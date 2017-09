Dotaz: tepelný odpor chladiče

dnes 06:00 | Zajímavý software

Mozilla na svém blogu věnovaném bezpečnosti informuje o formálně ověřené kryptografii ve Firefoxu 57. Jedná se o výsledek spolupráce Mozilly s INRIA a projektem Everest. Do Network Security Services (NSS) bude začleněna formálně ověřená kryptografická knihovna HACL*. Knihovna je naprogramována v programovacím jazyce F*. Před překladem a sestavením se překládá do programovacího jazyka C.