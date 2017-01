Dell OptiPlex 790

provedení small form factor

Intel(R) Core(TM) i5, 4GB RAM, HDD 250GB



00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04) 00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller (rev 04) 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 04) 00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev b4) 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a4) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Q65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (rev 04) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)

lspci

cpu: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 1966 MHz Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 1925 MHz Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 1692 MHz Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 1859 MHz keyboard: Logitech Keyboard K120 mouse: Logitech MX700 Cordless Mouse Receiver Logitech Nano Receiver monitor: Viseo193DX tv card: Nam Tai E&E Products Ltd. or OmniVision Sony Playstation Eye graphics card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller sound: Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller storage: Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller network: enp0s25 Intel 82579LM Gigabit Network Connection network interface: lo Loopback network interface enp0s25 Ethernet network interface disk: /dev/sda ST250DM000-1BD14 /dev/ram0 Disk /dev/ram1 Disk /dev/ram2 Disk /dev/ram3 Disk /dev/ram4 Disk /dev/ram5 Disk /dev/ram6 Disk /dev/ram7 Disk /dev/ram8 Disk /dev/ram9 Disk /dev/ram10 Disk /dev/ram11 Disk /dev/ram12 Disk /dev/ram13 Disk /dev/ram14 Disk /dev/ram15 Disk partition: /dev/sda1 Partition /dev/sda2 Partition /dev/sda5 Partition cdrom: /dev/sr0 PLDS DVD+-RW DS-8A8SH usb controller: Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 bios: BIOS bridge: Intel 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 Intel 82801 PCI Bridge Intel Q65 Express Chipset Family LPC Controller hub: Linux Foundation 2.0 root hub Intel Integrated Rate Matching Hub Linux Foundation 2.0 root hub Intel Integrated Rate Matching Hub memory: Main Memory bluetooth: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) unknown FPU DMA controller PIC Keyboard controller /dev/lp0 Parallel controller Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller Serial controller Logitech Keyboard K120 Logitech Nano Receiver

