Událo se v týdnu 8/2018

Redakce | Novinky

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

17.2.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 901x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Kroah-Hartman: Stav Meltdown a Spectre v jádře Linux – novinky. O diskuzi věnované zmírňování Spectre. Datová struktura XArray.

20.2.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 1654x | Komentářů: 6

Zprávičky

V sobota 7. dubna proběhne v Brně na FIT VUT nekomerční konference Security Session '18 věnovaná novinkám a aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti mobilních a informačních technologií. Organizátoři vyhlásili CFP. Návrhy přednášek a workshopů lze zaslat do 4. března. Spuštěna byla registrace.

17.2.2018 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

CSIRT.CZ upozorňuje, že byla vydána nová verze 1.2.3 svobodného routovacího démona Quagga (Wikipedie) přinášející několik bezpečnostních záplat. Při nejhorší variantě může dojít až k ovládnutí běžícího procesu, mezi dalšími možnostmi je únik informací z běžícího procesu nebo odepření služby DoS. Konkrétní zranitelnosti mají následující ID CVE-2018-5378, CVE-2018-5379, CVE-2018-5380 a CVE-2018-5381.

17.2.2018 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Nadace The Document Foundation (TDF) zastřešující vývoj svobodného kancelářského balíku LibreOffice dnes slaví 6 let od svého oficiálního vzniku. Nadace byla představena 28. září 2010. Formálně ale byla založena až 17. února 2012. Poslední lednový den byl vydán LibreOffice 6.0. Dle zveřejněných statistik byl za dva týdny stažen již cca milionkrát.

17.2.2018 15:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Do 22. března se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy (Wikipedie), jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 14. května do 14. srpna 2018, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD.

18.2.2018 16:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 70

Byla vydána vývojová verze 3.2 softwaru Wine (Wikipedie), tj. softwaru, který vytváří aplikační rozhraní umožňující chod aplikací pro Microsoft Windows také pod GNU/Linuxem. Z novinek lze zdůraznit například podporu HID gamepadů. Aktuální stabilní verze Wine je 3.0, viz verzování. Nejistá je budoucnost testovací větve Wine Staging s řadou experimentálních vlastností. Současní vývojáři na ni již nemají čas. Alexandre Julliard, vedoucí projektu Wine, otevřel v diskusním listu wine-devel diskusi o její budoucnosti.

19.2.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Před dvěma týdny se skupina fail0verflow (Blog, Twitter, GitHub) pochlubila, že se jim podařilo dostat Linux na herní konzoli Nintendo Switch. O víkendu bylo Twitteru zveřejněno další video. Povedlo se jim na Nintendo Switch rozchodit KDE Plasmu [reddit].

19.2.2018 11:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Na Indiegogo běží kampaň na podporu Sway Hackathonu, tj. pracovního setkání klíčových vývojářů s i3 kompatibilního dlaždicového (tiling) správce oken pro Wayland Sway. Cílová částka 1 500 dolarů byla vybrána již za 9 hodin. Nový cíl 2 000 dolarů byl dosažen záhy. Vývojáři přemýšlejí nad dalšími cíli.

19.2.2018 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána nová verze 0.30 display serveru Mir (Wikipedie) a nová verze 2.31 nástrojů snapd pro práci s balíčky ve formátu snap (Wikipedie). Z novinek Miru vývojáři zdůrazňují vylepšenou podporu Waylandu nebo možnost sestavení a spouštění Miru ve Fedoře. Nová verze snapd umí Mir spouštět jako snap.

19.2.2018 16:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána nová major verze 7.10 svobodného systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) s názvem SuiteCRM (Wikipedie). Jedná se o fork systému SugarCRM (Wikipedie). Zdrojové kódy SuiteCRM jsou k dispozici na GitHubu pod licencí AGPL.

19.2.2018 21:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Před týdnem společnost Feral Interactive zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux oznámila, že pro macOS a Linux vydají hru Rise of the Tomb Raider. Včera společnost oznámila (YouTube), že pro macOS a Linux vydají také hru Total War Saga: Thrones of Britannia. Verze pro Windows by měla vyjít 19. dubna. Verze pro macOS a Linux krátce na to.

