Ozone Strike Pro

$ lsusb Bus 002 Device 012: ID 04d9:a096 Holtek Semiconductor, Inc. Bus 002 Device 011: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub

$ dmesg [ 7894.561918] usb 2-1.7.3: new high-speed USB device number 11 using ehci-pci [ 7894.670310] usb 2-1.7.3: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6254 [ 7894.670313] usb 2-1.7.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 7894.670601] hub 2-1.7.3:1.0: USB hub found [ 7894.670674] hub 2-1.7.3:1.0: 4 ports detected [ 7894.957892] usb 2-1.7.3.4: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci [ 7895.095045] usb 2-1.7.3.4: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=a096 [ 7895.095047] usb 2-1.7.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 7895.095048] usb 2-1.7.3.4: Product: USB Keyboard [ 7895.099270] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7.3/2-1.7.3.4/2-1.7.3.4:1.0/0003:04D9:A096.000E/input/input15 [ 7895.158346] hid-generic 0003:04D9:A096.000E: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.7.3.4/input0 [ 7895.166152] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7.3/2-1.7.3.4/2-1.7.3.4:1.1/0003:04D9:A096.000F/input/input16 [ 7895.226213] hid-generic 0003:04D9:A096.000F: input,hiddev0,hidraw7: USB HID v1.11 Keyboard [USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.7.3.4/input1 [ 7895.228636] hid-generic 0003:04D9:A096.0010: hiddev0,hidraw8: USB HID v1.11 Device [USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.7.3.4/input2