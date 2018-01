Událo se v týdnu 4/2018

Články

20.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 877x | Komentářů: 0

Stav vývoje jádra. Izolace tabulek stránek jádra začleněna. Citáty týdne: The Register a Linus Torvalds. Statistiky vývojového cyklu 4.15.

21.1.2018 12:00 | Redakce | Přečteno: 1374x | Komentářů: 0

Od základní motivace po naprogramování systému chytré domácnosti na Linuxu s využitím vývojového nástroje Delphi 10.2 Tokyo – zásuvky, světla, mediální centrum s TV. Klienty s Windows 10 i Androidem, pohání to Linux s MySQL na Raspberry Pi, ani to moc nežere… Prostě IoT pro domácnost.

22.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 2963x | Komentářů: 0

Neuronovou sítí na sudoku. V Praze probíhá jednání projektu CLONETS. Digitální fragmentace představuje hrozbu pro další rozvoj firem.

25.1.2018 14:30 | Redakce | Přečteno: 566x | Komentářů: 0

Zprávičky

Greg Kroah-Hartman se v příspěvku na svém blogu věnuje aktuálnímu stavu řešení bezpečnostních chyb Meltdown a Spectre v Linuxu. Jak je na tom Váš Linux? Stačí spustit příkaz "grep . /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/*". Pro více informací lze doporučit Spectre & Meltdown Checker.

21.1.2018 21:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 52

Linus Torvalds oznámil vydání Linuxu 4.15-rc9. Po vydání stabilní verze Linuxu se přibližně na 2 týdny otevře začleňovací okno. To se uzavře vydáním verze rc1. Po týdnech následují další rc verze. Obvykle týden po vydání verze rc7 nebo rc8 následuje vydání nové stabilní verze Linuxu. Verze rc9 byla naposledy vydána před více než 6 lety, 4. října 2011. Jednalo se o Linux 3.1. Tenkrát následovala ještě verze rc10.

22.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 15

V sobotu 24. 2. se uskuteční již 5. ročník největší české WordPress konference – WordCamp Praha 2018. Pražský WordCamp bude rozdělen na dva proudy – pro uživatele a pro vývojáře. Je naplánováno 10 přednášek, 6 workshopů, 6 případových studií, Happines Bar a spousty příležitostí pro networking. V neděli se bude dále konat Contributing Day, kde se každý bude moci aktivně zapojit do překladu, či plánování dalších meetupů. Je připraveno 450 vstupenek, které stojí 499 korun.

WordCampy jsou oficiální neziskové WordPress akce pořádané dobrovolníky po celém světě. Jejich cílem je předávat si zkušenosti a zlepšovat tak kvalitu WordPress webů.

Se všemi příznivci tohoto redakčního systému se těšíme na viděnou.

22.1.2018 15:22 | Vladimír Smitka | Komentářů: 0

LWN.net, původně Linux Weekly News, slaví 20 let. První číslo vyšlo 22. ledna 1998. Psalo se o devfs, o 2 GB omezení velikosti souborů na souborovém systému ext2 nebo o renderování scén ve filmu Titanic na Linuxu na procesorech Alpha. Aktuální vývojové linuxové jádro bylo 2.1.79. LWN.net je zcela závislé na předplatitelích. Předplatné na měsíc stojí 7 dolarů. Články na LWN.net jsou týden od vydání k dispozici pouze předplatitelům. Následně jsou uvolněny všem pod licencí CC-BY-SA.

23.1.2018 01:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Projekt Document Liberation, jehož cílem je vývoj knihoven pro zpřístupnění (osvobození) dokumentů vytvořených v proprietárních nebo již nepodporovaných formátech, oznámil vydání 5 nových nebo vylepšených knihoven. Jedná se o knihovnu libe-book pro export dokumentů ve formátu EPUB3 a knihovny libabw, libmspub, libpagemaker a libqxp pro import dokumentů ve formátech AbiWord, MS Publisher, PageMaker a QuarkXPress.

23.1.2018 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo spuštěno hlasování o přednáškách a workshopech pro letošní InstallFest, jenž proběhne o víkendu 3. a 4. března 2018 v Praze na Karlově náměstí 13. Hlasovat lze do pondělí 29. ledna 2018.

23.1.2018 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Facebook uvolnil svou platformu pro detekci objektů s názvem Detectron. Detectron je naprogramován v Pythonu a využívá framework pro deep learning Caffe2. Zdrojové kódy Detectronu jsou k dispozici na GitHubu pod licencí Apache 2.0.

23.1.2018 08:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Vyšly nové verze 1.3.0 a 1.2.1 WYSIWYM editoru Formiko. 1.3.0 vylepšuje editor, podporuje kontrolu pravopisu pomocí knihovny GtkSpellCheck 3.x a přidává možnost tisku vygenerovaného HTML dokumentu a dialog klávesových zkratek. Vydání je dostupné v Debianu testing, Ubuntu a také PIP. Vydání 1.2.1 opravuje různé chyby a zvyšuje stabilitu, více v seznamu změn; do budoucna bude tato větev udržována jen v případě zájmu (na NetBSD není dostupná knihovna GtkSpellCheck 3.x).

23.1.2018 11:40 | Ondřej Tůma | Komentářů: 8

Byla vydána verze 10.4 open source alternativy GitHubu, tj. softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech, GitLab (Wikipedie). Představení nových vlastností v příspěvku na blogu.

23.1.2018 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Mozilla Firefox 58.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a na stránce věnované vývojářům. V nové verzi nenajdeme žádné převratné novinky, rozhodně nic, co by se dalo srovnávat s vydáním Firefoxu 57.0 aneb Firefoxu Quantum. Na seznamu jsou spíše drobná zrychlení, optimalizace a co se nestihlo pro minulou verzi.

23.1.2018 15:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 47

Byla vydána verze 21.0 a krátce na to opravná verze 21.0.1 svobodného softwaru OBS Studio (Open Broadcaster Software, Wikipedie) určeného pro streamování a nahrávání obrazovky počítače. Z novinek lze zdůraznit například možnost skriptování v programovacích jazycích Python a Lua.

23.1.2018 20:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 3.5 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Řešeno je také několik bezpečnostních problémů.

24.1.2018 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Příspěvky na blozích Perl 6 Inside Out a Weekly changes in and around Perl 6 jsou optimistické ohledně programovacího jazyka Perl 6 (Wikipedie). Zdůrazňují jeho efektivnost, online dokumentaci, například úvod do jazyka, knihy věnované Perlu 6 vydané v roce 2017 nebo to, že modulů pro Perl 6 je již více než 1000 [Hacker News].

24.1.2018 07:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 19

Google Chrome 64 byl prohlášen za stabilní (YouTube). Nejnovější stabilní verze 64.0.3282.119 tohoto webového prohlížeče přináší řadu oprav a vylepšení. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře (YouTube). Opraveno bylo 53 bezpečnostních chyb.

25.1.2018 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Richard Biener oznámil vydání nové stabilní verze 7.3 (7.3.0) kolekce kompilátorů pro různé programovací jazyky GCC (GNU Compiler Collection). Z novinek lze zdůraznit začlenění patchů (volby -mindirect-branch=choice, -mfunction-return=choice a -mindirect-branch-register) pro zmírnění dopadů varianty 2 bezpečnostní chyby Spectre (CVE 2017-5715, Wikipedie).

25.1.2018 15:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byla vydána nová stabilní verze 7.5 na Firefoxu ESR založeného webového prohlížeče Tor Browser (Wikipedie). Z novinek lze zmínit novou uvítací stránku s nastaveními nebo podporu onion služeb verze 3. Řešena je také řada bezpečnostních chyb.

25.1.2018 16:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že do nového panelu ve Firefoxu přibudou články z Pocketu. Výhledově i články, které někdo sponzoroval (bude možné vypnout). Pocket (dříve Read It Later) (Wikipedie) je oblíbená služba umožňující uložit si článek z webu na později. V červnu 2015 s vydáním Firefoxu 38.0.5 se do té doby doplněk Pocket stal integrovanou součásti Firefoxu, a to i přes odpor celé řady uživatelů tohoto webového prohlížeče. Mozilla po měsících ustoupila a z integrované součásti se stal opět doplněk. V únoru 2017 Mozilla službu Pocket kupila.

25.1.2018 21:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byla vydána nová verze 7.58.0 řádkového nástroje a knihovny pro přenos dat po různých protokolech curl. Z novinek je nutno zvýraznit opravu 2 bezpečnostních chyb: CVE-2018-1000005 a CVE-2018-1000007. Chyba CVE-2018-1000007 (HTTP authentication leak in redirects) byla obsažena již ve verzi curlu 6.0 vydané v září 1999.

26.1.2018 05:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na Indiegogo běží kampaň na podporu modulární open source IoT stavebnice BigClown od české společnosti HARDWARIO. Z cílové částky 30 tisíc dolarů bylo za 2 dny vybráno již přes 70 %.

26.1.2018 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Na Kickstarteru byla spuštěna kampaň na podporu open source chytrého reproduktoru Mycroft Mark II, konkurence proprietárních chytrých reproduktorů Amazon Echo nebo Google Home. Cílová částka 50 tisíc dolarů byla překonána již za 7 hodin. Úspěšná kampaň na podporu předchozího modelu proběhla v roce 2015.

26.1.2018 07:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

V Brně probíhá DevConf.cz 2018, již desátý ročník jedné z největších akcí zaměřených na Linux a open source ve střední Evropě. Na programu je celá řada zajímavých přednášek a workshopů. Sledovat je lze i online na YouTube kanálu konference. Aktuální dění lze sledovat na Twitteru.

26.1.2018 10:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Na Humble Bundle lze získat balíček Amnesia Collection s počítačovými hrami Amnesia: The Dark Descent a Amnesia: A Machine for Pigs běžícími také v Linuxu zdarma. Ukázka her na YouTube. Speciální akce končí v sobotu 27. ledna v 19:00.

26.1.2018 20:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

