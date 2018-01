Huawei E3372h-153

Zařízení se po 15 sekundách ohlásí na sběrnici jako mass storage. Programem usb_modeswitch je třeba je přepnout do režimu modemu CDC. V Linuxu je třeba mít zapnuté konfigurační volby CONFIG_USB_WDM, CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM, CONFIG_USB_SERIAL_WWAN a CONFIG_USB_SERIAL_OPTION. Chcete-li přistupovat k SD kartě, tak CONFIG_USB_STORAGE.

V systémovém protokolu se objeví tyto hlášky před přepnutím:

Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14fe Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: Product: HUAWEI_MOBILE Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE Jan 17 21:21:07 album kernel: usb 2-4: SerialNumber: 0123456789ABCDEF Jan 17 21:21:07 album kernel: usb-storage 2-4:1.0: USB Mass Storage device detected Jan 17 21:21:07 album kernel: scsi host8: usb-storage 2-4:1.0

a po přepnutí:

Jan 17 21:21:08 album usb_modeswitch[6375]: switch device 12d1:14fe on 002/005 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: USB disconnect, device number 5 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1506 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: Product: HUAWEI_MOBILE Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE Jan 17 21:21:08 album kernel: option 2-4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 Jan 17 21:21:08 album kernel: option 2-4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected Jan 17 21:21:08 album kernel: usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2: resetting NTB format to 16-bit Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00 Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2: setting rx_max = 16384 Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2: NDP will be placed at end of frame for this device. Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2: cdc-wdm0: USB WDM device Jan 17 21:21:08 album kernel: huawei_cdc_ncm 2-4:1.2 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:13.2-4, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb-storage 2-4:1.3: USB Mass Storage device detected Jan 17 21:21:08 album kernel: scsi host8: usb-storage 2-4:1.3 Jan 17 21:21:08 album kernel: usb-storage 2-4:1.4: USB Mass Storage device detected Jan 17 21:21:08 album kernel: scsi host9: usb-storage 2-4:1.4 Jan 17 21:21:09 album root[6385]: usb_modeswitch: switched to 12d1:1506 on 002/006 Jan 17 21:21:09 album kernel: scsi 8:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Jan 17 21:21:09 album kernel: scsi 9:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Jan 17 21:21:09 album kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 Jan 17 21:21:09 album kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Jan 17 21:21:09 album kernel: sr 8:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive Jan 17 21:21:09 album kernel: sr 8:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 Jan 17 21:21:09 album kernel: sr 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5

Jádro vytvoří dvě sériová rozhraní /dev/ttyUSB0 a /dev/ttyUSB1 a jedno ethernetové wwan0. Prvním sériovým rozhraním se modem ovládá pomocí AT příkazů, pomocí ethernetového probíhá samotný datový přenos.

Modem samovolně a opakovaně na sériovém rozhraní hlásí druh a úroveň signálu a případně hodiny v LTE síti:

^RSSI:15 ^HCSQ:"LTE",38,25,66,8 ^MODE: 3,3 ^RSSI: 9 ^HCSQ:"GSM",27 ^RSSI: 8 ^HCSQ:"GSM",25 ^NWTIME:18/01/14,09:21:07+04,00

Připojení se provádí zapsáním příkazu do sériového rozhraní:

AT^NDISDUP=1,1,"internet.t-mobile.cz"

kde v uvozovkách je APN operátora, a modem odpoví:

OK ^NDISSTAT:1,,,"IPV4"

při úspěšném sestavení IPv4 spojení.

Pak lze spustit DHCP klienta na ethernetovém rozhraní, kde operátor přidělí adresu, výchozí bránu a adresy DNS serverů.

Od sítě se lze odpojit příkazem:

AT^NDISDUP=1,0