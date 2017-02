Událo se v týdnu 5/2017

28.1.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 859x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Andy Lutomirski a George Spelvin. Hromadná alokace paměti bez nového alokátoru.

28.1.2017 12:05 | Redakce | Přečteno: 1965x | Komentářů: 9

Stav vydání jádra. kvmalloc() .

30.1.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1719x | Komentářů: 0

Umělá inteligence a poker. První stabilní polosyntetický organismus. Výročí: 25 let Internetu, alespoň v Praze. 50 let od tragédie Apolla 1. Jak bude probíhat vývoj hologramů, najdeme na bankovkách animace? Laser Bivoj.

31.1.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1301x | Komentářů: 0

Rok 2017 je už ve své dvanáctině a tak si pojďme v několika dílech naší nekonečné telenovely ze světa hardwaru zrekapitulovat, co se dělo, s čím se výrobci pochlubili na CES 2017 v Las Vegas a dalších proběhlých výstavách či konferencích.

31.1.2017 19:00 | David Ježek | Přečteno: 1563x | Komentářů: 5

Bezpečnostní přehled: Hrozba jménem ransomworm. Kam kráčí superpočítače. Acronis True Image 2017 New Generation.

1.2.2017 12:00 | Redakce | Přečteno: 1006x | Komentářů: 0

Na stránkách kernel.org (The Linux Kernel Archives) bylo zveřejněno oznámení o postupném ukončení podpory FTP. Stahovat zdrojové kódy z ftp.kernel.org pomocí FTP protokolu bude možné do 1. března. Do 1. prosince bude pomocí FTP přístupný mirrors.kernel.org. V roce 1998 byl kernel.org přístupný také pomocí NFS a SMB/CIFS (Wayback Machine).

28.1.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 42

Čtenářům AbcLinuxu vše nejlepší k dnešnímu Dni ochrany osobních údajů (Data Privacy Day).

28.1.2017 10:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 11

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů byly zveřejněny zdrojové kódy (GitHub) služby pro sdílení souborů MEGA (Wikipedie). MEGA by uvítala jejich nezávislý bezpečnostní audit a ověření, že poskytované binární soubory jsou přeloženy a sestaveny ze zveřejněných zdrojových kódů (Reproducible Builds). Zdrojové kódy jsou k dispozici pod vlastní licencí [reddit].

28.1.2017 19:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Byla vydána verze 1.0.0 svobodného nástroje Cacti (Wikipedie), nadstavby nad RRDtool (Wikipedie), určeného pro monitorování a vytváření grafů (nejenom) síťového provozu. Přehled novinek v diskusním fóru. Řešeny jsou také 2 bezpečnostní chyby (CVE-2014-4000 a CVE-2016-2313).

30.1.2017 11:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Článek na Web Upd8 představuje aplikaci RcloneBrowser. Jedná se o grafickou nadstavbu využívající Qt 5 nad řádkovým nástrojem Rclone, jenž umožňuje synchronizaci souborů mezi různými cloudovými službami (Google Drive, Google Cloud Storage, Dropbox, Microsoft One Drive, Amazon S3, Amazon Drive, Openstack Swift / Rackspace Cloud Files / Memset Memstore, Hubic, Yandex Disk a Backblaze B2).

30.1.2017 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V nástroji Cryptkeeper, tj. appletu určeném pro správu adresářů šifrovaných pomocí EncFS, byla nalezena chyba (Debian BTS, Cryptkeeper Issue), jež způsobí, že heslo k zašifrovanému adresáři je nastaveno na "p" bez ohledu na vstup uživatele [reddit].

31.1.2017 10:50 | Ladislav Hagara | Komentářů: 25

Ve třetí a současně i poslední části článku na MojeFedora.cz o novinkách, které lze nalézt v osmé verzi populárního textového editoru Vim, je dokončen popis změn a rozšíření provedených ve skriptovacím engine Vimu a tedy i v jeho skriptovacím jazyku nazvaném VimScript. Jedná se především o podporu práce s formátem JSON, práci s takzvanými kanály (channels) a úlohami (jobs).

31.1.2017 11:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

LibreTaxi je open source alternativa k Uber a Lyft. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod licencí MIT [Hacker News].

31.1.2017 13:03 | Ladislav Hagara | Komentářů: 18

Bylo oznámeno vydání verze 5.9 prostředí KDE Plasma. Podrobnosti v úplném seznamu změn. Ukázka nejnovější Plasmy na YouTube. Nadále je podporována KDE Plasma 5.8 LTS.

31.1.2017 22:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 24

Společnost Backblaze zveřejnila statistiky spolehlivosti pevných disků používaných ve svých datových centrech za rok 2016. Ke konci roku bylo používaných 73 653 pevných disků. Za rok odešlo celkově 1 225 disků, tj. 3,36 disku za den.

1.2.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

GitLab.com (Wikipedie) je offline kvůli problémům s produkční databází. Produkční data byla omylem smazána. Řešení problému lze sledovat na Twitteru. Podrobnosti v dokumentu na Dokumenty Google [Hacker News].

