Událo se v týdnu 51/2016

00:01 | Redakce | Novinky | 247×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

17.12.2016 00:01 | Redakce | Přečteno: 1025x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Thomas Graf a Linus Torvalds. Debata o hodnotě XDP.

19.12.2016 00:55 | Redakce | Přečteno: 1853x | Komentářů: 3

Technologie na jazyku v době vánočního obžerství. Pilulky pro lepší zážitek ze samořízených aut i aplikací virtuální reality. Jak do programů dostat „zdravý rozum“. GMO tabák zrychluje fotosyntézu. Qubity, Galileo, eSIM, temná hmota a děti tří rodičů.

20.12.2016 12:15 | Redakce | Přečteno: 874x | Komentářů: 0

ThinkPad X1 Yoga: Spolehlivost nikdy nebyla tak atraktivní. Ransomware vs. útoky zevnitř. Rekordní vánoční online nakupování vrcholí. Útoky DDoS – kriminální ekosystém vydírání.

21.12.2016 00:01 | Redakce | Přečteno: 956x | Komentářů: 4

Zprávičky

Mozilla.cz informuje o stránce Firefox Hardware Report zpřístupňující agregované informace o tom, na jakém hardwaru běžně uživatelé Firefox spouští. Data pochází z telemetrie, kterou Firefox volitelně odesílá. Mimo jiné se podle dat z telemetrie Mozilla rozhoduje, kterým směrem prioritizovat další vývoj.

18.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 25

Po dva a půl roce od vydání verze 015 (zprávička) byl vydán GoboLinux ve verzi 016. Jedná se o alternativní linuxovou distribuci, jež nedodržuje standardní hierarchii souborového systému (FHS), nýbrž jsou jednotlivé programy instalovány do vlastních adresářů. Nejnovější verze GoboLinuxu přichází například s nástrojem pro virtualizaci Runner, správcem síťových připojení GoboNet nebo vyladěným správcem oken Awesome. Více v poznámkách k vydání.

18.12.2016 14:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Po sedmi měsících vývoje od vydání GNU Hurd 0.8, GNU Mach 1.7 a GNU MIG 1.7 byl vydán GNU Hurd 0.9, GNU Mach 1.8 a GNU MIG 1.8. Cílem projektu GNU Hurd je nahrazení unixového jádra sadou serverů běžících nad mikrojádrem GNU Mach. GNU MIG je nástroj potřebný pro překlad GNU Hurd a GNU Mach.

19.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Andrius Štikonas oznámil na svém blogu vydání verze 3.0 grafického správce diskových oddílů KDE Partition Manager. V nejnovější verzi lze například konfigurovat jak LVM nad LUKS, tak LUKS nad LVM. Ukázka nových vlastností také na YouTube.

19.12.2016 06:06 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána Samba, svobodná implementace síťového protokolu SMB/CIFS, ve verzích 4.5.3, 4.4.8 a 4.3.13. Řešeny jsou 3 bezpečnostní chyby CVE-2016-2123, CVE-2016-2125 a CVE-2016-2126.

19.12.2016 17:17 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 3.0.0 aplikace Piwik, svobodné alternativy ke Google Analytics. Nejnovější Piwik přináší řadu vylepšení. Proveden byl redesign Piwiku. Opraveno bylo 287 chyb. Na jejich opravě se podílelo 27 přispěvatelů.

19.12.2016 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 7.4 sady aplikací pro SSH komunikaci OpenSSH. Nejnovější verze řeší především několik chyb. Mimo jiné také 4 bezpečnostní chyby: CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011 a CVE-2016-10012. Na straně serveru byla odstraněna podpora SSH verze 1. Klient ve výchozím stavu již nenavrhuje 3des-cbc.

19.12.2016 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Google na svém blogu věnovaném počítačové bezpečnosti představila projekt Wycheproof. Jedná se sadu bezpečnostních testů, pomocí kterých lze testovat kryptografické knihovny na známé slabiny. První testy byly naprogramovány v Javě. Zdrojové kódy Wycheproofu jsou k dispozici pod licencí Apache 2.0.

20.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 2.0 správce RPM balíčků DNF (Wikipedie) a verze 1.0 základních rozšíření DNF. Přehled změn v poznámkách k vydání (DNF, Core DNF Plugins). DNF (Dandified Yum) je nástupcem správce balíčků Yum. Od Fedory 18 bylo možné DNF používat současně s výchozím Yumem. Ve Fedoře 22 byl již výchozím správcem balíčků DNF.

