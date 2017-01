Beyerdynamic USB Sound Card for Headsets

$ lsusb Bus 006 Device 004: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter

$ dmesg [234090.072143] usb 6-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd [234090.221262] usb 6-2: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=000c [234090.221271] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2 [234090.221278] usb 6-2: SerialNumber: 000003241313 [234090.304470] input: HID 0d8c:000c as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.3/0003:0D8C:000C.0004/input/input17 [234090.360593] hid-generic 0003:0D8C:000C.0004: input,hidraw1: USB HID v1.00 Device [HID 0d8c:000c] on usb-0000:00:1d.0-2/input3

$ xinput ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] (…) ↳ HID 0d8c:000c id=16 [slave keyboard (3)]