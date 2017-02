Dotaz: Xubuntu 16.04 jak odstranit úvodní přihlášení ?

dnes 16:37 | Nová verze

dnes 16:07 | Nová verze

dnes 02:37 | Komunita

John W. Eaton se již 25 let věnuje vývoji svobodného softwaru a vysokoúrovňového programovacího jazyka pro numerické výpočty GNU Octave. Rád by ve vývoji Octave i jako Octave BDFL pokračoval. Dle emailu zaslaného do diskusního listu help-octave má ale finanční problémy. Hrozí, že si bude muset najít s vývojem Octave nesouvisející práci. Podpořit jej lze přes PayPal nebo FSF.