1.2.2017 09:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 20

The Document Foundation oznámila na svém blogu vydání verze 5.3 svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Podrobnosti v přehledu nových vlastností a poznámkách k vydání. Novinky v Calcu, Impressu a Writeru také na YouTube.

1.2.2017 16:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána první RC verze projektu LEDE. LEDE (Linux Embedded Development Environment) je fork linuxové distribuce OpenWrt, kterou v loňském roce opustila velká část klíčových vývojářů a jejíž poslední stabilní verze 15.05.1 už rychle zastarává. Oproti poslední verzi OpenWrt přináší LEDE 17.01.0 aktuální kernel (4.4.x), lepší bezpečnost, několik zásadních vylepšení síťového stacku (hlavně wireless části), podporu pro nové platformy a zařízení a spoustu dalšího, včetně příslibu budoucího vývoje.

1.2.2017 22:42 | Milan Knížek | Komentářů: 13

Vyšel oVirt 4.1, open source virtualizační rozhraní pro KVM. Novinek je opravdu hodně, namátkou třeba podpora pro QCOW2 v3 (umožní efektivněji využívat volume a dochází i k zlepšení výkonu), podpora geo-replikace pro gluster storage domény, podpora affinity pro VM, Virt-sparsify (obdoba thin-provisioned), hot-unplug CPU, Windows Server 2016, procesory Skylake, defaultně se nyní používá virtio-scsi(/dev/sdx) místo virtio-blk(/dev/vdx), podpora TRIM uvnitř VM u iSCSI a FC storage domény, přibyla podpora v external providers pro KVM a XEN (např. pro import VM z těchto systémů, doposud byla podpora jen pro VMware). Celý popis změn viz Release Notes.

2.2.2017 08:30 | Max Devaine | Komentářů: 3

Konference SUSECON, zaměřená na uživatele open source řešení a pořádaná každoročně společností SUSE, míří letos do Česka. Uskuteční se 25. - 29. září v pražském hotelu Hilton.

2.2.2017 13:19 | Jiří Boháč | Komentářů: 1

Na YouTube, na kanálu David Pakman Show, byl zveřejněn cca půlhodinový rozhovor s Richardem Stallmanem [reddit].

2.2.2017 16:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam. Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,80 %. Před měsícem to bylo 0,87 % (zprávička). Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 095 her pro SteamOS a Linux.

2.2.2017 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 3.1.2 programu pro skicování, malování a úpravu obrázků Krita. Jedná se o první opravné vydání verze 3.1 vydané v prosinci loňského roku. Přehled novinek a oprav v poznámkách k vydání. Zdůraznit lze možnost importovat audio soubory a synchronizovat s nimi vytvářené animace (YouTube).

2.2.2017 18:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že Activity Stream míří do finále. Activity Stream je jedním z experimentů v programu Firefox Test Pilot (zprávička). Jedná se o doplněk nabízející jiný pohled na historii prohlížení. Dle plánů by se měl Activity Stream stát součástí Firefoxu 56, jenž vyjde v druhé polovině letošního roku.

3.2.2017 11:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byla vydána verze 56.0.2924.87 webového prohlížeče Chrome. Jedná se o aktualizaci Chrome 56 vydaného před týdnem. Ze změn lze upozornit na odstranění možnosti zakázat zásuvné moduly v nastavení chrome://plugins (Widevine Content Decryption Module, Adobe Flash Player, Chrome PDF Viewer).

3.2.2017 13:07 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Vývojáři GIMPu se sešli v Barceloně na WilberWeeku 2017. Společně programují (Twitter), vydali verzi 2.8.20 (NEWS) a řeší budoucnost této svobodné multiplatformní aplikace pro úpravu a vytváření rastrové grafiky.

3.2.2017 15:09 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byla vydána první beta verze řady 3 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Podrobný přehled změn v changelogu. Řada 3 je založena na Debianu 9 s kódovým názvem Stretch. Podporovány jsou pouze 64bitové x86-64 procesory. Tails 3.0 by měl vyjít 13. června.

3.2.2017 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Microsoft na svém blogu věnovaném vývojářům představil GVFS (Git Virtual File System). Cílem tohoto virtuálního souborového systému je urychlit práci s Git repozitáři. Soubory jsou stahovány až při jejich prvním otevírání. Microsoft uvádí, že například klonování obrovského repozitáře díky GVFS netrvá více než 12 hodin, ale pouze několik minut. Zdrojové kódy klienta jsou k dispozici na GitHubu pod licencí MIT.

3.2.2017 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 20

V Bruselu o víkendu probíhá konference FOSDEM 2017 (Free and Open source Software Developers’ European Meeting). Program konference je velice nabitý: 30 místností, 54 tracků, 612 přednášejících, 656 přednášek, prezentací a workshopů. Sledovat je lze i online. K dispozici budou jejich videozáznamy. Aktuální dění lze sledovat na sociálních sítích.

3.2.2017 20:40 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

