Asus Prime Z270-P

dnes 18:22 | Nová verze

dnes 17:55 | Komunita

dnes 17:00 | Bezpečnostní upozornění

dnes 13:11 | Zajímavý článek

včera 13:33 | Pozvánky

včera 11:11 | Komunita

Jiří Eischmann z desktopového týmu Red Hatu se v příspěvku Linuxový desktop: Co vám chybí na svém blogu ptá, co uživatele na Fedora Workstation a na linuxovém desktopu obecně trápí a co by desktopový tým mohl zlepšit. Pokud máte nějaké podněty, napište mu je do komentářů.