 rozhraním a Altera MAX 10 FPGA. Prvních 500 "early-birds" LimeSDR Mini je nabízeno za 99 USD (plná cena je 139 USD). Plnohodnotné LimeSDR oproti tomu stojí 289 USD. Cílem kampaně je vybrat alespoň 100 000 USD.

Mozilla na svém blogu věnovaném bezpečnosti informuje o formálně ověřené kryptografii ve Firefoxu 57. Jedná se o výsledek spolupráce Mozilly s INRIA a projektem Everest. Do Network Security Services (NSS) bude začleněna formálně ověřená kryptografická knihovna HACL*. Knihovna je naprogramována v programovacím jazyce F*. Před překladem a sestavením se překládá do programovacího jazyka C.

Článek na Medium představuje prezentační software Spice-Up. Felipe Escoto vydal na GitHubu verzi 1.0. Pro uživatele linuxové distribuce elementary OS je Spice-Up k dispozici v obchodu s aplikacemi AppCenter, jenž má přilákat indie vývojáře open source aplikací.

Na Humble Bundle lze získat počítačovou hru Psychonauts (Wikipedie) běžící také v Linuxu zdarma. Speciální akce končí v sobotu v 19:00.

SK-CSIRT (Slovak Computer Security Incident Response Team) upozorňuje na bezpečnostní problém v PyPI (Python Package Index). Bylo nalezeno a z PyPI již odstraněno 10 falešných softwarových balíčků obsahujících škodlivý kód.