optiplex-790 description: Space-saving Computer product: OptiPlex 790 vendor: Dell Inc. version: 01 serial: 20XMF5J width: 64 bits capabilities: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32 configuration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=space-saving frontpanel_password=disabled keyboard_password=disabled power-on_password=disabled uuid=44454C4C-3000-1058-804D-B2C04F46354A *-core description: Motherboard product: 0D28YY vendor: Dell Inc. physical id: 0 version: A03 serial: /20XMF5J/CN7220027V0AMK/ *-firmware description: BIOS vendor: Dell Inc. physical id: 0 version: A15 date: 07/17/2012 size: 64KiB capacity: 10176KiB capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification netboot *-cpu description: CPU product: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz vendor: Intel Corp. physical id: 4 bus info: cpu@0 version: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GH serial: Not Specified slot: CPU 1 size: 1846MHz capacity: 4GHz width: 64 bits clock: 100MHz capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts cpufreq configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=4 *-cache:0 description: L1 cache physical id: 5 slot: L1-Cache size: 256KiB capacity: 256KiB capabilities: internal write-back unified configuration: level=1 *-cache:1 description: L2 cache physical id: 6 slot: L2-Cache size: 1MiB capacity: 1MiB capabilities: internal varies unified configuration: level=2 *-cache:2 description: L3 cache physical id: 7 slot: L3-Cache size: 6MiB capacity: 6MiB capabilities: internal varies unified configuration: level=3 *-memory description: System Memory physical id: 2d slot: System board or motherboard size: 4GiB *-bank:0 description: DIMM product: [Empty] vendor: [Empty] physical id: 0 serial: [Empty] slot: ChannelA-DIMM0 *-bank:1 description: DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0,8 ns) product: K1N7HK-HYC vendor: Kingston physical id: 1 serial: 240AE6BE slot: ChannelA-DIMM1 size: 2GiB width: 64 bits clock: 1333MHz (0.8ns) *-bank:2 description: DIMM 14:02+0200PO-Revision-Date: 2013-02-25 21:21+0000Last-Translator: Vojta Staněk Language-Team: Czech MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2016-06-27 17:08+0000X-Generator: Launchpad (build 18115) [empty] product: [Empty] vendor: [Empty] physical id: 2 serial: [Empty] slot: ChannelB-DIMM0 *-bank:3 description: DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0,8 ns) product: K1N7HK-HYC vendor: Kingston physical id: 3 serial: 220AE4BE slot: ChannelB-DIMM1 size: 2GiB width: 64 bits clock: 1333MHz (0.8ns) *-pci description: Host bridge product: 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller vendor: Intel Corporation physical id: 100 bus info: pci@0000:00:00.0 version: 09 width: 32 bits clock: 33MHz configuration: driver=snb_uncore resources: irq:0 *-display description: VGA compatible controller product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller vendor: Intel Corporation physical id: 2 bus info: pci@0000:00:02.0 version: 09 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom configuration: driver=i915 latency=0 resources: irq:28 memory:e0c00000-e0ffffff memory:d0000000-dfffffff ioport:3000(size=64) *-usb:0 description: USB controller product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 vendor: Intel Corporation physical id: 1a bus info: pci@0000:00:1a.0 version: 04 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list configuration: driver=ehci-pci latency=0 resources: irq:16 memory:e1a70000-e1a703ff *-usbhost product: EHCI Host Controller vendor: Linux 4.4.0-53-generic ehci_hcd physical id: 1 bus info: usb@1 logical name: usb1 version: 4.04 capabilities: usb-2.00 configuration: driver=hub slots=3 speed=480Mbit/s *-usb description: USB hub product: Integrated Rate Matching Hub vendor: Intel Corp. physical id: 1 bus info: usb@1:1 version: 0.00 capabilities: usb-2.00 configuration: driver=hub slots=6 speed=480Mbit/s *-multimedia description: Audio device product: 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller vendor: Intel Corporation physical id: 1b bus info: pci@0000:00:1b.0 version: 04 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list configuration: driver=snd_hda_intel latency=0 resources: irq:29 memory:e1a60000-e1a63fff *-pci:0 description: PCI bridge product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 vendor: Intel Corporation physical id: 1c bus info: pci@0000:00:1c.0 version: b4 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list configuration: driver=pcieport resources: irq:16 ioport:4000(size=4096) memory:cfa00000-cfbfffff ioport:cfc00000(size=2097152) *-pci:1 description: PCI bridge product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 vendor: Intel Corporation physical id: 1c.2 bus info: pci@0000:00:1c.2 version: b4 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list configuration: driver=pcieport resources: irq:18 ioport:2000(size=4096) memory:e1000000-e19fffff ioport:e0000000(size=10485760) *-usb:1 description: USB controller product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 vendor: Intel Corporation physical id: 1d bus info: pci@0000:00:1d.0 version: 04 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list configuration: driver=ehci-pci latency=0 resources: irq:17 memory:e1a50000-e1a503ff *-usbhost product: EHCI Host Controller vendor: Linux 4.4.0-53-generic ehci_hcd physical id: 1 bus info: usb@2 logical name: usb2 version: 4.04 capabilities: usb-2.00 configuration: driver=hub slots=3 speed=480Mbit/s *-usb description: USB hub