Událo se v týdnu 7/2018

00:01 | Redakce | Novinky | 13×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

10.2.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 869x | Komentářů: 0

Paradox: Částice s antičásticí nemusí anihilovat. Grafenové nitě v elektronice. Počátky počítání pod sebou. Laserové skenování LiDAR objevuje mayská města. Obří baterie v ČR. Rypoš prý nestárne. Mohl pozemský život vzniknout mimo vodu?

11.2.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 1271x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Analýza procesu zavádění Linuxu. Citáty týdne: Kees Cook a Thomas Gleixner. Přehled několika svobodných fuzzovacích nástrojů.

12.2.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 1679x | Komentářů: 0

Nové aplikace známých efektů: Casimirův jev v elektronice, piezoelektrický jev u jednotlivých molekul a v nanotechnologiích. Efektivnější modulátory pro přenos dat. Autonomní roboty. Na nádory zářením alfa. Exoplanety v cizí galaxii. Superdřevo a dějiny střelného prachu.

16.2.2018 13:00 | Redakce | Přečteno: 362x | Komentářů: 0

Zprávičky

Skupina fail0verflow (Blog, Twitter, GitHub) se pochlubila, že se jim po PlayStation 4 podařilo dostat Linux také na herní konzoli Nintendo Switch. Dle jejich předchozího tweetu nelze Nintendo Switch chránit před coldboot exploitem softwarovou aktualizací.

10.2.2018 20:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána nová verze 1.20 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a animovanými gify v poznámkách k vydání.

10.2.2018 21:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 26

Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených technologií a otevřeného přístupu na 149. brněnský sraz, který proběhne v pátek 16. února od 18:00 hodin v bistru Andini na Pekárenské 12. Sraz začne cca hodinovou valnou hromadou spolku.

11.2.2018 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Česká jazyková mutace největší online svobodné encyklopedie, Wikipedie, překonala v sobotu 10. 2. 2018 večer hranici 400 000 článků. Heslem, které tuto metu pokořilo, je Arrondissement Eeklo, jeden ze šesti arrondissementů (okresů) v provincii Východní Flandry v Belgii.

11.2.2018 18:55 | xkomczax | Komentářů: 15

Ještě letos by měla vyjít nová major verze 2.8 svobodného softwaru pro 3D grafiku Blender. Beta verze je plánovaná na 3. čtvrtletí. Vývojáři plánují Blender 2.8 Code Quest. Podpořit jej lze nákupem 8GB flash disků ve tvaru rakety s logem Blenderu za 34 eur.

13.2.2018 01:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Google zveřejnil seznam 212 organizací přijatých do letošního Google Summer of Code (GSoC). Dle plánu se studenti přihlašují od 12. do 27. března. Vydělat si mohou od 2 400 do 6 600 dolarů. V Česku 3 600 dolarů a na Slovensku 4 200 dolarů. Další informace v často kladených otázkách (FAQ). K dispozici jsou také statistiky z minulých let.

13.2.2018 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.

13.2.2018 03:00 | František Kučera | Komentářů: 1

Richard Hughes v příspěvku na svém blogu kritizuje společnost Razer. Ta, na jedné straně žádá linuxovou komunitu o pomoc, na straně druhé se odmítá zapojit do služby LVFS (Linux Vendor Firmware Service) umožňující aktualizovat firmware zařízení na počítačích s Linuxem pomocí nástroje fwupd.

13.2.2018 13:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Společnost Feral Interactive zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux oznámila, že pro macOS a Linux vydají hru Rise of the Tomb Raider (Wikipedie). Ta byla pro Windows vydána v lednu 2016.

13.2.2018 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Byla vydána beta verze Devuanu 2.0. Její kódové jméno je ASCII, podle planetky s katalogovým číslem 3 568. Devuan (Wikipedie) je fork Debianu bez systemd.

14.2.2018 09:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Mark J. Wielaard na svém blogu upozorňuje, že v srpnu 2017 společnost Oracle přelicencovala (commit) svůj framework pro dynamické trasování DTrace (Wikipedie) z licence CDDL na GPL. Autor commitu, Tomáš Jedlička, přednášel o DTrace pro Linux na letošní konferenci FOSDEM [Hacker News].

14.2.2018 23:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Konference SUSE Expert Days 2018 proběhnou mimo jiné také 1. března v Bratislavě a 15. března v Praze.

15.2.2018 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) na svém blogu oznámila, že otevřená certifikační autorita Let's Encrypt dosáhla dalšího milníku. Počet platných certifikátů překročil 50 milionů, viz statistiky. Cekově bylo vydáno již přes 217 milionů certifikátů.

15.2.2018 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V úterý 13. února vypršela platnost posledního patentu US 7,334,248 souvisejícího s MPEG-2 [Hacker News].

15.2.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 22

Desktopovému týmu Ubuntu by se hodilo více informací o desktopech uživatelů Ubuntu. V diskusním listu ubuntu-devel byl k diskusi předložen návrh řešení a seznam odesílaných informací. Ve výchozím stavu by mělo být odesílaní informací povoleno. Uživatel by měl mít možnost odesílaní kdykoli jednoduše zakázat [reddit].

15.2.2018 13:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Byla vydána verze 1.24 programovacího jazyka Rust (Wikipedie). Z novinek vývojáři zdůrazňují nový nástroj rustfmt pro reformátování zdrojových kódů dle požadovaného programovacího stylu a inkrementální překlad. Více v poznámkách k vydání. Vyzkoušet Rust lze například na stránce Rust By Example.

15.2.2018 21:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

V sobotu 21. dubna proběhne v Bratislavě na Fakultě informatiky a informačních technologií STU konference Bratislava OpenCamp 2018. Organizátoři vyhlásili CFP. Návrhy přednášek a workshopů lze zaslat do 10. března. Spuštěna byla registrace.

15.2.2018 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 1.10 programovacího jazyka Go (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání. Zdůraznit lze vylepšené cachování buildů.

16.2.2018 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse