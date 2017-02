Událo se v týdnu 6/2017

4.2.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1310x | Komentářů: 0

Bezpečnostní přehled: AppContainer, další vrstva ochrany Windows. IoT s Dimension Data od průmyslu až po Tour de France. DNS sleduje a respektuje trendy.

6.2.2017 00:30 | Redakce | Přečteno: 1081x | Komentářů: 0

Ve druhé části Hardwarových novinek rekapitulujících první měsíc roku 2017 se podíváme, co nového chystá BlackBerry, jak to má Dell s OLED a 8k monitory, jak Cherry vylepšila své klávesnicové spínače MX a v neposlední řadě jak to vypadá s architekturou AMD Zen a kdy se konečně objeví první procesory na ní postavené.

7.2.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1938x | Komentářů: 17

V třetí části rekapitulace prvního měsíce roku dvoutisícsedmnáctého se podíváme na několik technologií z několika oborů, které se buď zuby-nehty snaží držet, nebo skončily dříve, než začaly. Leden 2017 nebyl jen světlý a šťastný, tak se pojďte podívat na cizí neštěstí.

9.2.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 1187x | Komentářů: 2

Využití tlakové energie aut. Válka a teorie her. Grafen a superkvantový počítač. Priony u kvasinek. Sedět u počítače na míči, nebo radši stát? Sítě 5G v autech, statistika pro testování vědeckých hypotéz, karty eSIM, planety vytvářené černými děrami, vzpomínka na arkádu Pac Man…

10.2.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 588x | Komentářů: 0

CeBIT 2017 přibližuje digitalizaci. Bude se věnovat umělé inteligenci včetně kognitivního computingu, dronům, humanoidním robotům, autonomním systémům a internetu věcí.

10.2.2017 08:00 | Redakce | Přečteno: 795x | Komentářů: 0

Po roce od vydání verze 16.0 (zprávička) byla oficiálně vydána verze 17.0 multimediálního centra Kodi (dříve XBMC) s kódovým označením Krypton. Nejnovější verze přichází s novým výchozím uživatelským rozhraním, přehlednějším nastavováním a mnoha dalšími vylepšeními. Více o Kodi 17.0 Krypton v často kladených dotazech (FAQ). Přehled změn v changelogu.

5.2.2017 20:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo oznámeno, že Debian 9.0 s kódovým označením Stretch vstoupil do závěrečné fáze vývoje a byl zmrazen. Oznámena byla druhá RC (release candidate) verze instalátoru Debianu 9 Stretch.

6.2.2017 01:23 | Ladislav Hagara | Komentářů: 53

Mozilla.cz v článku Mozilla mění strategii v IoT informuje o tom, že Mozilla ukončila Connected Devices jako samostatný projekt a IoT přesune do fáze výzkumu. V rámci těchto změn opustí Mozillu Ari Jaaksi, který Connected Devices vedl, a někteří další zaměstnanci, pro které po změně nebude žádná vhodná pozice. Projekt Connected Devices nepřímo navazoval na už ukončený vývoj Firefox OS.

6.2.2017 17:48 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Společnost Olimex představila open source DIY notebook Teres I. Notebook je dodáván jako stavebnice s návodem (pdf). Koupit lze celý kit za 225 eur nebo jednotlivé díly. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.

6.2.2017 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 21

Nadace CNCF (Cloud Native Computing Foundation), projekt konsorcia Linux Foundation, zakoupila práva ke zdrojovým kódům NoSQL databáze RethinkDB (Wikipedie), zdrojové kódy přelicencovala z AGPLv3 (GNU Affero General Public License, Version 3) na ASLv2 (Apache License, Version 2.0) a práva věnovala konsorciu Linux Foundation.

6.2.2017 22:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 2.25 knihovny glibc (GNU C Library). Z novinek lze zmínit například funkci getrandom() nebo opravu 2 bezpečnostních chyb (CVE-2016-6323 a CVE-2015-5180).

6.2.2017 23:23 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Opera 43, verze 43.0.2442.806, byla prohlášena za stabilní. Nejnovější verze tohoto webového prohlížeče přináší například přednačítání stránek (gif) nebo možnost výběru části odkazu (gif).

7.2.2017 15:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Brendan D. Gregg se dlouhodobě věnuje sledování, měření a optimalizaci výkonnosti v Linuxu. Jím vytvořený přehled vhodných nástrojů naskládaných do jediného obrázku se pravidelně objevuje nejenom na redditu. Ve dvou posledních příspěvcích na svém blogu se věnuje vizualizaci využití souborových systémů. V prvním příspěvku představuje rozšíření Flame Graphs o vizualizaci využití souborových systémů. Pro demonstraci vygeneroval vizualizaci prostoru obsazeného zdrojovými kódy Linuxu 4.9-rc5 (SVG). Ve druhém příspěvku uvádí další možnosti vizualizace využití souborových systémů.

7.2.2017 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz informuje o výsledcích experimentu s odděleným procesem pro GPU. V nočních verzích Mozilla testuje první části projektu Quantum, který se obecně soustředí na portování hotových věcí z experimentálního vykreslovacího jádra Servo. To zahrnuje jednak maximální využití paralelismu, druhak potenciálu využití výkonu grafické karty. Antony Hughes na svém blogu publikoval čísla z experimentu s tzv. GPU offloading, tedy přesunem veškěré práce s GPU do samostatného procesu. Mozilla si od toho slibuje zvýšení stability Firefoxu a omezení počtu pádu prohlížeče kvůli chybám s nestabilními ovladači grafických karet, se kterými pak komunikuje jenom jeden k tomu přímo určený proces.

