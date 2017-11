ALCATEL ONETOUCH 4G PLUS L850V T-mobile

lsusb po zapojení před předpnutím z rozhraní mass storage to do rozhraní RNDIS:

ID 1bbb:f000 T & A Mobile Phones

lsubs po přepnutí do rozhranní RNDIS pomocí usb_modeswitch:

ID 1bbb:0195 T & A Mobile Phones

dmesg:

usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd usb 1-1: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=f000 usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 1-1: Product: MobileBroadBand usb 1-1: Manufacturer: Alcatel usb 1-1: SerialNumber: xxxxxxx usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected scsi host5: usb-storage 1-1:1.0 usbcore: registered new interface driver usb-storage usbcore: registered new interface driver uas usb 1-1: USB disconnect, device number 6 usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd usb 1-1: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=0195 usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 1-1: Product: MobileBroadBand usb 1-1: Manufacturer: Alcatel usb 1-1: SerialNumber: xxxxxxxxxxx usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected scsi host6: usb-storage 1-1:1.2 usbcore: registered new interface driver cdc_ether rndis_host 1-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:10.0-1, RNDIS device, 86:1c:91:03:84:03 usbcore: registered new interface driver rndis_host rndis_host 1-1:1.0 enp0s16f0u1: renamed from usb0 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s16f0u1: link is not ready scsi 6:0:0:0: Direct-Access ONETOUCH ESTORIL 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk