CM MasterKeys Pro L

$ lsusb Bus 006 Device 003: ID 2516:0047

$ dmesg [ 6804.172111] usb 6-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd [ 6804.553184] usb 6-2: New USB device found, idVendor=2516, idProduct=0047 [ 6804.553190] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 6804.553194] usb 6-2: Product: MasterKeys Pro L White [ 6804.553198] usb 6-2: Manufacturer: Cooler Master Technology Inc. [ 6804.560227] input: Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:2516:0047.0005/input/input23 [ 6804.620705] hid-generic 0003:2516:0047.0005: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White] on usb-0000:00:1d.0-2/input0 [ 6804.624492] hid-generic 0003:2516:0047.0006: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White] on usb-0000:00:1d.0-2/input1 [ 6804.633280] input: Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.2/0003:2516:0047.0007/input/input24 [ 6804.692382] hid-generic 0003:2516:0047.0007: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White] on usb-0000:00:1d.0-2/input2

$ xinput ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] ↳ Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White id=15 [slave keyboard (3)] ↳ Cooler Master Technology Inc. MasterKeys Pro L White id=16 [slave keyboard (3)]