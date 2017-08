$ lsusb Bus 001 Device 006: ID 047d:1020 Kensington Expert Mouse Trackball

$ dmesg [13479.376217] usb 1-3: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd [13479.509197] usb 1-3: New USB device found, idVendor=047d, idProduct=1020 [13479.509201] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [13479.509213] usb 1-3: Product: Kensington Expert Mouse [13479.509215] usb 1-3: Manufacturer: Kensington [13479.509376] usb 1-3: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes [13479.511663] input: Kensington Kensington Expert Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:047D:1020.0011/input/input16 [13479.564757] hid-generic 0003:047D:1020.0011: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [Kensington Kensington Expert Mouse] on usb-0000:00:14.0-3/input0