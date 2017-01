Událo se v týdnu 4/2017

28.1. 19:22 | Zajímavý projekt

Na stránkách kernel.org (The Linux Kernel Archives) bylo zveřejněno oznámení o postupném ukončení podpory FTP. Stahovat zdrojové kódy z ftp.kernel.org pomocí FTP protokolu bude možné do 1. března. Do 1. prosince bude pomocí FTP přístupný mirrors.kernel.org. V roce 1998 byl kernel.org přístupný také pomocí NFS a SMB/CIFS (Wayback Machine).