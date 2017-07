Elecom M-XT2URBK (EX-G)

$ lsusb -v Bus 003 Device 004: ID 056e:00f9 Elecom Co., Ltd Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x056e Elecom Co., Ltd idProduct 0x00f9 bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 ELECOM iProduct 2 ELECOM TrackBall Mouse iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 34 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 2 Mouse iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 213 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes bInterval 10 Device Status: 0x0000 (Bus Powered)