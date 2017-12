HP Proliant MicroServer Gen 10

CPU: AMD Opteron X3216 Dual-Core (1.60GHz - 3Ghz, 2 compute Cores / 4 graphic Cores / 1MB / 12-15W)



RAM: 8GB (1 x 8GB) PC4-2400T DDR4 SDRAM unbuffered ECC (2400MHz). Celkom 2 pamäťové sloty max 32GB RAM.



Network Controller: integrovaný dvojportový Broadcom BCM5720 Gigabit Ethernet Adapter.



Storage Controller: integrovaný Marvell 88SE9230 PCIe RAID Controller (RAID 0/1/10).



Disky: celkom 4 pozície pre Non-hot-plug 3,5 "SATA HDD + 1 x moznost osadenia optickej mechaniky alebo SSD disku (disky/opt. mechanika nie sú súčasťou)



Power Supply: 1 x 200W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply.



Rozhranie: 1 x zadný VGA, 2 x zadné Display port 1.2, USB 2.0 Porty (2 x zadný, 1 x interné), USB 3.0 Porty (2 x zadný, 2 x predné), 2 x RJ-45 (10/100 / 1000 bits / s).



Form Factor: Ultra Micro Tower (23,5 x 23,0 x 25,4 cm).



lspci 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1576 00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Carrizo (rev 87) 00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157b 00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157c 00:02.5 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157c 00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157b 00:08.0 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1578 00:09.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 157d 00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 20) 00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 49) 00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 49) 00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 4a) 00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1570 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1571 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1572 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1573 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1574 00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1575 01:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9230 PCIe SATA 6Gb/s Controller (rev 11) 02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe 02:00.1 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe

lsusb Bus 003 Device 003: ID 1ea7:0066 Bus 003 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub