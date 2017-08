Kensington Orbit Elite

$ lsusb Bus 002 Device 008: ID 0461:4d01 Primax Electronics, Ltd Comfort Keyboard

# dmesg [40533.540327] usb 2-1.7.2: new low-speed USB device number 8 using ehci-pci [40533.651265] usb 2-1.7.2: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4d01 [40533.651268] usb 2-1.7.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [40533.654185] input: HID 0461:4d01 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7.2/2-1.7.2:1.0/0003:0461:4D01.0011/input/input15 [40533.712585] hid-generic 0003:0461:4D01.0011: input,hidraw13: USB HID v1.00 Mouse [HID 0461:4d01] on usb-0000:00:1d.0-1.7.2/input0