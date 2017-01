Událo se v týdnu 52/2016

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

24.12.2016 00:01 | Redakce | Přečteno: 1077x | Komentářů: 0

Voda teče kapilárami i ve stavu beztíže. Rukavice se senzory zaznamenává přesné pohyby lidských rukou. Jak vnímáme cenovky na zboží. Pár úryvků z populárně-vědeckých knih: o matematických systémech, vanadu i sobeckém genu.

28.12.2016 22:00 | Redakce | Přečteno: 653x | Komentářů: 6

Rok se s rokem sešel, a tak si pojďte přečíst snad již tradiční oddychové téma z této kategorie, rekapitulaci toho významného, co se v oblasti hardwaru v roce 2016 objevilo.

29.12.2016 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1150x | Komentářů: 0

Stav vývoje jádra. Citáty týdne: Jani Nikula a Paul McKenney. Začleňovací okno 4.10, část 1.

30.12.2016 01:00 | Redakce | Přečteno: 687x | Komentářů: 0

Zprávičky

Byla vydána verze 2.4.0 programovacího jazyka Ruby. Podrobný přehled nových vlastností a změn v souboru NEWS na GitHubu. Ruby lze vyzkoušet na webové stránce Try Ruby.

25.12.2016 15:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 22

Po roce vývoje od vydání verze 2.0.0 (zprávička) byla vydána verze 2.2.0 programu na úpravu digitálních fotografií darktable. Vizualizace vývoje pomocí nástroje Gource na YouTube.

25.12.2016 15:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po téměř pěti letech od vydání verze 1.1 byla vydána nová verze 1.2 s DOSem kompatibilního svobodného operačního systému FreeDOS (Wikipedie). Z novinek lze zmínit například nástroj FDIMPLES (FreeDOS Installer - My Package List Editor Software), pomocí kterého lze instalovat i odinstalovat další programy.

26.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 42

Byla vydána nová verze 4.0 dlaždicového správce oken awesome (Wikipedie). Kódové jméno této nejnovější verze je "Harder, Better, Faster, Stronger". Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.

26.12.2016 15:25 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Po více než 13 letech vývoje byla představena verze 1.0.0 svobodného multiplatformního softwaru pro konverzi video formátů HandBrake (Wikipedie). Aktualizována byla také dokumentace.

26.12.2016 15:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

CyanogenMod, komunitní fork Androidu, kvůli neshodách se společností Cyanogen skončil. Představen byl jeho fork s názvem Lineage OS Android Distribution.

26.12.2016 19:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Do pátku 30. prosince probíhá v Hamburku konference 33C3 (Chaos Communication Congress) zaměřená na počítačovou bezpečnost. Program slibuje řadu zajímavých přednášek. Konferenci lze sledovat online, nebo lze také přijmout pozvání na setkání Congress Everywhere do pražského hackerspacu brmlab.

27.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno (pdf) již třiapadesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači. K dispozici je také jako papírový časopis za 5,99 £ s DVD Debian + PIXEL.

27.12.2016 19:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Aldo Cortesi oznámil na Twitteru vydání verze 1.0.0 nástroje mitmproxy určeného pro vytváření interaktivních MITM proxy pro HTTP a HTTPS komunikaci. Současně na svém blogu popsal novinky v této verzi. Verze 1.0.0 vychází po více než 6 letech vývoje od prvního commitu a běží už jenom pod Pythonem 3. Webové rozhraní mitmweb bylo prohlášeno za stabilní.

27.12.2016 19:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje, že příští verze Firefoxu, která vyjde za měsíc, označí nezabezpečené přihlašovací stránky. Pokud Firefox na stránce načtené přes nešifrované HTTP detekuje pole pro zadání jména a hesla, zobrazí v adresním řádku ikonu přeškrtnutého zámku. Tím bude signalizovat, že přihlášení není zabezpečené a vložené údaje si může prakticky kdokoliv přečíst.

27.12.2016 19:40 | Ladislav Hagara | Komentářů: 47

Bylo oznámeno vydání OpenVPN (Wikipedie) ve verzi 2.4.0. Přehled novinek, jež přináší nejnovější verze tohoto svobodného softwaru pro vytváření šifrovaných virtuálních privátních sítí, je k dispozici v souboru Changes.rst na GitHubu.

28.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Sway ve verzi 0.11. Přehled opravených chyb, změn a novinek v nejnovější verzi tohoto dlaždicového (tiling) správce oken pro Wayland kompatibilního s i3 na GitHubu. Do vývoje se zapojilo 12 vývojářů. Další informace o Sway v příspěvku na blogu hlavního vývojáře Drewa DeVaulta.

28.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V knihovně PHPMailer používané pro posílání emailů z PHP aplikací byla nalezena vážná bezpečnostní chyba CVE-2016-10033. Útočník může vzdáleně na serveru spouštět libovolné příkazy. Chyba byla "opravena" ve verzi PHPMaileru 5.2.18. Následně ale byly zveřejněny informace, že knihovna je stále zranitelná. Bezpečnostní chyba CVE-2016-10045 byla opravena ve verzi PHPMaileru 5.2.20.

28.12.2016 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Před rokem na konferenci 32C3 (Chaos Communication Congress) se skupina fail0verflow v rámci lightning talks krátce pochlubila, že se jim podařilo dostat Linux na PlayStation 4. Na letošní konferenci 33C3 proběhlo již hodinové pokračování (prezentace). Hector Martin například v 43. minutě spouští na PlayStation 4 Steam a hru Portal 2.

29.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 11

Byla vydána verze 7.0 minimalistické linuxové distribuce pro multimediální centra OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center). Z novinek lze zmínit například podporu WeTek Core, podporu Bluetooth Audio nebo OpenVPN. Multimediální centrum Kodi bylo aktualizováno na verze 16.1.

29.12.2016 16:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

V knihovně libpng, oficiální referenční knihovně grafického formátu PNG (Portable Network Graphics), byla nalezena 21letá chyba. Do libpng se dostala 26. června 1995. Opravena je ve verzích libpng 1.6.27, 1.5.28, 1.2.57, 1.0.67, 1.4.20 a 1.7.0beta86 [reddit].

29.12.2016 23:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Konference InstallFest 2017 proběhne o víkendu 4. a 5. března 2017 na pražském Silicon Hillu. Spuštěno bylo CFP. Přihlásit přednášku nebo workshop lze do 16. ledna 2017.

30.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Projekt konsorcia Linux Foundation Automotive Grade Linux (AGL) představuje Unified Code Base (UCB) 3.0, novou verzi referenční linuxové platformy využitelné v automobilovém průmyslu nejenom v zábavních a informačních systémech (In-Vehicle Infotainment (IVI)). Podrobné informace na wiki stránkách projektu.

30.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Noc z 31. prosince na 1. ledna bude o tzv. přestupnou sekundu delší. Stanovila tak Mezinárodní organizace pro sledování rotace Země a referenčních systémů (IERS) v červenci letošního roku (zprávička). Předchozí vkládání přestupné sekundy proběhlo 30. června 2015, 30. června 2012, ...

30.12.2016 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Společnost Running With Scissors uvolnila zdrojové kódy střílečky Postal (Wikipedie). Ty jsou k dispozici na Bitbucketu pod svobodnou licencí GPLv2. Počítačová hra Postal byla vydána před 19 lety v roce 1997.

30.12.2016 13:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

