no-name USB 3.0 řadič do ExpressCard (řadič ASM1042)

$ lspci -k -v -nn 05:00.0 USB controller [0c03]: ASMedia Technology Inc. ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller [1b21:1042] (prog-if 30 [XHCI]) Subsystem: Device [174c:2104] Physical Slot: 3 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19 Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K] Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+ Capabilities: [68] MSI-X: Enable+ Count=8 Masked- Capabilities: [78] Power Management version 3 Capabilities: [80] Express Legacy Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Kernel driver in use: xhci_hcd

$ dmesg [182706.953577] pciehp 0000:00:1c.3:pcie04: Card present on Slot(3) [182706.976072] pciehp 0000:00:1c.3:pcie04: Card not present on Slot(3) [182707.003513] pciehp 0000:00:1c.3:pcie04: Card present on Slot(3) [182707.003551] pciehp 0000:00:1c.3:pcie04: slot(3): Link Up event [182707.004157] pciehp 0000:00:1c.3:pcie04: Link Up event ignored on slot(3): already powering on [182707.108379] pci 0000:05:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330 [182707.108900] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00007fff 64bit] [182707.110414] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot [182707.114244] pci 0000:05:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xf0000000-0xf0007fff 64bit] [182707.114280] pcieport 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05-0c] [182707.114290] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff] [182707.114303] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf1ffffff] [182707.114314] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf2900000-0xf29fffff 64bit pref] [182707.114352] pci 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [182707.114826] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller [182707.114845] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9 [182707.121918] xhci_hcd 0000:05:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000 [182707.122154] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [182707.122158] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [182707.122161] usb usb9: Product: xHCI Host Controller [182707.122164] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.4.0-53-generic xhci-hcd [182707.122167] usb usb9: SerialNumber: 0000:05:00.0 [182707.125490] hub 9-0:1.0: USB hub found [182707.128090] hub 9-0:1.0: 2 ports detected [182707.128276] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller [182707.128283] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 10 [182707.128321] usb usb10: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [182707.128355] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003 [182707.128359] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [182707.128362] usb usb10: Product: xHCI Host Controller [182707.128365] usb usb10: Manufacturer: Linux 4.4.0-53-generic xhci-hcd [182707.128370] usb usb10: SerialNumber: 0000:05:00.0 [182707.128583] hub 10-0:1.0: USB hub found [182707.128599] hub 10-0:1.0: 2 ports detected [182707.128798] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 1 [182707.128805] usb usb10: USB disconnect, device number 1 [182707.141234] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 10 deregistered [182707.142124] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 1 [182707.142134] usb usb9: USB disconnect, device number 1 [182707.142521] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 9 deregistered [182707.276086] pci 0000:05:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330 [182707.276170] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf0007fff 64bit] [182707.276384] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot [182707.284079] pci 0000:05:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xf0000000-0xf0007fff 64bit] [182707.284105] pcieport 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05-0c] [182707.284110] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff] [182707.284118] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0000000-0xf1ffffff] [182707.284124] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf2900000-0xf29fffff 64bit pref] [182707.284428] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller [182707.284438] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9 [182707.291491] xhci_hcd 0000:05:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000 [182707.291974] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [182707.291978] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [182707.291981] usb usb9: Product: xHCI Host Controller [182707.291984] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.4.0-53-generic xhci-hcd [182707.291987] usb usb9: SerialNumber: 0000:05:00.0 [182707.292307] hub 9-0:1.0: USB hub found [182707.292345] hub 9-0:1.0: 2 ports detected [182707.292536] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller [182707.292543] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 10 [182707.292578] usb usb10: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [182707.292610] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003 [182707.292613] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [182707.292616] usb usb10: Product: xHCI Host Controller [182707.292619] usb usb10: Manufacturer: Linux 4.4.0-53-generic xhci-hcd [182707.292622] usb usb10: SerialNumber: 0000:05:00.0 [182707.292845] hub 10-0:1.0: USB hub found [182707.292881] hub 10-0:1.0: 2 ports detected