Roccat Kova Pure (2016)

$ lsusb -v Bus 003 Device 003: ID 1e7d:2cee ROCCAT Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1e7d ROCCAT idProduct 0x2cee bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 ROCCAT iProduct 2 ROCCAT Kova iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 59 bNumInterfaces 2 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower 500mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 2 Mouse iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 232 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 1 Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 1 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 0 No Subclass bInterfaceProtocol 1 Keyboard iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 63 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 1 Device Qualifier (for other device speed): bLength 10 bDescriptorType 6 bcdUSB 2.01 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 bNumConfigurations 0 Device Status: 0x0000 (Bus Powered)

$ dmesg [22653.687724] usb 3-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd [22653.828032] usb 3-3: not running at top speed; connect to a high speed hub [22653.828647] usb 3-3: New USB device found, idVendor=1e7d, idProduct=2cee [22653.828658] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [22653.828660] usb 3-3: Product: ROCCAT Kova [22653.828661] usb 3-3: Manufacturer: ROCCAT [22653.830120] input: ROCCAT ROCCAT Kova as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:1E7D:2CEE.0014/input/input25 [22653.887992] hid-generic 0003:1E7D:2CEE.0014: input,hiddev0,hidraw8: USB HID v1.11 Mouse [ROCCAT ROCCAT Kova] on usb-0000:00:14.0-3/input0 [22653.888702] input: ROCCAT ROCCAT Kova as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-3/3-3:1.1/0003:1E7D:2CEE.0015/input/input26 [22653.948085] hid-generic 0003:1E7D:2CEE.0015: input,hidraw9: USB HID v1.11 Keyboard [ROCCAT ROCCAT Kova] on usb-0000:00:14.0-3/input1

$ xinput ⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ ROCCAT ROCCAT Kova id=15 [slave pointer (2)] ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] ↳ ROCCAT ROCCAT Kova id=16 [slave keyboard (3)]