20.2.2018 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Dle příspěvku na blogu zaměstnanců CZ.NIC byl spuštěn ostrý provoz služby Honeypot as a Service (HaaS). Zapojit se může kdokoli. Stačí se zaregistrovat a nainstalovat HaaS proxy, která začne příchozí komunikaci z portu 22 (běžně používaného pro SSH) přeposílat na server HaaS, kde honeypot Cowrie (GitHub) simuluje zařízení a zaznamenává provedené příkazy. Získat lze tak zajímavé informace o provedených útocích. K dispozici jsou globální statistiky.

20.2.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Byla vydána verze 2.0.0 nástroje pro záznam a sdílení terminálových sezení asciinema (GitHub). Z novinek je nutno upozornit na nový zpětně nekompatibilní formát záznamu asciicast v2. S novým formátem si poradí nové verze asciinema-playeru a asciinema-serveru [Hacker News].

20.2.2018 21:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Vývojáři linuxové distribuce Mageia na svém blogu upozorňují na narušení bezpečnosti Mageia Identity. Narušitel získal přístup k LDAP databázi a zveřejnil jména uživatelů, jejich emailové adresy a haše hesel. Hesla uživatelů byla resetována.

21.2.2018 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Byl spuštěn Humble Classics Return Bundle. Za vlastní cenu lze koupit hry Broken Sword 5 - The Serpent's Curse, Shadowrun Returns a Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 8,48 $) také Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, Wasteland 2: Director's Cut - Standard Edition, Age of Wonders III a Xenonauts. Při platbě 15 $ a více lze získat navíc Torment: Tides of Numenera a Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition.

21.2.2018 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Článek na Fedora Magazine krátce představuje programovací jazyk Rust a několik zajímavých v Rustu naprogramovaných terminálových aplikací. Jedná se o alternativu k příkazu grep ripgrep, moderní barevnou alternativu k příkazu ls exa, příkazem cloc inspirovaný tokei a zvířátko v terminálu ternimal.

22.2.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Příspěvek na blogu Signalu (Wikipedie) informuje o založení neziskové nadace Signal Foundation, jež bude zastřešovat další vývoj tohoto svobodného bezpečného komunikátoru běžícího také na Linuxu (Signal Desktop). Brian Acton, spoluzakladatel WhatsAppu, věnoval nadaci 50 milionů dolarů [Hacker News].

22.2.2018 12:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 10.5 open source alternativy GitHubu, tj. softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech, GitLab (Wikipedie). Představení nových vlastností v příspěvku na blogu. Zdůraznit lze integrovanou podporu Let's Encrypt.

23.2.2018 10:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Ve středu vydaná "npm@next" verze 5.7.0 správce balíčků pro JavaScript npm (Wikipedie, Node Package Manager) přinesla řadě uživatelů Linuxu nečekanou nepříjemnost. V závislosti na způsobu instalace a ve spojení s příkazem sudo mohlo dojít ke změně vlastníka u systémových souborů, také například /. Chyba je opravena v před několika hodinami vydané verzi npm 5.7.1 [reddit].

23.2.2018 12:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Morevna Project, který stojí za řadou svobodného softwaru pro animátory (např. Synfig Studio, RenderChan nebo Papagayo-NG) a svobodnými (CC-BY-SA) animovanými filmy/komiksy Morevna (3. díl) a Pepper&Carrot: The Potion Contest (6. díl), sbírá do 1. března příspěvky na 4. díl svého animovaného filmu Morevna. Mezi odměnami přispěvatelům lze najít např. i videokurzy animace v Synfigu či Blenderu.

23.2.2018 18:33 | xHire | Komentářů: 0

Nadace Raspberry Pi vydala sedmašedesáté číslo (pdf) anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači a čtvrté číslo (pdf) časopisu pro kutily HackSpace věnovanému navíc 3D tisku, pájení, řezání nebo i elektronice a IoT.

23.2.2018 20:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

