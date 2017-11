Hauppauge HVR-1200

# lspci 04:00.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23885 PCI Video and Audio Decoder (rev 02)

# dmesg [ 5.635375] CX24123: cx24123_i2c_readreg: reg=0x0 (error=-121) [ 5.635378] CX24123: wrong demod revision: 87 [ 5.725324] Linux video capture interface: v2.00 [ 5.918881] cx23885 driver version 0.0.2 loaded [ 5.919650] cx23885 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 5.919737] CORE cx23885[0]: subsystem: 0070:71d3, board: Hauppauge WinTV-HVR1200 [card=7,insmod option] [ 6.087269] tveeprom 7-0050: Hauppauge model 71949, rev H2E9, serial# 5356218 [ 6.087272] tveeprom 7-0050: MAC address is 00-0D-FE-51-BA-BA [ 6.087274] tveeprom 7-0050: tuner model is Philips 18271_8295 (idx 149, type 54) [ 6.087276] tveeprom 7-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) ATSC/DVB Digital (eeprom 0xf4) [ 6.087279] tveeprom 7-0050: audio processor is CX23885 (idx 39) [ 6.087280] tveeprom 7-0050: decoder processor is CX23885 (idx 33) [ 6.087282] tveeprom 7-0050: has no radio [ 6.087283] cx23885[0]: hauppauge eeprom: model=71949 [ 6.087285] cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s) [ 6.089592] cx23885[0]: cx23885 based dvb card [ 6.120795] tda829x 8-0042: type set to tda8295 [ 7.000981] DVB: registering new adapter (cx23885[0]) [ 7.000986] DVB: registering adapter 4 frontend 0 (NXP TDA10048HN DVB-T)... [ 7.001309] cx23885_dev_checkrevision() Hardware revision = 0xb0 [ 7.001318] cx23885[0]/0: found at 0000:04:00.0, rev: 2, irq: 18, latency: 0, mmio: 0xfe800000 [ 7.001326] cx23885 0000:04:00.0: setting latency timer to 64 [ 7.001331] IRQ 18/cx23885[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 6.162772] tda18271 8-0060: creating new instance [ 6.191347] TDA18271HD/C1 detected @ 8-0060 [ 6.515818] CX24123: cx24123_i2c_readreg: reg=0x0 (error=-121) [ 6.515820] CX24123: wrong demod revision: 87 [599067.496089] tda10048_firmware_upload: waiting for firmware upload (dvb-fe-tda10048-1.0.fw)... [599067.496096] i2c-adapter i2c-7: firmware: requesting dvb-fe-tda10048-1.0.fw [599067.528544] tda10048_firmware_upload: firmware read 24878 bytes. [599067.528547] tda10048_firmware_upload: firmware uploading [599070.497500] tda10048_firmware_upload: firmware uploaded