8.2.2017 08:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Apple prostřednictvím svého WebKit týmu navrhuje nové WebGPU API pro 3D grafiku na webu. Vytvořena byla skupina GPU for the Web Community Group u W3C. WebGPU API by mělo zastřešit Direct3D 12 od Microsoftu, Metal od Apple a Vulkan od Khronos Group. WebGPU API by mělo být výkonnější než dnes používané WebGL [Hacker News].

8.2.2017 09:30 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Metropolitní muzeum umění uvolnilo 375 tisíc fotografií volných děl pod licencí Creative Commons CC0, tj. fotografie lze kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční účely, bez získávání dalšího souhlasu. Seznam fotografií na GitHubu (soubor MetObjects.csv má 214 MiB).

8.2.2017 15:45 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Michael Catanzaro z Igalie se na svém blogu po roce opět věnuje bezpečnostním aktualizacím WebKitu v linuxových distribucích. Situace se značně zlepšila, pořád je ale co vylepšovat. Před rokem byla situace tristní.

8.2.2017 22:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 1.0 open source nástroje Netzob. Netzob je určený pro reverzní inženýrství komunikačních protokolů.

8.2.2017 23:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Harry Durgin vytvořil web WeeklyEdit.com, na kterém každý týden publikuje videonávod na zpracování RAW fotografií ve svobodném editoru darktable, případně další úpravu v jiných svobodných nástrojích. Všechna videa jsou umístěna na jeho YouTube kanálu. Pokud byste měli s poslechem problém, je k dispozici též přepis. Pokud jej budete chtít ve tvorbě podpořit, je možné jej zasponzorovat na Patreonu, nebo si za ním zaletět zafotit na Havaj.

9.2.2017 07:42 | xkomczax | Komentářů: 9

Organizátoři DevFestu se sešli už v lednu, aby dali hlavy dohromady a naplánovali i letos v listopadu dva dny nabité přednáškami a workshopy.

Co je DevFest? Největší festival (nejen) Google technologií ve střední Evropě. Od vývojářů pro vývojáře (už šest let).



V čem bude letos jiný?

Hravější. Od registrace až po afterparty, bude to hlavně pořádně geeky zábava.

Vyladěný. První den přednášky, druhý den workshopy. Protože je škoda propásnout jedno kvůli druhému, a protože workshopy jsou v méně lidech prostě lepší.

Mezinárodní. I když přednášek v češtině bude dost, konference je in English by default. Aby se naši zahraniční speakeři a návštěvníci cítili dobře a užili si DevFest stejně jako rodilí našinci.

Komunitní. Žádné sponzorované přednášky a reklama. Jen zajímavé technologie a lidé.

(DevFestCZ 2017 will rock!)



Akce se bude konat v Praze 4.-5. 11. 2017 (vložit do kalendáře)

Pro další info můžete sledovat : Web, Medium, Facebook, Twitter, Instagram

9.2.2017 08:04 | Katerina Pejskova | Komentářů: 1

Byl zveřejněn program přednášek a workshopů a spuštěna registrace na letošní InstallFest, jenž proběhne o víkendu 4. a 5. března na Karlově náměstí 13 v Praze.

9.2.2017 16:26 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz v článku Trails: Mozilla experimentuje s lepší navigací v historii panelů informuje o experimentu Trails (cesty), jenž v rámci rozhraní Browser.html přináší lepší navigaci v historii panelů.

9.2.2017 16:56 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána nová stabilní verze 1.14 open source textového editoru postaveného na webových technologiích (HTML, CSS a JavaScript) Atom (Wikipedie). Přehled všech změn na GitHubu. Dle oznámení byla například vylepšena práce s velkými soubory. Jejich načítání by mělo být rychlejší a obsazena paměť by měla být menší.

9.2.2017 18:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 21

Online univerzita Udacity (Wikipedie) zveřejnila na GitHubu zdrojové kódy svého simulátoru samořídícího automobilu postaveného na multiplatformním herním enginu Unity. Simulátor je využíván v jejich online kurzu.

9.2.2017 22:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Vývojáři linuxové distribuce elementary OS spustili na Indiegogo kampaň, jejíž cílem je vybrat 8 tisíc dolarů na vývoj obchodu s aplikacemi AppCenter pro elementary OS. AppCenter by měl přilákat indie vývojáře open source aplikací. Aplikace by měly být za cenu, kterou si uživatel sám určí.

10.2.2017 01:37 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

John W. Eaton se již 25 let věnuje vývoji svobodného softwaru a vysokoúrovňového programovacího jazyka pro numerické výpočty GNU Octave. Rád by ve vývoji Octave i jako Octave BDFL pokračoval. Dle emailu zaslaného do diskusního listu help-octave má ale finanční problémy. Hrozí, že si bude muset najít s vývojem Octave nesouvisející práci. Podpořit jej lze přes PayPal nebo FSF.

10.2.2017 02:37 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Byla vydána nová stabilní verze 27.1.0 webového prohlížeče Pale Moon (Wikipedie) vycházejícího z Firefoxu. Přehled novinek v poznámkách k vydání. Zdůraznit lze PMkit, tj. modul zabezpečující kompatibilitu s Mozilla Add-on SDK.

10.2.2017 16:07 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Byla vydána nová stabilní verze 1.7 (1.7.735.46) webového prohlížeče Vivaldi (Wikipedie). Z novinek lze zmínit například možnost vytváření screenshotů celých webových stránek nebo jejich částí. Chromium bylo aktualizováno na verzi 56.0.2924.88.

10.2.2017 16:37 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

