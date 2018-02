Logitech PC Headset 960 USB

$ lsusb Bus 001 Device 003: ID 046d:0a45 Logitech, Inc.

$ dmesg [ 5958.724702] usb 1-2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd [ 5958.748076] usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0a45 [ 5958.748085] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 5958.748089] usb 1-2: Product: Logitech USB Headset [ 5958.748092] usb 1-2: Manufacturer: Logitech [ 5958.771210] input: Logitech Logitech USB Headset as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.3/input/input13 [ 5958.771725] hid-generic 0003:046D:0A45.0006: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Logitech Logitech USB Headset] on usb-0000:00:14.0-2/input3

$ xinput ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] ↳ Logitech Logitech USB Headset id=13 [slave keyboard (3)]