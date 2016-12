Dotaz: raspbian git clone nic neudělá

dnes 06:00 | Nová verze

dnes 06:00 | Nová verze

Byl vydán Sway ve verzi 0.11. Přehled opravených chyb, změn a novinek v nejnovější verzi tohoto dlaždicového (tiling) správce oken pro Wayland kompatibilního s i3 na GitHubu . Do vývoje se zapojilo 12 vývojářů. Další informace o Sway v příspěvku na blogu hlavního vývojáře Drewa DeVaulta.

včera 19:40 | Zajímavý článek

včera 19:20 | Zajímavý software

včera 19:20 | Zajímavý článek

včera 06:00 | Pozvánky

Do pátku 30. prosince probíhá v Hamburku konference 33C3 (Chaos Communication Congress) zaměřená na počítačovou bezpečnost. Program slibuje řadu zajímavých přednášek. Konferenci lze sledovat online, nebo lze také přijmout pozvání na setkání Congress Everywhere do pražského hackerspacu brmlab.