product: Integrated Rate Matching Hub vendor: Intel Corp. physical id: 1 bus info: usb@2:1 version: 0.00 capabilities: usb-2.00 configuration: driver=hub slots=8 speed=480Mbit/s *-usb:0 description: Mouse product: USB Receiver vendor: Logitech physical id: 1 bus info: usb@2:1.1 version: 16.00 capabilities: usb-1.10 configuration: driver=usbhid maxpower=50mA speed=1Mbit/s *-usb:1 description: Audio device product: USB Camera-B4.04.27.1 vendor: OmniVision Technologies, Inc. physical id: 2 bus info: usb@2:1.2 version: 1.00 capabilities: usb-2.00 audio-control configuration: driver=snd-usb-audio maxpower=500mA speed=480Mbit/s *-usb:2 description: Keyboard product: USB Keyboard vendor: Logitech physical id: 5 bus info: usb@2:1.5 version: 64.00 capabilities: usb-1.10 configuration: driver=usbhid maxpower=90mA speed=1Mbit/s *-usb:3 description: Bluetooth wireless interface product: Bluetooth Dongle (HCI mode) vendor: Cambridge Silicon Radio, Ltd physical id: 6 bus info: usb@2:1.6 version: 48.39 capabilities: bluetooth usb-2.00 configuration: driver=btusb speed=12Mbit/s *-usb:4 description: Mouse product: USB Receiver vendor: Logitech physical id: 7 bus info: usb@2:1.7 version: 5.00 capabilities: usb-2.00 configuration: driver=usbhid maxpower=98mA speed=12Mbit/s *-pci:2 description: PCI bridge product: 82801 PCI Bridge vendor: Intel Corporation physical id: 1e bus info: pci@0000:00:1e.0 version: a4 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list resources: ioport:5000(size=4096) memory:cfe00000-cfffffff ioport:e0a00000(size=2097152) *-isa description: ISA bridge product: Q65 Express Chipset Family LPC Controller vendor: Intel Corporation physical id: 1f bus info: pci@0000:00:1f.0 version: 04 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: isa bus_master cap_list configuration: driver=lpc_ich latency=0 resources: irq:0 *-storage description: SATA controller product: 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller vendor: Intel Corporation physical id: 1f.2 bus info: pci@0000:00:1f.2 version: 04 width: 32 bits clock: 66MHz capabilities: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list configuration: driver=ahci latency=0 resources: irq:26 ioport:30d0(size=8) ioport:30c0(size=4) ioport:30b0(size=8) ioport:30a0(size=4) ioport:3060(size=32) memory:e1a40000-e1a407ff *-serial UNCLAIMED description: SMBus product: 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller vendor: Intel Corporation physical id: 1f.3 bus info: pci@0000:00:1f.3 version: 04 width: 64 bits clock: 33MHz configuration: latency=0 resources: memory:e1a30000-e1a300ff ioport:3040(size=32) *-communication:0 description: Communication controller product: 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 vendor: Intel Corporation physical id: 16 bus info: pci@0000:00:16.0 version: 04 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi bus_master cap_list configuration: driver=mei_me latency=0 resources: irq:27 memory:e1ab0000-e1ab000f *-communication:1 description: Serial controller product: 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller vendor: Intel Corporation physical id: 16.3 bus info: pci@0000:00:16.3 version: 04 width: 32 bits clock: 66MHz capabilities: pm msi 16550 bus_master cap_list configuration: driver=serial latency=0 resources: irq:17 ioport:30e0(size=8) memory:e1a90000-e1a90fff *-network description: Ethernet interface product: 82579LM Gigabit Network Connection vendor: Intel Corporation physical id: 19 bus info: pci@0000:00:19.0 logical name: enp0s25 version: 04 serial: 90:b1:1c:60:07:10 size: 1Gbit/s capacity: 1Gbit/s width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.13-4 ip=192.168.3.187 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s resources: irq:30 memory:e1a00000-e1a1ffff memory:e1a80000-e1a80fff ioport:3080(size=32) *-scsi:0 physical id: 1 logical name: scsi0 capabilities: emulated *-disk description: ATA Disk product: ST250DM000-1BD14 vendor: Seagate physical id: 0.0.0 bus info: scsi@0:0.0.0 logical name: /dev/sda version: KC45 serial: 6VYDC8L5 size: 232GiB (250GB) capabilities: partitioned partitioned:dos configuration: ansiversion=5 logicalsectorsize=512 sectorsize=4096 signature=96ef9637 *-volume:0 description: Linux filesystem partition vendor: Linux physical id: 1 bus info: scsi@0:0.0.0,1 logical name: /dev/sda1 logical name: /boot version: 1.0 serial: c32e83ba-0ab1-4401-989f-a1221a20556f size: 487MiB capacity: 487MiB capabilities: primary bootable extended_attributes large_files ext2 initialized configuration: filesystem=ext2 lastmountpoint=/boot modified=2016-12-11 16:43:51 mount.fstype=ext2 mount.options=rw,relatime,block_validity,barrier,user_xattr,acl,stripe=4 mounted=2016-12-11 16:43:51 state=mounted *-volume:1 description: Extended partition physical id: 2 bus info: scsi@0:0.0.0,2 logical name: /dev/sda2 size: 232GiB capacity: 232GiB capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended *-logicalvolume description: Linux LVM Physical Volume partition physical id: 5 logical name: /dev/sda5 serial: z8KAMf-0JzG-3AKA-pFkh-tVV5-luYc-6rJroO size: 232GiB capacity: 232GiB capabilities: multi lvm2 *-scsi:1 physical id: 2 logical name: scsi1 capabilities: emulated *-cdrom description: DVD-RAM writer product: DVD+-RW DS-8A8SH vendor: PLDS physical id: 0.0.0 bus info: scsi@1:0.0.0 logical name: /dev/cdrom logical name: /dev/cdrw logical name: /dev/dvd logical name: /dev/dvdrw logical name: /dev/sr0 version: KD11 capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram configuration: ansiversion=5 status=nodisc

hwinfo --shortsudo lshw