20.12.2016 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší diplomové projekty věnované open source v rámci IT SPY 2016 (zprávička). Nejlepší open source diplomové projekty jsou: Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu (David Formánek), Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků (Jan Wrona) a Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů (Matúš Marhefka).

20.12.2016 19:15 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 2.8.0 QEMU (Wikipedie). Přispělo 201 vývojářů. Provedeno bylo více než 1 900 commitů. Přehled úprav a nových vlastností v seznamu změn.

21.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 2.2 video editoru OpenShot. Představení nových vlastností na YouTube. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu. Ke stažení je balíček ve formátu AppImage.

21.12.2016 09:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

21.12.2016 10:42 | Jan Hrach | Komentářů: 2

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl (tisková zpráva) ve spojených věcech C-203/15, C-698/15: Členské státy nemohou uložit poskytovatelům služeb elektronických komunikací obecnou povinnost uchovávat údaje. Unijní právo brání plošnému a nerozlišujícímu uchovávání provozních a lokalizačních údajů, avšak členské státy mohou preventivně stanovit cílené uchovávání těchto údajů za výlučným účelem boje proti závažné trestné činnosti za podmínky, že takové uchovávání je omezeno na to, co je nezbytně nutné, pokud jde o kategorie údajů, které mají být uchovávány, komunikační prostředky, na něž se toto uchovávání vztahuje, dotčené osoby a dobu trvání uchovávání. Přístup vnitrostátních orgánů k uchovávaným údajům musí podléhat určitým podmínkám, a to zejména předchozímu přezkumu ze strany nezávislého orgánu a tomu, že údaje musí být uchovávány na území Unie.

21.12.2016 12:15 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Po pár týždňoch testovania sa do Kubuntu Backports dostala LTS verzia KDE Plasma 5.8. Oproti (v backports) predchádzajúcej rade 5.6 pribudli vylepšenia multi-screen podpory a appletov (napr. audio mixer zvláda presúvanie aplikácií medzi zariadeniami). System tray a task manager boli prepísané, takže je dosť možné že časť nastavení panelov bude treba zopakovať.

21.12.2016 19:30 | Andreeee | Komentářů: 0

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar (Ribbon, Pás karet) také na blogu designérů LibreOffice.

21.12.2016 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Nadace Raspberry Pi představila na konci září PIXEL (Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight), nové výchozí desktopové prostředí pro Raspberry Pi (zprávička). Včera byl představen PIXEL také pro PC a MAC. Na PC a MAC lze tak používat stejné prostředí a stejné aplikace jako na Raspberry Pi. Výjimkou jsou Minecraft a Wolfram Mathematica. Nadace má licenci k jejich používání pouze pro Raspberry Pi. Ke stažení je obraz Debianu Jessie s PIXELem. Stačí jej stáhnout a vypálit na DVD nebo uložit na USB flash disk. K uložení na USB flash disk nadace doporučuje použít Etcher.

22.12.2016 09:45 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Po devíti měsících byla vydána nová verze 2.46 svobodného multiplatformního balíku internetových aplikací SeaMonkey. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

22.12.2016 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Byla vydána nová verze 3.5.0 minimalistické linuxové distribuce zaměřené na bezpečnost Alpine Linux (Wikipedie). Z novinek lze zmínit například nahrazení kryptografické knihovny OpenSSL knihovnou LibreSSL. Alpine Linux je postaven na standardní knihovně jazyka C musl libc, BusyBoxu a init systému OpenRC.

22.12.2016 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Byla vydána verze 0.12.0 správce balíčků GNU Guix a na něm postavené systémové distribuce GuixSD (Guix System Distribution). Na vývoji se podílelo 76 vývojářů. Přibylo 853 nových balíčků. Jejich aktuální počet je 4 599. Aktualizována byla také dokumentace.

22.12.2016 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Byl vydán Flatpak (Wikipedie) ve verzi 0.8.0. Jedná se o první stabilní verzi z řady 0.8 s dlouhodobou podporou. Flatpak technologie umožňuje distribuovat aplikace v podobě jednoho instalačního souboru na různé distribuce a jejich různá vydání. Videoukázka instalace vývojového prostředí MonoDevelop pomocí Flatpaku na YouTube.

23.12.2016 12:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 3.6.0 programovacího jazyka Python. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci. Podrobný přehled změn v Changelogu.

23.12.2016 12:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Red Hat zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2017. Tržby činily 615 milionu dolarů, tj. meziroční nárůst 18 %. Za celý fiskální rok 2017 by měly činit kolem 2,4 miliardy dolarů.

23.12.2016 13:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

